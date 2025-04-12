نتائج مسابقة قهوتكم عندي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
51,163
الحلول المقدمة
1
نقاط التفاعل
87,228
نقاط الجوائز
5,003
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
آخر نشاط
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نشكر جميع الأخوات المشاركات في مسابقة


قهوتكم-عندي.gif

خلاونا نعيشو أجواء العيد وضيفونا داخل منازلهم

🥰🤩


كل صينية وكل حلوى عجبتنا ماشاء الله تعرفنا على أذواق بنات الجزائر كل صبع بصنعة

😏🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿


الفائزة بأكثر عدد من التصويتات هي الأخت
@ام أمينة

حلوياتها تقليدية نالت اعجاب الجميع

تتحصل على وسام
وسام1-1.gif

كما نشكر الاخوات الرائعات حلوياتهن ايضا كانت رائعة


@Soumia hadj mohammed
@*amani*
@سجينة الصمت

يتحصلن على وسام

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نشكر جميع من كان حاضرا خلال هذه المسابقة مشجعا ام مصوتا

بوركتم
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
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الف مبروك للفائزين ام أمينة على المرتبة الأولى وعلى وسام قهوتكم عندنا
ومبروك للاخوات على وسام التفاعل
شكرا لكم على الأجواء الجميلة والحلويات الرائعة
وشكرا للاخت سلطانة على التشجيع بطرح هذه المسابقة
تحيتي للجميع

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