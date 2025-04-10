المشاكل المدرسية

سعد606
:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم اخوتي
الوم اريد ان نناقش معا ظاهرة تسود في الثانويات و المتوسطات و هي ظاهرة الشجار مع الاساتذة و التلاميذ و ايضا و بالخصوص مع المراقبين فننحن نضن ان التلاميذ هم السبب في تلك المشاكل و لكن لو نمعن النظر قليلا لوجدنا ايضا ان هؤلاء التلاميذ مظلومون من طرف الاساتذة و المراقبين خاصة .و انتم ما رايكم
الوم اريد ان نناقش معا ظاهرة تسود في الثانويات و المتوسطات و هي ظاهرة الشجار مع الاساتذة و التلاميذ و ايضا و بالخصوص مع المراقبين فننحن نضن ان التلاميذ هم السبب في تلك المشاكل و لكن لو نمعن النظر قليلا لوجدنا ايضا ان هؤلاء التلاميذ مظلومون من طرف الاساتذة و المراقبين خاصة .و انتم ما رايكم