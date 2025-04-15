من بنى القصبة

قصبة الجزائر، أو "القصبة"، هي المدينة القديمة للعاصمة الجزائر وتُعتبر من أبرز المعالم التاريخية في البلاد. تعود أصول بنائها إلى العهد العثماني وتحديدًا في أوائل القرن السادس عشر وبعد سقوط مدينة الجزائر القديمة (إيكوزيوم الرومانية) واحتلال الإسبان لبعض المناطق الساحلية.