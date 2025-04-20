إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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آداب الاستماع هو العلم الاول والشرط الاساسي في نهج البحث عن المعرفة حيث يجب على كل شخص يسعى الى المعرفة ان يتقن طرق الاستماع .
ما هي آداب الاستماع ؟
- الاستماع بتركيز واهتمام بشكل كامل هو اول اداب السلوك التى يجب على الشخص اتباعها اثناء الاستماع
- ومن آداب الاستماع عدم مقاطعة المتحدث حتى ينهي حديثه تقديرًا واحترامًا
- يجب على المستمع ان يكون متفتحاً مرحاً خالياً من الاكتئاب والتعبير .
- من اداب الاستماع أيضاً احترام الوعود والحفاظ على السرية والثقة .
- عدم مقاطعة المتحدث حتى ينهي كلامه وذلك من باب التقدير والاحترام .
ما هي آداب الاستماع ؟
- الاستماع بتركيز واهتمام بشكل كامل هو اول اداب السلوك التى يجب على الشخص اتباعها اثناء الاستماع
- ومن آداب الاستماع عدم مقاطعة المتحدث حتى ينهي حديثه تقديرًا واحترامًا
- يجب على المستمع ان يكون متفتحاً مرحاً خالياً من الاكتئاب والتعبير .
- من اداب الاستماع أيضاً احترام الوعود والحفاظ على السرية والثقة .
- عدم مقاطعة المتحدث حتى ينهي كلامه وذلك من باب التقدير والاحترام .