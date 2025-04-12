♡كارينا♡ :: عضو متألق :: أوفياء اللمة إنضم 20 جويلية 2016 المشاركات 3,200 نقاط التفاعل 9,857 نقاط الجوائز 845 الجنس أنثى آخر نشاط منذ لحظات منذ 56 دقيقة #1 السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته .. اذا كان فاقد العقل مجنون ماذا يسمى فاقد القلب ؟ مراقبة شخص انتهت علاقتك به ..فضول ام بقايا مشاعر؟؟ لماذا القانون يعاقب الرجل اذا طرد زوجته ولايعاقبه اذا طرد أمه أو أبوه ؟ لوكان الطلاق بيد المرأة هل تزيد نسبة الطلاق أم تنخفض؟ولماذا؟ ماسبب اندفاع الرجل إلى زواج ثاني رغم انه متزوج وزوجته جميلة ؟ لوعقد زواجك سنوي مثل ترخيص السيارة هل تقوم بتجديد سنوي ؟ لماذا اغلب النساء اصبحت تعتقد ان سندها في الحياة هو عملها ودراستها وليس زوجها ؟ لكم الجواب