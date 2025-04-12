سؤال مجرد سؤال !!

♡كارينا♡

♡كارينا♡

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السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ..



اذا كان فاقد العقل مجنون ماذا يسمى فاقد القلب ؟



مراقبة شخص انتهت علاقتك به ..فضول ام بقايا مشاعر؟؟



لماذا القانون يعاقب الرجل اذا طرد زوجته ولايعاقبه اذا طرد أمه أو أبوه ؟



لوكان الطلاق بيد المرأة هل تزيد نسبة الطلاق أم تنخفض؟

ولماذا؟



ماسبب اندفاع الرجل إلى زواج ثاني رغم انه متزوج وزوجته جميلة ؟



لوعقد زواجك سنوي مثل ترخيص السيارة هل تقوم بتجديد سنوي ؟




لماذا اغلب النساء اصبحت تعتقد ان سندها في الحياة هو عملها ودراستها وليس زوجها ؟


لكم الجواب



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