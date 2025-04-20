الانسان الحاقد

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

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الإنسان الحاقد هو شخص يحمل في قلبه مشاعر سلبية تجاه الآخرين، غالبًا بسبب الغيرة أو الشعور بالنقص أو جراح لم تُشفَ. لا يرى نجاحات الناس إلا كتهديد، ولا يُسعده الخير إن لم يكن له وحده. يعيش في دائرة مغلقة من الغضب والكراهية، مما يؤذيه قبل أن يؤذي غيره.

هو سجين قلبه، لا يقيده جدار ولا سلاسل، بل تقيده ظلاله.
يمشي بين الناس بوجهٍ بارد، وقلبٍ يغلي بصمت.
يرى النور فتُعميه غيرته، ويرى النجاح فيراه لعنة.
لا يُصفّق لفرح، ولا يُواسي في حزن، إلا حين يكون له مصلحة في ذلك.
كل خيرٍ يصيب غيره، يشعره كأن شيئًا انتُزع منه.
يمتلئ قلبه بالحطب، وتكفي شرارة صغيرة ليشتعل الحريق في داخله.

لا يدري أن الحقد لا يُطفئ ظمأ، ولا يُرمم كسرًا، بل يهدم ما بقي من سلام النفس.
يموت قليلًا كل يوم، لا لأن الناس ظلموه، بل لأنه لم يُسامحهم، ولم يُسامح نفسه
 
هو اشبه بصفة من صفات الوحوش
و صاحب القلب الابيض لا يعرف معنى الحقد
بل يسامح حتى من اساء اليه
اما الحاقد فحياته اشبه بالغابة ليلا كلها وحشة و خوف و توجسس
و تحسس لا يرتاح له بال و لا ينام له جفن
و لا يفرح و لا يسعد
حياته كلها مؤامرات و حسابات و انتقامات
و الواجب من كان فيه هكذا خلق او صفة ان يطهر نفسه من هذا الخبث
بالتوبة الى الله و الايمان بالقضا و القدر و ان يجعل قلبه محبا مسالما
مسامحا فلا يؤمن احدنا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

شكرا هندو على هته النافذة المميزة
 
هو شخص نرجسي يحب التملك ..يدري أنه مخطئ و لا يستطيع تجاوز كبرياءه ليعتذر ..يرى الاعتذار كإهانة
و لا يقبل اعتذار الاخرين اذا اخطأو في حقه بل يسعى للانتقام ..يرى الناس بقدر نقصه...يرى ان ما لدى الناس كان يجب أن يكون له
صراعه مع نفسه أكبر من صراعه مع الناس
يعيش في دائرة صراعات و يتغذى على إيقادها..
يحب ان يرى الناس فاشلين دائما
بايت عساس على الناس
يتحسس أحوالهم ليطمىن أنهم ليسو بخير
نسأل الله السلامة و العافية
ربنا لا تجعل في قلبونا غِلاً للذين ءآمنوا.
 
آخر تعديل:
الحاقد هو اللي يبقى كاره الناس و ما ينساش الغلط
هاذ الكره يضر بيه أكثر من غيره
لازم يحاول ينسى باش يعيش مرتاح

شكر ليك غاليتي على الموضوع
 
الحاقد مريض ومرضه مزمن ويكمن هذا المرض بضعف وازعه الديني هو لايحمد الله على ما حباه من نعم بل ينظر فيما لدى الآخرين ويتمنى لو ينتزعه منهم هو مشغول بالناس وحياتهم يزداد مرضا حينما يرى الآخرين بخير يتظاهر بالطيبه لكن حقده الدفين يكشفه …
نسأل الله السلامه ..
شكرا .
 
الحقد داءٌ دفينٌ ليس يحمله .. .. إلا جهولٌ ملـيءُ النفس بالعلل
مالي وللحقد يُشقيني وأحمله .. .. إني إذن لغبيٌ فاقدُ الحِيَل؟!
سلامة الصدر أهنأ لي وأرحب لي.. ..ومركب المجد أحلى لي من الزلل
إن نمتُ نمتُ قرير العين ناعمـها.. .. وإن صحوت فوجه السعد يبسم لي
وأمتطي لمراقي المجد مركبــتي.. ..لا حقد يوهن من سعيي ومن عملي
مُبرَّأ القلب من حقد يبطئـــني.. .. .أما الحقود ففي بؤس وفي خطــل

إن الحقد حمل ثقيل يُتعب حامله؛ إذ تشقى به نفسه، ويفسد به فكره، وينشغل به باله، ويكثر به همه وغمه. ومن عجبٍ أن الجاهل الأحمق يظل يحمل هذا الحمل الخبيث حتى يشفي حقده بالانتقام ممن حقد عليه.
إن الحقد في نفوس الحاقدين يأكل كثيراً من فضائل هذه النفوس فيربو على حسابها.
سلمت يمناك على الموضوع القيم و المميز و الرائع دمت مبدعة في سماء المنتدى جعله الله في ميزان حسناتك
 

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