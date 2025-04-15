مزوجة وما لقيتش راحتي... واش ندي؟

و عليكم السلام

شكرا على ثقتك التي وضعتيها في المنتدى و في أعضاءه الكِرام

كل واحد كيفاش يشوف مشكلتك

معظم المقبلات على الزواج يَرَون الزواج أنه حياة وردية مملوءة بالحب و السعادة لا مشاكل فيها و لا ضغوطات و لا مسؤوليات و كل الأمور تبدو عادية و كل الظروف تقبلها منها السكن مع اهل الزوج و ظروف الزوج المادية و المعيشية ..... الخ

و كاين اخريات واعيات و علابالهم بكل شيئ و يحاولو التأقلم مع كل الظروف و منها الظروف الصعبة

و الله ظروفك صعيبة لاكن نظن بلي علابالك بيها قبل الزواج وين رايحة تعيشي و مع من

و الآن راكي في أمر الواقع أنصحك بأن تتقربي أكثر لزوجك و دائما أنصحك بالحوار و المناقشة ما تخليش الحالة هكذا دائما قوليلو الأمور لي يقلقوك و واش راكي حابة و هو باذن الله يفهمك

مثلا بيت منفرد

مثلا تحتاجي مساعدة من احدهم لانك ما تقدريش وحدك و تحاولو تلقاو حل يناسب الجميع

و اخت زوجك حاولي تكسبيها بالكلام الحلو مين تشري حاجة اتفكريها ولا كي تروحي ديري حاجة قوليلها ارواحي نديروها كيف كيف منها نتعاونو منها نكملو تمتم تولي هي تعاونك بلا ما تفيق

و بالنسبة لخدمتك لأب و ام زوجك لدعوة الخير تلقايها في مستقبلك

و طلبك لبيت مستقل ليس عيبا بل هو حقك لكن شوفي ظروف زوجك حاولي ما تضغطيش عليه هو نصفك الثاني تعيشو على الحلوة و على المرة



ربي يفرج عليك و يسعدك ....