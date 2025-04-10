اهڤار والملكة تينهنان

أهقار

" هو اسم يُطلق على سلسلة جبال تقع في جنوب الجزائر وتحديدًا في منطقة تمنراست تُعرف أيضًا باسم " جبال الهقار " وتُعد من أهم المعالم الجغرافية والسياحية في الصحراء الكبرى. إليك بعض المعلومات المميزة عنها: