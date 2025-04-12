نتائج مسابقة قهوتكم عندي

الف مبروك للفائزين ام أمينة على المرتبة الأولى وعلى وسام قهوتكم عندنا

ومبروك للاخوات على وسام التفاعل

شكرا لكم على الأجواء الجميلة والحلويات الرائعة

وشكرا للاخت سلطانة على التشجيع بطرح هذه المسابقة