الوحم،،كاينة منها صح🤔 تجاربكم 🌷للنساء فقط🚫

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاخواتي ببساطة أردت أن نتناقش في موضوع مهم الي هو الوحم ..رأيت إحدى العزيزات على قلبي كثيرا وهي تذرف الدموع لأنها توحمت على أكلة خاصة بمدينة أخرى .تلك العزيزة التي تبدو صارمة وجدية. تبكي أمامنا دون أن تشعر والسبب انها اشتهت أكلة معينة ولم تجدها..(حاليا عرفت الطريقة وسأحاول انا وجدتي طبخها لها وربي يجازي خيرا من علمني الوصفة).بنا اني اخر العنقود لا اعرف وحم امي . وبما اني عندما ولدت اخواتي امهات..والاخريات تزوجن بعيدا عن مدينتنا لم ارى فترة وحمهم كيف مرت ..صحيح اعرف علميا أن هرمونات المرأة تتغير ويتغير مزاجها عند الحمل . لكن اريد أن أعرف اكثر عن الموضوعللامهات هنا شاركونا تجاربكم مع الحمل الغريبةوهذه اسئلتي:هل انت وحمك صعيب أو ساهل؟واش الحاجة الغريبة الي توحمتي عليها أكلة أو رائحة ...الخ؟هل اي حاجة توحمتي عليها لقيتيها ولا بقات في قلبك للان؟هل لقيتي اهل زوجك او اهلك او جاراتك داعمين لك في فترة الوحم ويوفرولك اي حاجة توحمتي عليها؟واهم سؤال هل زوجك كان سند لك فترة وحمك يعني متفهم و واعي بهذه المرحلة فإذا قلت مثلا اشتهيت اكل الثلج يحضره لك او أن الرجل الجزائري غير واعي بهذه المرحلة من الحمل ويراه دلع زايد؟شاركونا تجاربكم لنستفيد نحن العازبات