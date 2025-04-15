مزوجة وما لقيتش راحتي... واش ندي؟

رحمتك يالله
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 أفريل 2025
- المشاركات
- 3
- نقاط التفاعل
- 4
- نقاط الجوائز
- 2
- الجنس
- أنثى
- آخر نشاط
السلام عليكم،
أنا متزوجة من فترة قصيرة، كنت نحلم بحياة هادئة ومستقرة، لكن لقيت روحي في ضغط كبير. من يوم زواجي، لقيت كل المسؤوليات على عاتقي: تنظيف، طبخ، ترتيب... وكأنني خادمة في دار عائلة على زوج و الام مريضة و الاب و الاخت لمزالت تقرا و متعوني في والو من غير توقف مع مها في دوش ماشي حتى دوشها و تجدلها برك و تسناها تدوش يحطوها دارت انجاز مناه بنتهم مهيش بنت الناس و أخ زوجي راح للغربة وخلى ولاده عند جدتهم من الام بين فترة و فترة و لا كل عطلة اسبوع يجبوهم . حاولت نهدر مع زوجي على الموضوع، قال لي: "اصبري"، وكل مرة نفتح الموضوع يتهرب. وكي مليت، قلت كلام جارح من الغضب.
اليوم، ما لقيتش طاقة ولا رغبة في الاهتمام، حياتي صارت ثقل، وأنا نفسي أحتاج لحياة مستقلة. أحتاج نصائحكم:
أنا متزوجة من فترة قصيرة، كنت نحلم بحياة هادئة ومستقرة، لكن لقيت روحي في ضغط كبير. من يوم زواجي، لقيت كل المسؤوليات على عاتقي: تنظيف، طبخ، ترتيب... وكأنني خادمة في دار عائلة على زوج و الام مريضة و الاب و الاخت لمزالت تقرا و متعوني في والو من غير توقف مع مها في دوش ماشي حتى دوشها و تجدلها برك و تسناها تدوش يحطوها دارت انجاز مناه بنتهم مهيش بنت الناس و أخ زوجي راح للغربة وخلى ولاده عند جدتهم من الام بين فترة و فترة و لا كل عطلة اسبوع يجبوهم . حاولت نهدر مع زوجي على الموضوع، قال لي: "اصبري"، وكل مرة نفتح الموضوع يتهرب. وكي مليت، قلت كلام جارح من الغضب.
اليوم، ما لقيتش طاقة ولا رغبة في الاهتمام، حياتي صارت ثقل، وأنا نفسي أحتاج لحياة مستقلة. أحتاج نصائحكم:
- هل أنا مخطئة في التفكير هذا؟
- واش تديروا في بلاصي؟
- هل أطلب الاستقلال أو نصبر؟