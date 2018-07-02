نتائج مسابقة قهوتكم عندي عيد الفطر 1439\2018





السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



خير مع فنجان قهوة عربية زكية ..

صباحكم مساءكم معطر بكلمع فنجان قهوة عربية زكية ..



مشرفات منتدى الطبخ وباسم ادارة اللمة و آل اللمة بالشكر الجزيل الى الاخوة والاخوات على كرم الضيافة و طيب الكلام و جمال قلوبهن.

و قبل أن نبدأ باستعراض أسماء الفائزات في الضيافة ..أذكر مشاركة ملفتة للانتباه هذه الطبعة هي لشباب اللمة وهذا أمر مشرف جدا يشرفني أن أتقدم باسمي وباسموباسمبالشكر الجزيل الى الاخوة والاخوات على كرمو طيب الكلام و جمال قلوبهن.و قبل أن نبدأ باستعراض أسماء الفائزات في الضيافة ..أذكر مشاركة ملفتة للانتباه هذه الطبعة هي لشباب اللمةوهذا أمر مشرف جدا

أترككم مع لحظات هادئة صحبة عبق رائحة القهوة ، همسات درويشية و دندنة فيروزية ..

نتائج الفرز و التقييم كانت كالتالي:

المركز الأول :

@ميسم منصور تتحصل على وسام قهوتكم عندي +300 نقطة شرفية



المركز الثاني:

@طموحة تتحصل على وسام قهوتكم عندي+250 نقطة شرفية



المركز الثالث: @Queen Fati تتحصل على وسام قهوتكم عندي+200 نقطة شرفية

لبقية الأعضاء 100 نقطة شرفية+هذا الوسام :

ألف مبارك للفائزين..

جزاكم الله كل خير و رزقكم الله أجر الضيافة أضعافا مضاعفة.



كل ضيافة تميزت بلمسة خاصة

فكل ضيافةلها بصمة و ذوق