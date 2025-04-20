آداب الاستماع هو العلم الاول والشرط الاساسي في نهج البحث عن المعرفة حيث يجب على كل شخص يسعى الى المعرفة ان يتقن طرق الاستماع .

ما هي آداب الاستماع ؟

- الاستماع بتركيز واهتمام بشكل كامل هو اول اداب السلوك التى يجب على الشخص اتباعها اثناء الاستماع

- ومن آداب الاستماع عدم مقاطعة المتحدث حتى ينهي حديثه تقديرًا واحترامًا

- يجب على المستمع ان يكون متفتحاً مرحاً خالياً من الاكتئاب والتعبير .

- من اداب الاستماع أيضاً احترام الوعود والحفاظ على السرية والثقة .

- عدم مقاطعة المتحدث حتى ينهي كلامه وذلك من باب التقدير والاحترام .