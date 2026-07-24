كل ما كبرت.....

فادي محمد

فادي محمد

👑top5✍️
أحباب اللمة
كل ما كبرت بدأت افهم إن قيمة العلاقات لا تقاس بعد السنوات ...
بل بما تشعر به داخلها ليس المهم من عرفك منذ وقت طويل بل من حعلك تشعر انك مرئي ... مسموع... مفهوم ... مقدر ومدعوم دون إن تظطر لشرح نفسك طوال الوقت .
في علم النفس الإنسان لايرتبط في من يبقى ....
بل من يمنحه الإيمان العاطفية والقبول الحقيقي ....
فيعض العلاقات تشعرك بالوحدة رغم قربها

و أخرى تمنحك راحة نفسية لم تجدها منذ سنوات .....
النضج يجعلك تبحث هدعن العلاقات التي تحتويك ... لا التي تستنزفك .... عن من يفهم صمتك لا فقط كلماتك ...
 
صحيح جزاك الله خيرا
 
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