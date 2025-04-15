مزوجة وما لقيتش راحتي... واش ندي؟

رحمتك يالله

رحمتك يالله

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15 أفريل 2025
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السلام عليكم،
أنا متزوجة من فترة قصيرة، كنت نحلم بحياة هادئة ومستقرة، لكن لقيت روحي في ضغط كبير. من يوم زواجي، لقيت كل المسؤوليات على عاتقي: تنظيف، طبخ، ترتيب... وكأنني خادمة في دار عائلة على زوج و الام مريضة و الاب و الاخت لمزالت تقرا و متعوني في والو من غير توقف مع مها في دوش ماشي حتى دوشها و تجدلها برك و تسناها تدوش يحطوها دارت انجاز مناه بنتهم مهيش بنت الناس و أخ زوجي راح للغربة وخلى ولاده عند جدتهم من الام بين فترة و فترة و لا كل عطلة اسبوع يجبوهم . حاولت نهدر مع زوجي على الموضوع، قال لي: "اصبري"، وكل مرة نفتح الموضوع يتهرب. وكي مليت، قلت كلام جارح من الغضب.
اليوم، ما لقيتش طاقة ولا رغبة في الاهتمام، حياتي صارت ثقل، وأنا نفسي أحتاج لحياة مستقلة. أحتاج نصائحكم:
  • هل أنا مخطئة في التفكير هذا؟
  • واش تديروا في بلاصي؟
  • هل أطلب الاستقلال أو نصبر؟
نستنى نصائحكم.
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان كنت تعرفين الوضع قبل الزواج، الفوزان حفظه الله قال انه لا يجوز لمن رضيت ببيت الاهل في البداية ان تشترط بيتا مستقل.. الا ان كانت شرطت عليه بيت مستقل وقبل ولم ينفد..
اما خدمة ام الزوج فليست واجبة عليك، ان اردت ان تفعلي ذلك لوجه الله اخلصي النية لله وتؤجرين والا فلست مطالبة بذلك..
وانصحك ان تسالي اهل العلم عن مسالتك ..
 
و عليكم السلام
شكرا على ثقتك التي وضعتيها في المنتدى و في أعضاءه الكِرام
كل واحد كيفاش يشوف مشكلتك
معظم المقبلات على الزواج يَرَون الزواج أنه حياة وردية مملوءة بالحب و السعادة لا مشاكل فيها و لا ضغوطات و لا مسؤوليات و كل الأمور تبدو عادية و كل الظروف تقبلها منها السكن مع اهل الزوج و ظروف الزوج المادية و المعيشية ..... الخ
و كاين اخريات واعيات و علابالهم بكل شيئ و يحاولو التأقلم مع كل الظروف و منها الظروف الصعبة
و الله ظروفك صعيبة لاكن نظن بلي علابالك بيها قبل الزواج وين رايحة تعيشي و مع من
و الآن راكي في أمر الواقع أنصحك بأن تتقربي أكثر لزوجك و دائما أنصحك بالحوار و المناقشة ما تخليش الحالة هكذا دائما قوليلو الأمور لي يقلقوك و واش راكي حابة و هو باذن الله يفهمك
مثلا بيت منفرد
مثلا تحتاجي مساعدة من احدهم لانك ما تقدريش وحدك و تحاولو تلقاو حل يناسب الجميع
و اخت زوجك حاولي تكسبيها بالكلام الحلو مين تشري حاجة اتفكريها ولا كي تروحي ديري حاجة قوليلها ارواحي نديروها كيف كيف منها نتعاونو منها نكملو تمتم تولي هي تعاونك بلا ما تفيق
و بالنسبة لخدمتك لأب و ام زوجك لدعوة الخير تلقايها في مستقبلك
و طلبك لبيت مستقل ليس عيبا بل هو حقك لكن شوفي ظروف زوجك حاولي ما تضغطيش عليه هو نصفك الثاني تعيشو على الحلوة و على المرة

ربي يفرج عليك و يسعدك ....
 
قال أم أُنٌَيسة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان كنت تعرفين الوضع قبل الزواج، الفوزان حفظه الله قال انه لا يجوز لمن رضيت ببيت الاهل في البداية ان تشترط بيتا مستقل.. الا ان كانت شرطت عليه بيت مستقل وقبل ولم ينفد..
اما خدمة ام الزوج فليست واجبة عليك، ان اردت ان تفعلي ذلك لوجه الله اخلصي النية لله وتؤجرين والا فلست مطالبة بذلك..
وانصحك ان تسالي اهل العلم عن مسالتك ..
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اشرك على ردك و نصيحتك اولا كان اتفاقنا ان نبقا مع اهله مدة 6 اشهر حتى يكمل تجهيز البيت و ننتقل و لاكن كل مرة يخلقلي اعذار لتماطل عن بدا تجهيزات و قبل زواج كنت متفاهمة معاه باه منكونش مسؤولة على امه و ابوه نخدمهم بمحبة خاطر على وجه الله ليس بالجبر و لاو حجا لازمة لدرجة وليت منروحش نشوف ولديا لارتباطي بهم ولام حتى يحسبولي قداه نروح وكتاش نروح وكتاش منروحش اخوه مكنتش مديرتلو حسابو باه يدي مرتو و يروح و يخلي ولادو لهما اساس المشكل مناه قبل زواج كان هو وحدو متغرب
 
قال رحمتك يالله:
اشرك على ردك و نصيحتك اولا كان اتفاقنا ان نبقا مع اهله مدة 6 اشهر حتى يكمل تجهيز البيت و ننتقل و لاكن كل مرة يخلقلي اعذار لتماطل عن بدا تجهيزات و قبل زواج كنت متفاهمة معاه باه منكونش مسؤولة على امه و ابوه نخدمهم بمحبة خاطر على وجه الله ليس بالجبر و لاو حجا لازمة لدرجة وليت منروحش نشوف ولديا لارتباطي بهم ولام حتى يحسبولي قداه نروح وكتاش نروح وكتاش منروحش اخوه مكنتش مديرتلو حسابو باه يدي مرتو و يروح و يخلي ولادو لهما اساس المشكل مناه قبل زواج كان هو وحدو متغرب
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هذا حطك في أمر الواقع
إذا كان الأمر يضايقك لهذه الدرجة شوفي والديك مع كبار العائلة يهدرو معاه و تحاولو توصلو لحل يُرضي الجميع

موفقة
 
قال ام أمينة:
و عليكم السلام
شكرا على ثقتك التي وضعتيها في المنتدى و في أعضاءه الكِرام
كل واحد كيفاش يشوف مشكلتك
معظم المقبلات على الزواج يَرَون الزواج أنه حياة وردية مملوءة بالحب و السعادة لا مشاكل فيها و لا ضغوطات و لا مسؤوليات و كل الأمور تبدو عادية و كل الظروف تقبلها منها السكن مع اهل الزوج و ظروف الزوج المادية و المعيشية ..... الخ
و كاين اخريات واعيات و علابالهم بكل شيئ و يحاولو التأقلم مع كل الظروف و منها الظروف الصعبة
و الله ظروفك صعيبة لاكن نظن بلي علابالك بيها قبل الزواج وين رايحة تعيشي و مع من
و الآن راكي في أمر الواقع أنصحك بأن تتقربي أكثر لزوجك و دائما أنصحك بالحوار و المناقشة ما تخليش الحالة هكذا دائما قوليلو الأمور لي يقلقوك و واش راكي حابة و هو باذن الله يفهمك
مثلا بيت منفرد
مثلا تحتاجي مساعدة من احدهم لانك ما تقدريش وحدك و تحاولو تلقاو حل يناسب الجميع
و اخت زوجك حاولي تكسبيها بالكلام الحلو مين تشري حاجة اتفكريها ولا كي تروحي ديري حاجة قوليلها ارواحي نديروها كيف كيف منها نتعاونو منها نكملو تمتم تولي هي تعاونك بلا ما تفيق
و بالنسبة لخدمتك لأب و ام زوجك لدعوة الخير تلقايها في مستقبلك
و طلبك لبيت مستقل ليس عيبا بل هو حقك لكن شوفي ظروف زوجك حاولي ما تضغطيش عليه هو نصفك الثاني تعيشو على الحلوة و على المرة

ربي يفرج عليك و يسعدك ....
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شكرا على نصيحتك صح كان علبالي واين رايحة نعيش و معامن و كفاه بصح من مورا مزوجت تبدلت امور كثيرة و حطوني تحت امر واقع بدون سابق انذار مع انو كنت متفقا مع زوج 6 شهور و نرحلو و مرحلناش بسبت ظروف و مماطلة و قبل زواج كنت شارطة عليه منخدمش على والديه و منتحملش مسؤولية دارهم هو قبل و منبعد دار عليا و حجا لاثرت عليا بزااف هي سبب مشاكلي خدمة والديه قلت معليش على وجه ربي بصح باه خوه يدي مرتو ويروح يخلي ولادو لفترة طويلة ماشي قال شهر و لا شهرين و يوليو محتمين عليا هذي لا مقدرتش نتجاوزها مناه مهما يكون امر و منكونش واعية متوصلش لدرجة انو ام تخلي ولادها و يحتموهم عليك و يقلولك اي معمتهم و ديري معاها دالة عليمن علىولاد خاطييني و انا هذا واين عروس جديدة
 
قال رحمتك يالله:
شكرا على نصيحتك صح كان علبالي واين رايحة نعيش و معامن و كفاه بصح من مورا مزوجت تبدلت امور كثيرة و حطوني تحت امر واقع بدون سابق انذار مع انو كنت متفقا مع زوج 6 شهور و نرحلو و مرحلناش بسبت ظروف و مماطلة و قبل زواج كنت شارطة عليه منخدمش على والديه و منتحملش مسؤولية دارهم هو قبل و منبعد دار عليا و حجا لاثرت عليا بزااف هي سبب مشاكلي خدمة والديه قلت معليش على وجه ربي بصح باه خوه يدي مرتو ويروح يخلي ولادو لفترة طويلة ماشي قال شهر و لا شهرين و يوليو محتمين عليا هذي لا مقدرتش نتجاوزها مناه مهما يكون امر و منكونش واعية متوصلش لدرجة انو ام تخلي ولادها و يحتموهم عليك و يقلولك اي معمتهم و ديري معاها دالة عليمن علىولاد خاطييني و انا هذا واين عروس جديدة
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صح مسؤولية ولاد الناس واعرة خصوصا أنّ أمهم موجودة و انت غير ملزومة بهم
نصحتك من قبل و نعاودهالك اهدري مع راجلك و اتناقشو لايجاد حل يُرضي الجميع و الا لقيتي الرفض او جواب غير مقنع شوفي والديك او كبار العائلة
 
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