نتائج مسابقة قهوتكم عندي عيد الفطر 1439\2018

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,853
الإعجابات
60,720
النقاط
671
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


صباحكم مساءكم معطر بكل خير مع فنجان قهوة عربية زكية ..


يشرفني أن أتقدم باسمي وباسم مشرفات منتدى الطبخ وباسم ادارة اللمة و آل اللمة بالشكر الجزيل الى الاخوة والاخوات على كرم الضيافة و طيب الكلام و جمال قلوبهن.
و قبل أن نبدأ باستعراض أسماء الفائزات في الضيافة ..أذكر مشاركة ملفتة للانتباه هذه الطبعة هي لشباب اللمة :cool::cool:وهذا أمر مشرف جدا
أترككم مع لحظات هادئة صحبة عبق رائحة القهوة، همسات درويشية و دندنة فيروزية ..


مشاركتي faith8 في مسابقة قهوتكم عندي ♥
@faith8


قهوتكم اليوم عند هدوء المطر لعيد الفطر المبارك 1439-2018 (مشاركتي في المسابقة)
@هدوء المطر


قهوتكم عندي ~~•~~
@أشــواق 19

مشاركتي في مسابقة -قهوتكم عندي- عيد الفطر 1439/2018
@ميسم منصور

قهوتكم عندي لعيد الفطر
@Queen Fati

مشاركتي~طموحة~ في قهوتكم عندي **عيد الفطر**
@طموحة


HAMZA USMA مشآركتي الرمزية مسـابقة قهوتكم عنــدي -عيد الفطر 1439\2018
@HAMZA USMA

مشاركتي "Fethi.dz" الرمزية في مسابقة قهوتكم عندي عيد الفطر 1439\2018
@Fethi.dz

مشاركتي الرمزية في مسابقة قهوتكم عندي عيد الفطر 1439\2018
@4algeria.com

مشاركتي الرمزية في مسابقة قهوتكم عندي عيد الفطر 1439\2018
@سكون الفجر

قهوتكم عندي مشاركتي الرمزية
@السلطانة


نتائج الفرز و التقييم كانت كالتالي:

المركز الأول :

@ميسم منصور تتحصل على وسام قهوتكم عندي +300 نقطة شرفية


المركز الثاني:

@طموحة تتحصل على وسام قهوتكم عندي+250 نقطة شرفية


المركز الثالث:
@Queen Fati تتحصل على وسام قهوتكم عندي+200 نقطة شرفية



لبقية الأعضاء 100 نقطة شرفية+هذا الوسام :



ألف مبارك للفائزين..
جزاكم الله كل خير و رزقكم الله أجر الضيافة أضعافا مضاعفة.

كل ضيافة تميزت بلمسة خاصة
فكل ضيافةلها بصمة و ذوق
تشرفنا بمشاركاتكم
كل عام واللمة وأهلها بألف خير



 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#2
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,694
الإعجابات
28,489
النقاط
1,401
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#2
بــــــارك الله فيكِ غاليتي، كانت مسابقة ممتعة فعلاً
جزاكِ الله عنّا كل خير
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,764
الإعجابات
14,103
النقاط
1,401
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم



الف مبرووووك للفائزات
و الاخوة لي شاركونا و
مكلاوش القاطوا وحدهم ههه
بارك الله فيكم جميعا
ادام الله النعمة عليكم
في صحة و عافية
وشكر ليكي سلطانة اللمه😄
 
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