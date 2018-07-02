نتائج مسابقة قهوتكم عندي عيد الفطر 1439\2018

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
صباحكم مساءكم معطر بكل خير مع فنجان قهوة عربية زكية ..
يشرفني أن أتقدم باسمي وباسم مشرفات منتدى الطبخ وباسم ادارة اللمة و آل اللمة بالشكر الجزيل الى الاخوة والاخوات على كرم الضيافة و طيب الكلام و جمال قلوبهن.
و قبل أن نبدأ باستعراض أسماء الفائزات في الضيافة ..أذكر مشاركة ملفتة للانتباه هذه الطبعة هي لشباب اللمة وهذا أمر مشرف جدا
أترككم مع لحظات هادئة صحبة عبق رائحة القهوة، همسات درويشية و دندنة فيروزية ..
مشاركتي faith8 في مسابقة قهوتكم عندي ♥
@faith8
قهوتكم اليوم عند هدوء المطر لعيد الفطر المبارك 1439-2018 (مشاركتي في المسابقة)
@هدوء المطر
قهوتكم عندي ~~•~~
@أشــواق 19
مشاركتي في مسابقة -قهوتكم عندي- عيد الفطر 1439/2018
@ميسم منصور
قهوتكم عندي لعيد الفطر
@Queen Fati
مشاركتي~طموحة~ في قهوتكم عندي **عيد الفطر**
@طموحة
HAMZA USMA مشآركتي الرمزية مسـابقة قهوتكم عنــدي -عيد الفطر 1439\2018
@HAMZA USMA
مشاركتي "Fethi.dz" الرمزية في مسابقة قهوتكم عندي عيد الفطر 1439\2018
@Fethi.dz
مشاركتي الرمزية في مسابقة قهوتكم عندي عيد الفطر 1439\2018
@4algeria.com
مشاركتي الرمزية في مسابقة قهوتكم عندي عيد الفطر 1439\2018
@سكون الفجر
قهوتكم عندي مشاركتي الرمزية
@السلطانة
نتائج الفرز و التقييم كانت كالتالي:
المركز الأول :
@ميسم منصور تتحصل على وسام قهوتكم عندي +300 نقطة شرفية
المركز الثاني:
@طموحة تتحصل على وسام قهوتكم عندي+250 نقطة شرفية
المركز الثالث:
@Queen Fati تتحصل على وسام قهوتكم عندي+200 نقطة شرفية
لبقية الأعضاء 100 نقطة شرفية+هذا الوسام :
ألف مبارك للفائزين..
جزاكم الله كل خير و رزقكم الله أجر الضيافة أضعافا مضاعفة.
كل ضيافة تميزت بلمسة خاصة
فكل ضيافةلها بصمة و ذوق
تشرفنا بمشاركاتكم
كل عام واللمة وأهلها بألف خير