المشاكل المدرسية

السلام عليكم اخوتي

الوم اريد ان نناقش معا ظاهرة تسود في الثانويات و المتوسطات و هي ظاهرة الشجار مع الاساتذة و التلاميذ و ايضا و بالخصوص مع المراقبين فننحن نضن ان التلاميذ هم السبب في تلك المشاكل و لكن لو نمعن النظر قليلا لوجدنا ايضا ان هؤلاء التلاميذ مظلومون من طرف الاساتذة و المراقبين خاصة .و انتم ما رايكم