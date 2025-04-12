نتائج مسابقة قهوتكم عندي

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 19 سبتمبر 2009
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نشكر جميع الأخوات المشاركات في مسابقة
خلاونا نعيشو أجواء العيد وضيفونا داخل منازلهم
كل صينية وكل حلوى عجبتنا ماشاء الله تعرفنا على أذواق بنات الجزائر كل صبع بصنعة
الفائزة بأكثر عدد من التصويتات هي الأخت
@ام أمينة
حلوياتها تقليدية نالت اعجاب الجميع
تتحصل على وسام
كما نشكر الاخوات الرائعات حلوياتهن ايضا كانت رائعة
@Soumia hadj mohammed
@*amani*
@سجينة الصمت
يتحصلن على وسام
نشكر جميع من كان حاضرا خلال هذه المسابقة مشجعا ام مصوتا
بوركتم
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