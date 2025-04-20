الانسان الحاقد

الإنسان الحاقد هو شخص يحمل في قلبه مشاعر سلبية تجاه الآخرين، غالبًا بسبب الغيرة أو الشعور بالنقص أو جراح لم تُشفَ. لا يرى نجاحات الناس إلا كتهديد، ولا يُسعده الخير إن لم يكن له وحده. يعيش في دائرة مغلقة من الغضب والكراهية، مما يؤذيه قبل أن يؤذي غيره.



هو سجين قلبه، لا يقيده جدار ولا سلاسل، بل تقيده ظلاله.

يمشي بين الناس بوجهٍ بارد، وقلبٍ يغلي بصمت.

يرى النور فتُعميه غيرته، ويرى النجاح فيراه لعنة.

لا يُصفّق لفرح، ولا يُواسي في حزن، إلا حين يكون له مصلحة في ذلك.

كل خيرٍ يصيب غيره، يشعره كأن شيئًا انتُزع منه.

يمتلئ قلبه بالحطب، وتكفي شرارة صغيرة ليشتعل الحريق في داخله.



لا يدري أن الحقد لا يُطفئ ظمأ، ولا يُرمم كسرًا، بل يهدم ما بقي من سلام النفس.