في هدا العصر الحديث اصبحنا المرتبطين بالذكاء الاصطناعي كثيرا لمساعدتنا في حياتنا اليومية سواء الدراسة او العمل او الافكار وغيرها
لذالك في هذا الموضوع جمعت العديد من الادوات الذكاء الاصطناعي من الاجل الاستفادة الجميع منها
ومتنوعة في مختلف المجالات الارجوا من طاقم الإداري تثبيت الموضوع من الأجل الاستفادة لأنني سوف اذكر كل أداة لوحدها
لنبدأ
أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي "AI” لعام 2025 (أكثر من 52 أداة)
أولًا | أفضل مُساعدي الذكاء الاصطناعي (روبوتات الدردشة)
1.ChatGPT
2. Claude
3. جيميني | Gemini
4. DeepSeek
5. Grok
أفضل مولدات الفيديو من الذكاء الاصطناعي
6. Synthesia
7. Runway
8. Filmora
9. OpusClip:
أفضل مُولِّدات الصور بالذكاء الاصطناعي
10. GPT-4o
11. Midjourney
أفضل مساعدي اجتماعات بالذكاء الاصطناعي
12. Fathom
13. Nyota
أفضل أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي
14. Deep research
أفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي
15. Rytr
16. Sudowrite
أفضل مدققات قواعد نحوية بالذكاء الاصطناعي
17. Grammarly
18. Wordtune | ووردتون
أفضل محركات البحث بالذكاء الاصطناعي
19. Perplexity
20. بحث ChatatGPT
أفضل ذكاء اصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي
21. Vista Social
22. FeedHive
23.Canva Magic Studio
24. Looka
أفضل منشئي تطبيقات الذكاء الاصطناعي
25. Bolt
26. Bubble
27. Lovable
28. Cursor
29. V0
أفضل أدوات إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي
30. Asana
31. ClickUp
أفضل مساعدي الجدولة بالذكاء الاصطناعي
32. Reclaim
33. Clockwise
أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء
34. Tidio AI
35. Hiver
أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للتوظيف
36. Textio
37. CVViZ
أفضل أدوات إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي
38. Notion
39. Guru
أفضل مساعدي البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي
40. HubSpot
41. SaneBox
42. ShortWave
أفضل صانعو عروض تقديمية بالذكاء الاصطناعى
43. Gamma
44. Presentations.ai
أفضل منشئي السير الذاتية بالذكاء الاصطناعي
45. Teal
46. Kickresume
أفضل مُولِّدات الصوت بتقنية الذكاء الاصطناعي
47. ElevenLabs
48. Murf
أفضل مُولّدات الموسيقى بالذكاء الاصطناعي
49. Suno
50. Udio
أفضل أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي
51. AdCreative
أفضل أدوات مبيعات الذكاء الاصطناعي
52. Clay
هذه القائمة هي مجرد نظرة عامة على بعض أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي "AI” لعام 2025، وبكل تأكيد يشهد وسيشهد هذا المجال تطورات سريعة بشكل دائم، مما يُمكِننا طبعًا من تجربة أدوات جديدة ومبتكرة.
آلية اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه القائمة؟
كما هو ملاحظ في العنوان أعلاه، سنُدرج نحو 52 من أدوات الذكاء الاصطناعي عبر 21 فئة مختلفة، وبعد استكشاف جميع الخيارات المتاحة في كل فئة، اخترنا بعناية أفضل الأدوات، وهذا يضمن أن التوصيات تأتي من الاستخدام الحقيقي والعملي، حتى تتمكن من الوثوق بأنها ترتكز على ما يعمل بالفعل، وبالنسبة لكل أداة، سنُركّز على أفضل حالات الاستخدام، وشرح متى وكيف يمكن أن تكون مفيدة للغاية، كذلك نتطرق إلى الجوانب السلبية ومعلومات حول الإصدار المجاني وخطط التسعير المدفوعة لكل أداة.
يحتل ChatGPT باستمرار صدارة قائمة مُتصدري LM Arena، مُتفوقًا على النماذج الأخرى في معايير الأداء الرئيسية، وهو تطبيق الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا في العالم، مع 200 مليون مستخدم اعتبارًا من أكتوبر 2024، ويمكن استخدامه على سبيل المثال لا الحصر على نطاق واسع لتبادل الأفكار، ومهام الترجمة، والبرمجة، وإنشاء نصوص الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإدارة المهام البحثية المكثفة، كما ويُعدّ نموذج 4o الجديد نقلة نوعية، فهو سريع للغاية، ويبدو أذكى بكثير من أيٍّ من إصدارات ChatGPT السابقة.
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بفضل إمكانيات ChatGPT متعددة الوسائط، يمكنك لصق الصور مثل المخططات أو الرسوم البيانية وطرح أسئلة حولها، مما يُسهّل تفسير البيانات المرئية بسرعة، وصدقني النتائج ستكون مُثيرة للإعجاب، كما ويستطيع ChatGPT الآن الاحتفاظ بالسياق مع مرور الوقت، مع تخصيص الردود بناءً على المحادثات السابقة، على سبيل المثال، يمكنك استخدامه لتحسين أفكار المشاريع المُتكررة دون إعادة شرح كل تفصيل، مما وفّر ساعات من الجهد، ويمكنك مراجعة وإدارة ما يتذكره من خلال عناصر تحكم OpenAI، لضمان عدم استنزاف طاقتك.
من جانبه، يُسهّل خيار البحث المُدمج ChatGPT العثور على المعلومات ذات الصلة مباشرةً داخل المحادثات، مما يُقلل من الهلوسة باستخدام RAG (التوليد المُعزّز للاسترجاع)، وتُؤسّس RAG استجابة الذكاء الاصطناعي من خلال استرجاع المعلومات من مصادر بيانات خارجية.
ChatGPT o1
في حين نجد ChatGPT 4o يتميز بالإبداع والتنوع، فقد أثبت o1 فائدته المذهلة في مهام محددة مثل البرمجة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وحتى حل مسائل رياضية معقدة واجهتها نماذج أخرى، وحتى تم استخدامه لحل مسائل جداول البيانات، وحل ألغاز الكلمات المتقاطعة الغامضة، حيث تتألق دقته وعمقه المنطقي، ومع ذلك، يفتقر إلى الإمكانيات الأوسع وتكاملات الأدوات التي يتميز بها 4o.
المشغلون (Operators):
في يناير 2025، قدم ChatGPT ميزة "المشغلون | Operators”، وهم وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم حجز الفنادق، وطلب الطعام، والتسوق عبر الإنترنت، وذلك حصريًا للمشتركين (200 دولار شهريًا)، وتظهر الميزة إمكانات رائعة، لكن التنفيذ متفاوت، بمعنى هذه الأداة في الوقت الحالي بمثابة دليل على المفهوم أكثر من كونه أداة عملية، كونها تحتاج إلى تحسينات في السرعة والموثوقية.
التسعير
تقدم OpenAI باقة مجانية تمنحك حاليًا وصولاً محدودًا إلى GPT-4o ووصولاً غير محدود إلى ChatGPT-4o mini، وتمنحك باقة Plus وصولًا أوسع وتكلّف 20 دولارًا شهريًا، وهناك خطة أخرى "احترافية” مقابل 200 دولار شهريًا، تمنحك أولوية الوصول إلى أحدث الأدوات.
2. Claude
خصيصًا يتم التطرق إلى نموذج Claude (نموذج Sonnet 3.5 تحديدًا) لمهام البرمجة، وسرعان ما أصبح الخيار المفضل لمراجعات البرمجة، وما يميز Claude حقًا هو دقته، حيث يستوعب الفروق الدقيقة في البرمجة بشكل أفضل من الأدوات الأخرى، واستخدامه أيضًا لاكتشاف المشاكل الدقيقة في البرمجة، وحتى للتفكير في طرق أفضل لهيكلة المشاريع، من جانبه، تُدرّب Anthropic هذه النماذج على معرفة برمجة أحدث وأكثر تخصصًا، وهذا واضح، خاصةً عند التعامل مع أطر العمل الحديثة أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
ومن الأشياء الأخرى المحببة في كلود هي سهولة التحدث إليه، يبدو أنه يتمتع بروح أكثر حيوية مقارنةً بـ ChatGPT، حيث أسلوبه أكثر دفئًا، والمحادثات تسير بسلاسة أكبر، سواء كنت تبادل الأفكار أو تعمل على حل مشكلة معقدة، فإن التفاعل معه ممتع حقًا.
ومع ذلك، ستصل إلى حدود الاستجابة ومعدل الاستجابة بشكل أسرع مما ترغب، وهو أمر قد يكون مزعجًا إذا كنت منغمسًا في مشروع ما، لكن مقابل 20 دولارًا شهريًا في خطة Pro، لا يزال عرضًا رائعًا، خاصةً إذا كنت تبحث عن مساعد ذكاء اصطناعي ذكي وسهل التعامل معه، ومتمكن بشكل خاص في مهام البرمجة.
3. جيميني | Gemini
يندمج جيميني | Gemini من قوقل بسلاسة مع منظومة قوقل على نظام أندرويد، ويبدو كأنه امتداد طبيعي للنظام بدلاً من تطبيق منفصل، وإذا كنت تستخدم Google Workspace بالفعل، فهو مريح للغاية، سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تُلخّص مقالات، أو تطرح عليه أسئلة عشوائية.
كما وستجده مفيدًا بطرق غير متوقعة، مثلًا في مراجعة المستندات القانونية، أو حتى ترك جيميني يتولى الباقي عنك في تقديم اقتراحات دقيقة للغاية بخصوص مقاس ملابسك، وفي المشاريع الإبداعية، تتألق قدرات جيميني في الصور، مما يجعلها أداة ممتعة لتبادل الأفكار الجديدة، وعند الحديث عن الإنتاجية، قدّم Gemini Advanced اقتراحات دقيقة ومُصمّمة خصيصًا عندما تعمل على مقترح مشروع، حتى أنه يسهّل كتابة النصوص بعيدًا عن الحشو.
ومع ذلك، فهو ليس مثاليًا، حيث لا يمتلك القدرة على حفظ السياق، مثلًا، عند مراجعة أي نص، ستضطر إلى إعادة شرح التعليمات عدة مرات لأنه كان ينسى ما تم مناقشته سابقًا، وبالمثل، عندما ترفع ملف Excel، وتحصل على مُلخّص، ثم تُحدّث البيانات لاحقًا، سيتعامل Gemini مع الملف المُحدّث كمهمة جديدة تمامًا بدلًا من البناء على ما تم إنجازه سابقًا.
نقطة ضعف أخرى وهي أدائه في المهام التقنية، فرغم أنه رائع في تنسيق وتصحيح أخطاء الأكواد البرمجية البسيطة، إلا أنه أحيانًا يُعيد كتابة --SS-- كـ Python دون داعٍ، وبالنسبة للمحتوى الأكثر تخصصًا أو كثافةً، مثل النصوص القانونية، افتقر تحليله إلى العمق مقارنةً بالمطلوب. حتى إجاباته على بعض الاستفسارات القائمة على الصور كانت غير دقيقة أحيانًا، وهو ما كان مخيبًا للآمال.
مع ذلك، فإن نقاط قوة جيميني تفوق عيوبه، وتكامله الوثيق مع أدوات قوقل يجعله عمليًا لأي شخص يستخدم نظام قوقل، وقدرته على التعامل مع النصوص والصور تجعله أداةً متعددة الاستخدامات للمشاريع الإبداعية، مع أنه ليس الخيار الأمثل للمهام التقنية أو المتخصصة، إلا أنه مساعد قوي وسريع وسهل الاستخدام لتلبية الاحتياجات اليومية.
التسعير:
يُغطي الإصدار الأساسي المجاني (باستخدام نموذج فلاش 1.5) معظم الاحتياجات غير الرسمية، ويُضيف إصدار Gemini Advanced، الذي يُكلف 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، نموذجي 1.5 Pro وGemini-Exp-1206 الأقوى للمهام المعقدة مثل البرمجة والرياضيات والبحث المُعمّق، بما في ذلك تحليل نصوص تصل إلى 1500 صفحة.
4. DeepSeek
يُنصح بتجربة DeepSeek أيضًا، فهو يُتيح لك استخدام نموذجي V3 وR1 الجديدين مجانًا على موقعه، مع أنه لا يزال يتعين عليك الدفع مقابل الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (مع أنها رخيصة جدًا)، وسيبدو لك بحث DeepSeek أكثر جاذبية وجاذبية حتى بعد بضعة استعلامات فقط، وشفافيته التي تُظهر المنطق وتُقرّ صراحةً بما يعرفه وما قد لا يعرفه، تُعزز ثقة المستخدم بشكل كبير.
وفي يناير 2025، أطلقوا نموذج R1 الخاص بهم كمنافس لنموذج O1 من ChatGPT، وسرعان ما اكتسبوا اهتمامًا في مجتمع الذكاء الاصطناعي لكونهم فعالين من حيث التكلفة ومفتوحي المصدر، حتى أن نموذج DeepSeek-R1 قد تفوق على ChatGPT-o1 من حيث الشمولية ومعالجة الجوانب الرئيسية وتقديم اقتراحات، على سبيل المثال عند تحليل أجزاء من عرض تقديمي خاص بك.
وفي موضوع البرمجة، أصبح الاعتماد أكثر على DeepSeek (الإصدار 3) نظرًا لنهجه المباشر، فهو يُدخل الموضوع مباشرةً باقتراحاته، على النقيض من ذلك، غالبًا ما يتبع Claude (3.5 Sonnet) نهجًا أكثر تفصيلًا، مُقترحًا حلولًا متعددة ومُفضّلًا الحل الأنسب لممارسات هندسة البرمجيات المتينة، وكلتا الأداتين ممتازتان بطريقتهما الخاصة، ويتميز DeepSeek بسعره المعقول وكفاءته، بينما يتميز Claude بقيمة لا تُقدّر بثمن في التدقيق المُتكرر للأكواد المهمة والتأكد من أن كل شيء على ما يُرام، بالتالي معًا، يُشكلان فريقًا رائعًا.
5. Grok
يعد Grok 3 نموذجًا قادرًا على التعامل مع معظم المهام بشكل جيد، وهو يقوم بعمل لائق في الحفاظ على السياق وتوليد ردود مفصلة، لكن عند مقارنته بـ Chatgpt و Claude، فإن اقتراحات الأكواد الخاصة به تصل إلى أو لا، حيث أحيانًا تحتاج إلى تصحيحات شديدة، وهو أمر غير مألوف مع مساعدي ترميز الذكاء الاصطناعى.
لكن ما يجعل Grok 3 فريد من نوعه هو وصوله المباشر إلى بيانات Twitter في الوقت اللحظي، والتي يمكن أن يمنحه ميزة للمعلومات الحديثة، كما أنه يحتوي على قيود أقل بكثير من المحتوى، مما يعني أنه أكثر انفتاحًا لتوليد ردود ترفض LLMs الأخرى، وعلى الرغم من أن هذا قد يجذب بعض المستخدمين ، إلا أنه يثير مخاوف، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوليد محتوى مسيء للغاية أو مشكوك فيه قانونًا.
ثم هناك التكلفة، حيث على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، يتطلب الوصول إلى Grok 3 اشتراكًا X Premium+ عند 40 دولارًا في الشهر ، مما يجعله أحد الخيارات الأكثر تكلفة.
Synthesia هو مولد فيديو AI الرائد الذي يسمح لك بإنشاء مقاطع فيديو واقعية من الذكاء الاصطناعي من خلال تحويل النص إلى فيديو، وهي في غاية الفائدة عندما يتعلق الأمر بالتعلم والتطوير، ويبسط Synthesia إنتاج المحتوى عالي الجودة دون الحاجة إلى الكاميرات أو الميكروفونات أو الاستوديوهات.
هنا، تتمثل حالة الاستخدام الأكثر شعبية في تدريب مقاطع الفيديو ، ولكن Synthesia متعدد الاستخدامات بما يكفي للتعامل مع مجموعة واسعة من الاحتياجات، حيث تستخدمها الشركات للاتصالات الداخلية، وتطوير الموظفين الجدد، وإنشاء مقاطع فيديو لدعم العملاء، وعلى الجانب التسويقي، يتفوق في إنتاج مقاطع فيديو مبيعات مخصصة، ومحتوى التسويق B2B ، ومقاطع الفيديو الشرح ، وحتى عروض المنتجات.
ومع Synthesia ستُحب أمرين الأوّل القدرة على تخصيص الصورة الرمزية، والثاني، المجموعة الواسعة من القوالب المقدمة حيث عندما تكون بحاجة لإنشاء مقاطع فيديو تدريب مصممة لتجهيزات مختلفة، كما ويجعل Synthesia من السهل تبديل لغة الصورة الرمزية أو النغمة أو الخلفية لتناسب الجمهور، وتتضمن مكتبة الأداة أكثر من 230 صورة شخصية رقمية ودعم أكثر من 140 لغة.
التسعير:
تقدم Synthesia خطة مجانية تتيح للمستخدمين إنشاء ما يصل إلى 36 دقيقة من الفيديو سنويًا، وللحصول على ميزات أكثر شمولاً ، تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا.
7. Runway
Runway عبارة عن منصة إنشاء فيديو AI قوية مليئة بميزات مثل النص إلى فيديو والصورة إلى فيديو وفرشاة الحركة وعناصر التحكم في الكاميرا، وهو مناسبة لمشاركات الوسائط الاجتماعية، ومع أداة فرشاة الحركة | Motion Brush ستجد من السهل إضافة الرسوم المتحركة إلى أجزاء محددة من الفيديو ، بينما تتيح لك عناصر التحكم في الكاميرا ضبط الزوايا والتركيز على شعور سينمائي، وتعتبر ميزة Inpainting رائعة بشكل خاص ، مما يسمح لي بإزالة العناصر أو تغييرها بسلاسة في مشهد دون تعطيل استمرارية الفيديو، ودون مهام تتطلب عادةً مهارات متقدمة وبرامج تحرير فيديو فاخرة، ولا يزال هناك بعض منحنى التعلم ، خاصة بالنسبة للوافدين الجدد لتحرير الفيديو.
التسعير:
سيكون تسعير Runway مرن، حيث الخطة القياسية (12 دولارًا شهريًا) رائعة للاستخدام الخفيف، وتقدم الخطة المحترفة (28 دولارًا في الشهر) المزيد من الميزات، والخطة غير المحدودة (144 دولارًا/شهرًا) مثالية للمبدعين أو الفرق ذات الإنتاج العالي، وبالمناسبة، تم دمج إصدار خفيف جدًا من Runway في Canva حتى تتمكن من تجربته هناك.
8. Filmora
برزت Filmora على الفور كواحدة من أكثر محرري الفيديو سهولة في الاستخدام، وجعلت وظائف السحب والإفلات والواجهة النظيفة من السهل البدء في التحرير ، حتى بدون خبرة سابقة كثيرة، وتقدم المنصة أيضًا مجموعة واسعة من التحولات والتأثيرات والقوالب، مما جعل إنشاء مقاطع فيديو مصقولة لـ يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي أسهل وأسرع وأجود من أي وقتٍ سبق.
وما يميز فيلم Filmora حقًا هو نطاقه المثير للإعجاب من الأدوات التي تعمل بالنيابة، مثلًا، تجعل ميزة AI Smart Cutout الكائنات المعزولة سهلة الطلاء عليها ، بينما تتيح لك أداة AI لإزالة الخلفية تبديل خلفيات الفيديو دون الحاجة إلى شاشة خضراء، وهناك أدوات مثل AI Audio Denoise و Silence Detection، التي ساعدت في تنظيف الصوت وإزالة الإيقاف المؤقتة غير الضرورية لإنشاء تعديلات أكثر سلاسة.
كما وتضيف ميزة تتبع حركة الذكاء الاصطناعي عنصرًا ممتعًا ومبدعًا إلى مشاريعك، مما يتيح لي تتبع الكائنات المتحركة لتأثيرات غير واضحة أو آثار ملائمة مثل إضافة الملصقات، وستوفّر أداة AI Audio Stretch لك الوقت من خلال توسيع نطاق الموسيقى الخلفية لتناسب التحولات المشهد تمامًا.
في حين أن أدوات AI في Filmora مريحة وتوفير الوقت، إلا أنها ليست خالية من العيوب، حيث تتطلب ميزات مثل القطع الذكية وإزالة الخلفية أحيانًا اللمسات اليدوية، خاصة بالنسبة للمشاهد المعقدة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتباطأ التقديم عند العمل مع الملفات عالية الدقة أو استخدام الذكاء الاصطناعي الثقيل، والتي قد تكون مصدر قلق للمشاريع المهنية.
عمومًا، يعد Filmora اختيارًا ممتازًا للمبدعين الذين يبحثون عن محرر فيديو AI يقوم بتبسيط عملية التحرير دون التضحية بالجودة، سواء كنت هاوي أو منشئ وسائل تواصل اجتماعي ، فهو خيار جيد يجعل تحرير الفيديو ممتعًا وفعالًا للغاية.
التسعير:
تبدأ خطط Filmora من 49.99 دولارًا سنويًا أو ترخيص مدى الحياة مقابل 79.99 دولارًا، وسيكون الإصدار المجاني مفيد للاختبار، لكن يتضمن علامة مائية.
9. OpusClip:
OpusClip هي أداة رائعة لتحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة وقابلة للمشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي، وستكون ميزة الذكاء الاصطناعى فعالة بشكل مدهش في العثور على أفضل أجزاء مقطع الفيديو ، لذلك لن يكون عليك قضاء وقتك في المرور عبر اللقطات، كذلك، ستقوم الأداة بتغيير حجم مقاطعك تلقائيًا لتناسب منصات مثل Tiktok و Instagram.
هنا، تعد إضافة التسميات التوضيحية سريعة وبسيطة ، وخيار الرمي في الرموز التعبيرية يجعل المقاطع أكثر ديناميكية، خاصةً مفيدة لجذب الانتباه في التمرير الصامت، وستجد ميزة رائعة تحمل اسم "hook” التي بدورها ستعمل على اختيار لحظات المفاتيح لبدء مقطع قوي، كما ويجعل OpusClip من السهل إنشاء محتوى لافت للنظر من مقاطع الفيديو التي صنعتها بالفعل، فهو عملي وفعال، ويخرج بعض المتاعب من تحرير وسائل التواصل الاجتماعي.
مولد الصور الجديد بتقنية GPT-4o مُثير للإعجاب حقًا، حيث تُعدُّ جودة الصورة (مقارنةً بنموذج توليد الصور السابق DALL·E 3) واضحةً على الفور، ويتعامل مع الأشخاص بشكل أفضل بكثير من ذي قبل، وستبدو الوجوه واقعية، والأبعاد منطقية، وحتى تفاصيل مثل الوضعية والإضاءة غالبًا ما تبدو مقصودة، باختصار، لم يعد يُصدر تشويشًا بصريًا عشوائيًا، بل يبدو أنه يُدرك ما يفعله.
ومن الأشياء الملفتة حقًا جودة توليد النصوص، وهذا وحده يجعله أكثر فائدة بكثير من الإصدارات القديمة. كما أنه يُحسِّن اتساق الشخصيات بشكل كبير، وهو أمر لا تزال أدوات أخرى مثل Midjourney تُعاني منه.
ومع ذلك، فهو ليس خاليًا من العيوب، حيث لا يزال يُعاني من بعض المشاكل، وخاصةً تلك المتعلقة بالخيال مثل الخرائط أو المخلوقات السحرية، وبعض الفلاتر لا تزال صارمة بعض الشيء، كما أن طرحه غير منظم، لكن عندما يعمل، يكون مثيرًا حقًا.
11. Midjourney
يظل Midjourney مُولّد الصور بالذكاء الاصطناعي المُفضّل للصور التصويرية والخيالية، وتكمن قوته الفنية في قدرته على إنشاء صور فانتازيا وخيال علمي مذهلة، أو صور "تاريخية”، ويتميز Midjourney بجمالياته التصويرية، وخاصةً للوجوه والتفاصيل الدقيقة في السياقات السريالية، ولكن هو يُعاني من صعوبة في عرض الوجوه عن بُعد، ولكن بالنسبة للأعمال الفنية الخيالية والسردية مثل مملكة أسطورية، فإن Midjourney لا يُضاهى.
ومثل DALL-E 3، يفتقر Midjourney إلى إمكانية تعريف شخصيات أو كائنات قابلة لإعادة الاستخدام، وهي ميزة من شأنها أن تعزز قيمته بشكل كبير في سرد القصص البصرية المتسقة.
التسعير:
يقدم Midjourney باقات مجانية ومدفوعة، حيث تتيح الباقة المجانية للمستخدمين إنشاء عدد قليل من الصور، بينما توفر الباقات المدفوعة أجيالًا أكثر، ومعالجة أسرع، وإمكانية الوصول إلى أدوات إضافية، وسيكون الخيار المدفوع الأرخص هو الباقة الأساسية التي ستُكلفك نحو 10 دولارات شهريًا.
يُعد Fathom AI Notetaker أفضل مسجل اجتماعات بالذكاء الاصطناعي ستستخدمه، حيث يسجل الاجتماعات بسلاسة، ويُنشئ ملخصات واضحة ومنظمة، ويوفر نصًا كاملاً يُمكنك من البحث فيه باستخدام أسئلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع طوابع زمنية للإجابات، مما يوفّر ساعات من العمل، وبالمناسبة، ستكون الملخصات دقيقة للغاية لدرجة أنها لا تتطلب أي تعديل تقريبًا.
التسعير:
التطبيق مجاني الاستخدام مع بعض القيود، وتبدأ الباقات المدفوعة من 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وتتيح لك ميزات ذكاء اصطناعي غير محدودة، بالإضافة إلى خيارات تكامل إضافية، ولا يُضاهى هذا السعر، خاصةً بفضل قدرته على التقاط الأسئلة وعناصر العمل بدقة.
13. Nyota
Nyota هو مساعد اجتماعات آخر مُدعّم بالذكاء الاصطناعي، ومُصمّم لتعزيز الإنتاجية من خلال أتمتة تدوين الملاحظات وإدارة المهام وتخطيط الاجتماعات، جرّب بربطه بتقويمك! ببساطة، سينضم تلقائيًا إلى الاجتماعات المجدولة، وسيسجّل النقاط الرئيسية والقرارات وبنود العمل، مما يسمح لك بالمشاركة الكاملة في النقاش دون تشتيت الانتباه الناتج عن تدوين الملاحظات يدويًا.
وبعد الاجتماع، يقدّم Nyota نصوصًا مُفصّلة وملخصات موجزة تُسلّط الضوء على المعلومات الأساسية والمهام المُكلّفة، وتعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأعضاء الفريق الذين لم يتمكنوا من الحضور، ليتمكّنوا من مُتابعة المناقشات المهمة بسرعة، ويتميّز Nyota بإمكانيات رائعة لتخطيط الاجتماعات، فهو يقدّم اقتراحات مُولّدة بالذكاء الاصطناعي للمواضيع ذات الصلة، مما يضمن أن تكون اجتماعاتك مُركّزة ومُنتجة، بالإضافة إلى ذلك، يندمج Nyota مع أدوات إدارة المشاريع إن كنت تمتلك إحداها، حيث ينشأ المهام والتحديثات تلقائيًا بناءً على مناقشات الاجتماع.
وعلى الرغم من شمولية ميزات Nyota، إلا أن قدراته على تحرير النصوص محدودة نوعًا ما، وبينما تفوق Nyota في التقاط محتوى الاجتماعات، إلا أنه لم يقدم نفس العمق في تحليلات ما بعد الاجتماع التي تُقدمها بعض الأدوات الأخرى، وعادةً ما تقيس هذه التحليلات جوانب الاجتماع، على سبيل المثال، ما إذا كان لدى الجميع فرصة للتحدث، وهو أمر قد يبدو غريبًا، ولكنه يُساعد حقًا في جعل الجميع يُساهمون في المناقشة بطريقة موضوعية.
وبالمقارنة مع tl;dv، وهو مُساعد اجتماعات آخر مُعتمد على الذكاء الاصطناعي، قدّمت Nyota نهجًا أكثر شمولية من خلال دمج ملاحظات الاجتماعات مع أدوات إدارة المشاريع، وبينما ركّز tl;dv على النسخ والتلخيص، تكمن قوة Nyota في قدرتها على ربط رؤى الاجتماعات مباشرةً بمهام المشروع وتخطيطه.
التسعير:
يقدّم Nyota باقة بداية بسعر 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا مع ميزات أساسية مثل تدوين ملاحظات الاجتماعات، وهناك فترة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام.
يعمل Deep research أو البحث العميق الذي تقدمه OpenAI على إيجاد وتحليل وتجميع مئات المصادر الإلكترونية لإنشاء تقرير شامل في دقائق، وأثناء الاختبار الواقع عليه في مجالات متعددة، كانت سرعة وعمق رؤاه مذهلة، حيث ما يكان يستغرق منك ساعات أو أيام حتى، أصبح دقائق.
على كلٍ، لا تكتفي الأداة بسرد الحقائق، بل إنها في الواقع تُجمّع المعلومات بطريقة تُشبه استخدام مساعد بحث من الطراز الأول، سواءً كان الأمر يتعلق بتحليل قانوني، أو تقارير استثمارية، أو تحليلات فنية، فإنه يجمع المصادر، ويُهيكل النتائج، ويُقدّم مستوى من الوضوح يصعب مضاهاته.
والأهم من ذلك، نظام الاستشهادات متين، ومع ذلك، أحيانًا يمكن أن تسيء الأداة تفسير التفاصيل، مما يعني ضرورة إجراء فحص يدوي نهائي، ومع ذلك، لا نعتقد أن قيوده تُقلل من قوته، وتتميز هذه الأداة بقدرتها الفائقة على تحديد الأنماط والروابط التي قد تمر دون أن تُلاحظ، مما يجعلها بمثابة خطوة حقيقية نحو البحث بمساعدة الذكاء الاصطناعي بدلاً من مجرد محرك بحث متقدم.
وهنا، قد يجادل البعض بأنه لا يُنشئ معلومات جديدة، ولكن عمليًا، غالبًا ما تُفضي طريقة تنظيمه وعرضه للبيانات إلى رؤىً لم تتمكن من الوصول إليها بمفرد، ولا شك أن أدوات كهذه تُحدث تغييرًا جذريًا في طريقة إجراء البحث، ورغم أنها ليست مثالية، إلا أنها أقرب ما نراه إلى ذكاء اصطناعي يُعزز العمل الفكري بشكل حقيقي بدلًا من مجرد تسريعه.
يتم استخدام Rytr كمساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى سريع ومنسق، وهو بديل رائع عندما تريد شيئًا بسيطًا وفعالًا، وهو فعال بشكل خاص لمهام الكتابة المختصرة مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أو أوصاف المنتجات، أو مسودات البريد الإلكتروني، ومن أبرز ما يميزه هو مجموعته التي تضم أكثر من 40 قالبًا مصممًا مسبقًا، والتي تساعد في هيكلة محتواك من البداية، مما يوفر لك الوقت عندما لا تعرف كيفية البدء.
ومقارنةً بـ ChatGPT، يوفر Rytr تركيزًا وتخصصًا أكبر لمهام الكتابة، وبينما يُعد ChatGPT رائعًا للعصف الذهني واستكشاف الأفكار، فإن Rytr أفضل عندما تحتاج إلى تنسيق جاهز أو أسلوب احترافي دون الكثير من المناقشة والحوار، كما أنه مزود بأداة مدمجة للتحقق من الانتحال، مما يمنحك راحة البال بشأن الأصالة، ويدعم أكثر من 30 لغة، مما يجعله مثاليًا لإنشاء محتوى متعدد اللغات.
ومع ذلك، يواجه Rytr صعوبةً في الكتابة الطويلة أو المعقدة، لذا فهو ليس الخيار الأول للمقالات المتعمقة، ومع ذلك، فهو سريع وفعال وبأسعار معقولة للمحتوى القصير، حيث تبدأ الباقات من 9 دولارات شهريًا فقط.
16. Sudowrite
الأداة التالية Sudowrite، ويمكن استخدامها كمساعد إبداعي في الكتابة، وهو أداة ممتازة لأي شخص يعمل على كتابة القصص الخيالية، وهو مثالي للتغلب على عجز الكاتب، وتوليد أفكار جديدة، وصياغة سرديات أكثر حيوية، وميزات مثل أداة "الوصف”، التي تساعد على إنشاء أوصاف غامرة، و”العصف الذهني”، التي تُثير نقاط حبكة إبداعية، حسّنت عملية سرد القصص بشكل ملحوظ، وميزة "التوسيع” مفيدة أيضًا لتحويل المخططات الأولية إلى مسودات مكتملة.
وعلى عكس ChatGPT أو Rytr، لم يُصمم Sudowrite لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني أو أوصاف المنتجات أو منشورات المدونات، حيث يركز بشكل كامل على القصص الخيالية، مما يساعدك على كتابة حوار أفضل، وبناء شخصيات أكثر ثراءً، وتحسين بنية السرد.
كما أشرنا، Sudowrite غير مُناسب للكتابة التجارية أو المحتوى التقني، إلا أنه خيار رائع للروائيين، وكتّاب القصص القصيرة، أو أي شخص يُجرّب مشاريع إبداعية، ويبدأ مع باقات تبدأ من 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
يتم الاستعانة بـ Grammarly لتحسين الكتابة، والآن يضم مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإلى جانب اكتشاف الأخطاء النحوية والإملائية المعتادة، يوفر Grammarly تعديلات على أسلوب الكتابة، واقتراحات استراتيجية، وإعادة كتابة الجمل كاملة.
ويُولّد مساعد الكتابة الجديد بالذكاء الاصطناعي من Grammarly أفكارًا للمحتوى ويساعد في صياغة رسائل البريد الإلكتروني والمستندات، وهو مُدمج مباشرةً في منصات مُختلفة، بما في ذلك Gmail وGoogle Docs وMicrosoft Word، مُقدّمًا اقتراحات آنية أثناء الكتابة، كما وسهّلت هذه التكاملات علي المستخدمين الحفاظ على الاتساق والاحترافية في مهام الكتابة المُختلفة.
مع أن Grammarly يتفوق في تحسين النصوص الحالية، إلا أنه ليس مُصمّمًا لإنشاء محتوى مُطوّل من الصفر، ومع ذلك، فإن ميزات الذكاء الاصطناعي فيه ضرورية لتحرير المسودات وتحسينها، وهنا تتوفر نسخة مجانية تُغطي التصحيحات الأساسية، وباقة مدفوعة تبدأ من 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
18. Wordtune | ووردتون
Wordtune أداة أخرى يتم الاستعانة بها لتحسين الكتابة، وعلى عكس السابقة، التي تركّز بشكل أساسي على تصحيح القواعد والإملاء، يتميز ووردتون بإعادة صياغة الجمل لتحسين الوضوح والنبرة والأسلوب، ومن الميزات التي نجدها مفيدة بشكل خاص إمكانية التبديل بين الأسلوب الرسمي والغير الرسمي بنقرة واحدة، مما يسمح لك بتخصيص كتاباتك لمختلف الفئات بسهولة، بالإضافة، يوفّر Wordtune إمكانيات تدقيق لغوي متقدمة بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن دقة الإملاء والقواعد والصياغة قبل إرسالها، كما توفّر الأداة اقتراحات سياقية تُكمل كتاباتك، مما يُنشئ محتوى يتوافق تمامًا مع الأسلوب والنبرة والموضوع.
مع أن ووردتون ممتازة لإعادة كتابة النصوص الحالية وتحسينها، إلا أنها ليست مصممة لإنشاء محتوى طويل من الصفر، ومع ذلك، بالنسبة لتحرير المسودات وتحسينها، فإنه توفّر بعض الميزات المفيدة التي لا تغطيها Grammarly تمامًا، مع إصدار مجاني يشمل الميزات الأساسية وباقات مدفوعة تبدأ من 13.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
يُعتبر Perplexity أكثر من أنه محرك بحث، وعلى عكس الأدوات التقليدية مثل قوقل، لا يُجبرك على البحث في متاهة من الروابط، بل يُقدم إجابات مباشرة، مما يجعله أكثر فعالية في العمل المعرفي، ومع ذلك، لا يزال عليك التحقق من إجاباته، لأن بعض الإجابات، وخاصةً للاستفسارات التقنية، قد تعتمد على معلومات قديمة،
وما يُميز Perplexity حقًا هو قدرته على عرض نتائج لم تفكر في البحث عنها، بالتالي، الاستعانة به لاستكشاف موضوع من زوايا متعددة، ناهيك أنه مثالي للبحث المُعمّق والتوليف، ويمكنك ملاحظة أنه يكتشف تلقائيًا متى يؤدي بحث إضافي إلى إجابة أفضل، ثم يبدأ العمل على كل جزء من الاستعلام خطوة بخطوة، وإذا كنت تبحث عن المزيد من الأدوات، فإن Perplexity Pro خيار جدير بالتجربة، وتبلغ تكلفة النسخة الاحترافية 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وتوفر إجابات أسرع وإجابات أكثر تفصيلًا، مما يُحسّن التجربة بشكل كبير، بالمقابل، النسخة المجانية رائعة للاستخدام غير الرسمي، ولكن إذا كنت تعتمد على Perplexity لإجراء بحث مكثف، فإن خطة Pro استثمار ممتاز.
20. بحث ChatatGPT
ما يُعجبنا في بحث ChatGPT هو سرعته، فهو يسترجع المعلومات بسرعة فائقة، مع توفيره في الوقت نفسه تفكيرًا مدروسًا عند معالجة الاستفسارات المعقدة، وهذا يجعله فعالًا للغاية في الإجابة السريعة على الأسئلة أو التعمق في مواضيع أكثر تفصيلًا دون فقدان تسلسل الحوار، وهذه هي النقطة الأساسية هنا، حيث تشعر وكأنك تُجري محادثة طبيعية مع شخص يعرف كل شيء.
ويتوفر أيضًا خيار لطلب المزيد من التفاصيل، فبدلًا من مجرد تقديم إجابة واحدة، يعمل بحث ChatGPT كدليل إرشادي، يُساعدك على استكشاف الموضوع بعمق، وتوضيح المفاهيم، وحل أي شكوك، وهذا النهج التفاعلي يجعله مثاليًا لمعالجة المواضيع المعقدة أو التعلم بطريقة أكثر بديهية.
ومع ذلك، ومثل جميع محركات البحث القائمة، فإن له حدوده، حيث قد تُنتج مرحلة الاسترجاع المُعزز (RAG) أحيانًا نتائج دون المستوى، وتميل الأداة إلى تبرير نتائج بحثها بيقين حتى عندما لا تكون دقيقة تمامًا، لهذا السبب، لابد من مراجعة المعلومات المهمة دائمًا.
التسعير:
بحث ChatGPT مُضمن في الباقات المدفوعة مثل ChatGPT Plus (20 دولارًا شهريًا)، وهو إضافة قيّمة لمن يحتاجون إلى إمكانيات بحث سريعة ومرنة وتفاعلية للغاية، كما تم إطلاقه مؤخرًا بإمكانيات محدودة للمستخدمين المجانيين.
جرّب استخدام Vista Social لإدارة حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما ستجدها أداة لا غنى عنها، حيث تتيح لك مجموعة ميزاتها الشاملة التخطيط والتعاون وجدولة المحتوى عبر جميع قنواتك الاجتماعية بسلاسة، وتُعد إمكانيات الجدولة المرئية والمعاينة مفيدة بشكل خاص، حيث تُمكّنك من رؤية كيفية ظهور منشوراتك بدقة قبل نشرها.
هنا، تستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT لإنشاء تعليقات وردود تفاعلية على الرسائل، مما يوفر الكثير من الوقت. بالإضافة إلى ذلك، تجمع أدوات التفاعل في المنصة جميع رسائلك وتعليقاتك ومراجعاتك على وسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد، مما يُسهّل متابعة آخر المستجدات وبناء علاقات مع الجمهور، كما يوفر Vista Social أدوات تحليلات وتقارير فعّالة، مما يُمكّنك من قياس أداء حملاتك وتعديل استراتيجياتك وفقًا لذلك.
بالتالي، تعد Vista Social مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ووكالات التسويق، ومنشئي المحتوى الأفراد الذين يحتاجون إلى أداة شاملة وبأسعار معقولة لإدارة منصات التواصل الاجتماعي، ومع ذلك، قد تجد الشركات الكبيرة أو الفرق ذات الاحتياجات المعقدة ميزاته أقل قوة مقارنةً بالمنصات المخصصة للشركات، خاصةً إذا كانت تتطلب تكاملاً متقدمًا مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو تحليلات عالية التخصيص.
التسعير:
مع باقات تبدأ من 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تتضمن أدوات التخطيط والنشر، وميزات التفاعل، ودعم الذكاء الاصطناعي، وتقارير مفصلة، يُقدم Vista Social قيمة كبيرة مقابل سعره. إنه حل سهل الاستخدام لأي شخص يتطلع إلى تبسيط عملية إدارة منصات التواصل الاجتماعي.
22. FeedHive
ستُحب FeedHive أيضًا، وميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل اقتراحات المحتوى وتوصيات الوسوم، مفيدة بشكل خاص لتبادل الأفكار حول المنشورات، وخاصةً عندما تكون لديك أفكار محدودة، ومن مزاياه الأخرى، سهولة جدولة المحتوى، والمعاينات المرئية للمساعدة على التأكد من أن كل شيء يبدو مثاليًا قبل نشره، فضلًا عن سهولة تعديل المنشورات لمنصات مختلفة ضمن الواجهة نفسها، مما يوفر الكثير من الوقت.
تُعدّ لوحة معلومات التحليلات ميزةً أخرى، ويمكن استخدامها لتتبع نشاط المتابعين وأداء المنشورات، مما تساعد على تحديد ما يُثير اهتمام الجمهور، وهناك أدوات التعاون المفيدة جدًا، ومع ذلك، قد تجد الأداة ناقصة مقارنةً بالمنصات الأخرى، حيث تُقدّم Vista Social أدوات تفاعل واستماع اجتماعي أكثر تقدمًا، ولكن بسعر أعلى.
التسعير:
FeedHive صاحب بأسعار معقولة، يبدأ السعر من 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا، مما يجعله مناسبًا تمامًا للمستقلين والشركات الصغيرة، وقد كان خيارًا موثوقًا لإنشاء المحتوى وجدولته، خاصةً إذا كنت ترغب في شيء بسيط وفعال في آنٍ واحد.
لطالما كانت Canva أداة التصميم المفضلة للغالبية (لسهولة استخدامها)، وإضافة مجموعة Magic Studio المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُحسّنها مع مجموعة متنوعة من الميزات التي تُبسط وتُحسّن العملية الإبداعية، وهذه الميزات هي:
Magic Design: من خلال إدخال مُطالبة أو تحميل صورة، يُنشئ Magic Design قوالب مُخصصة لمختلف التنسيقات، مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية. مما يوفّر لك نقطة انطلاق قوية لمنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي.
Magic Write: تُساعد هذه الأداة في صياغة المحتوى من خلال إنشاء نص بناءً على مُطالباتك.
Magic Edit: تتيح Magic Edit تعديلات سلسة داخل الصور، مثل تغيير الألوان أو إزالة العناصر، وهي قيمة للغاية لإجراء تعديلات سريعة دون الحاجة إلى استخدام أداة تحرير صور منفصلة (وأكثر تعقيدًا).
Magic Eraser: تتيح هذه الميزة إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور.
Magic Animate: تُضفي هذه الميزة الحيوية على التصاميم الثابتة بإضافة رسوم متحركة، وهو أمر رائع لإنشاء عروض تقديمية جذابة ومحتوى تواصل اجتماعي يجذب الانتباه.
التسعير:
يُقدم Canva نموذجًا مجانيًا، ويمكنك تجربة بعض أدوات Magic Studio مجانًا، مع بعض القيود. على سبيل المثال، يُمكن استخدام Magic Write حتى 50 مرة مجانًا، والترقية إلى Canva Pro (15 دولارًا شهريًا) أو Canva for Teams (30 دولارًا شهريًا لثلاثة مقاعد) تزيد هذا الحد إلى 250 مرة لكل شخص شهريًا.
24. Looka
Looka منصة تصميم شعارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُسهّل بناء العلامات التجارية وتُحسّن فعاليتها، وما عليك سوى إدخال اسم المشروع واختيار الأنماط والألوان، لتجد الأداة تقدّم لك خيارات متعددة بدت أنيقة واحترافية، لتكون بذلك سهلة الاستخدام للغاية، حتى لو لم تكن لديك خبرة في التصميم.
وبمجرد اختيار التصميم الذي أعجبك، ستتمكن بسهولة من تعديل الخطوط والألوان والتخطيطات لضبط النتيجة النهائية بدقة دون أي عناء، وعلى الرغم من أن Looka لا توفّر عمق التخصيص الذي تحصل عليه مع مصمم محترف، إلا أنها مثالية للشركات الصغيرة أو المشاريع الشخصية التي يكون فيها الوقت والتكلفة مهمين.
التسعير:
تقدم Looka خيارين رئيسيين للتسعير:
باقات الشعار فقط: عمليات شراء لمرة واحدة تتضمن ملفات شعار بتنسيقات متنوعة، سعر الباقة الأساسية 20 دولارًا أمريكيًا، بينما سعر الباقة المميزة 65 دولارًا أمريكيًا.
اشتراكات مجموعة العلامات التجارية: اشتراكات سنوية تُتيح الوصول إلى مجموعة شاملة للعلامات التجارية تضم أكثر من 300 أصل قابل للتخصيص، سعر مجموعة العلامات التجارية القياسية 96 دولارًا أمريكيًا سنويًا، وسعر مجموعة العلامات التجارية مع موقع ويب مُنشأ بالذكاء الاصطناعي 129 دولارًا أمريكيًا سنويًا.
Bolt.new هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح لك إنشاء نماذج أولية وتشغيل وتحرير ونشر تطبيقات متكاملة بسرعة مباشرةً من متصفحك، ولعل الشيء الأكثر إعجابًا، هو إمكانية نشر التطبيقات نيابةً عنك، حيث بمجرد شعورك بالرضا عن التطبيق، ما عليك سوى الضغط على "نشر”، وسيكون التطبيق جاهز للاستخدام، بالتالي، تولّت المنصة كل شيء، من الاستضافة إلى إدارة الوظائف بدون خادم، مما يوفّر على الجميع الكثير من الوقت.
من جانبه، تدعم Bolt.new أطر عمل ومكتبات مثل React و Next.js و Vite، لذا يمكنك على الأرجح استخدام حزمة الأدوات التقنية المفضلة لديك، كما ساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء الشيفرة البرمجية وتصحيح الأخطاء لدرجة عدم استخدام Claude المذكور سابقًا.
ومع ذلك، لا يُعد Bolt.new الخيار الأمثل للمشاريع المعقدة التي تتطلب منطق عمل واسعًا أو تكاملًا مع خدمات الجهات الخارجية، أما بالنسبة للأنظمة الأكثر تعقيدًا أو الميزات المتقدمة، فستظل بحاجة إلى مطور محترف، أما إذا كنت ترغب في تطوير شيء ما بسرعة ولا تريد القلق بشأن إدارة الواجهة الخلفية أو الاستضافة، فهو خيار رائع.
التسعير:
يقدم Bolt.new خطة مجانية تتيح تخصيص 100,000 رمز يوميًا. أما الخطة الاحترافية، فتتوفر بسعر 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وتوفر 10 ملايين رمز شهريًا.
26. Bubble
إذا كنت لا ترغب في كتابة أي برمجيات، فقد يكون Bubble خيارًا أفضل، وهي منصة بدون برمجة تُمكّن المستخدمين من بناء تطبيقات ويب كاملة الوظائف. لاختبارها، وعند تجربتها لتطوير أداة مخصصة لإدارة المشاريع، سمح لنا محرر السحب والإفلات في المنصة بتصميم واجهة المستخدم من خلال وضع عناصر مثل الأزرار وحقول النصوص والصور مباشرةً على لوحة التحكم، واستطعنا تحديد مسارات العمل لتحديد كيفية استجابة التطبيق لتفاعلات المستخدم، مثل إنشاء المهام أو إرسال الإشعارات، ومكننا إدارة قواعد البيانات المدمجة في Bubble من إعداد هياكل البيانات والعلاقات دون الحاجة إلى إدارة قاعدة بيانات منفصلة.
ولعل إحدى الميزات المفيدة بشكل خاص هي إمكانية دمج واجهات برمجة التطبيقات الخارجية، على سبيل المثال، إمكانية توصيل التطبيق بخدمة تقويم لمزامنة المواعيد النهائية، كما توفر Bubble سوقًا للإضافات يُوسّع إمكانيات المنصة بشكل كبير.
وعلى الرغم من قوة Bubble، إلا أنها لا تزال تتطلب بعض التعلم، ولكن هناك مستوى جيد من الدعم عبر الوثائق ومنتديات المجتمع، لذا إذا كنت مستعدًا لبذل بعض الجهد، فستتمكن بالتأكيد من الحصول على النتائج المرجوة، وستكون المنصة صراحة خيارًا ممتازًا لرواد الأعمال والشركات الصغيرة التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات ويب مخصصة دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة.
وعند مقارنة Bubble مع سابقتها، فقد صممت خصيصًا للمستخدمين الذين يبحثون عن حل بدون كتابة برمجية مع التركيز على التصميم المرئي وإدارة سير العمل، بينما تستفيد Bolt.new من الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة تطوير عملية أكثر مع إمكانيات شاملة مباشرة من المتصفح.
التسعير:
تقدم Bubble خطة مجانية تتيح للمستخدمين إنشاء نماذج أولية للتطبيقات دون أي تكلفة، ويبلغ سعر خطتهم الاحترافية 32 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
27. Lovable
Lovable هي منصة تطوير أخرى تعمل بنظام الذكاء الاصطناعى، ويمكنك معها إعادة تصميم القوالب التي تم إنشاؤها مسبقًا للحصول على بداية، والتي تسبق النماذج الأولية بشكل كبير، ونظرًا لأن أي مشروع تم إنشاؤه على المستوى المجاني يصبح متاحًا للجمهور، فهناك مكتبة متزايدة من الأمثلة لتستلهم منها.
ولعل إحدى الميزات الرائعة في المنصة، هي القدرة على تعديل المكونات الفردية من خلال المطالبات المركزة، على سبيل المثال ، يمكنك تحديد زر واحد وصقل وظائفه أو نمطه دون الحاجة إلى لمس بقية التطبيق، وهذا جعل العملية رائعة للتعديلات الصغيرة، إلى جانب التكامل مع Supabase، مما جعل تكوين قواعد البيانات والمصادقة بسيطة للغاية.
بشكل عام ، يعد Lovable منصة صلبة لإنشاء تطبيقات وظيفية بسرعة ، خاصةً لأولئك الذين يعطون الأولوية للبساطة والسرعة على التخصيص الشامل، وعلى الرغم من أنها ليست مثالية ، إلا أنها تشعرنا بالفضول لمعرفة كيف تستمر في تكديس المنافسين مثل Bolt.new في المستقبل.
التسعير:
على الرغم من أن الطبقة المجانية مفيدة للتجربة، إلا أنها مقيدة للغاية للاستخدام الجاد، ومع ذلك، الطبقة المدفوعة والتي تبلغ 20 دولارًا في الشهر أفضل بكثير وهي تعطيك ما يكفي من المطالبات لإكمال مشاريعك.
28. Cursor
Cursor هو محرر أكواد ذي الذكاء الاصطناعى المتطور، وكانت فكرة الحصول على مساعدة AI في الترميز ، والتصحيح ، والتحسين ، مثل قفزة هائلة إلى الأمام، لذلك نحن نتعامل مع توقعات عالية، واستطعنا نرى سبب شعبيته، وأول ما ستلاحظه هو مدى تعامل Cursor مع مهام الترميز الروتيني، وميزة الإكمال الذاتي التي ستشعر أنها طبيعية وبديهية، بنفس الوقت التي ستوفّر لك الكثير من الوقت في المهام المتكررة.
والأهم من كل ذلك، تمتلك الأداة قدرة سحرية في تصحيح الأخطاء بل وتوضّح أيضًا الحلول بدقة، بالتالي، يمكن أن تكون هذه القدرة للمطورين الجدد ذات قيمة لا تصدق، ومع ذلك، في المشاريع الأكثر تعقيدًا، ستبدأ Cursor في إظهار قيودها.
التسعير:
يوفر الإصدار المحترف من Cursor بسعر 25 دولارًا شهريًا، إمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعى المتقدمة وتحديثات الأولوية، على الرغم من أن الإصدار المجاني يكفي للاستخدام غير الرسمي ، فقد يجد المهنيون أنفسهم بحاجة إلى الترقية لإلغاء تأمين إمكاناته الكاملة.
29. V0
V0 هي أداة مصممة للنماذج الأولية السريعة وتوليد الأكواد، وستجد بأنها مزيج من الراحة والقيود، على الرغم أنه من المفيد بلا شك أن تخرج المشاريع بسرعة ، إلا أنها لا تخلو من المراوغات، خاصةً لأعمال أكثر تعقيدًا أو مخصصة، وصراحةً ما يميز v0 هو السرعة، مثلًا، استخدمها لبناء واجهة مستخدم أساسية لتطبيق React باستخدام Tailwind، هنا ستحصل على تصميم جاهز للعمل في غضون دقائق، بالإضافة، هي سهلة الاستخدام ومثالية لوضع أسس أي مشروع، ومع ذلك، قد تبدو مخرجاتها مقيدة إذا ابتعدتَ عن إعداداتها الافتراضية مثل Tailwind أو shadcn، حيث كلما ابتعدتَ أكثر، زاد الوقت الذي ستقضيه في تعديل الأشياء يدويًا لتناسب رؤيتك، مما قد يُفسد الغرض من استخدامها للسرعة.
مثال آخر على قوة الأداة، حيث تم اختبارها لمشروع لعبة بسيطة ثنائية الأبعاد، هنا أنتجت نموذجًا أوليًا قابلًا للعب على الفور تقريبًا، وهو أمر مثير للإعجاب، ولكن عند تحويل اللعبة إلى ثلاثية الأبعاد، لم يكن الأمر مثاليًا من أوّل محاولة، ستشعر أنك تتعامل مع مطور مبتدئ.
بالمقابل، هناك بعض القيود الجدير ذكرها، وهي افتقار الأداة للعمق في الشروحات، حيث الردود سطحية جدًا تكاد تكون غير مفيدة، عيب آخر هو صعوبة التعامل مع الحالات الشاذة، حيث في الغالب ستضطر إلى تحسين المخرجات وتنقيحها لجعلها أكثر قابلية للصيانة على المدى الطويل، بالتالي، إذا كنت تبحث عن رؤى مفصلة أو تحاول التعلم من الترميز، فإن v0 ليس الأداة الأمثل لذلك.
التسعير:
بسعر 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا، يبدو سعر v0 مناسبًا إذا كنت تستخدمه بانتظام لإنشاء النماذج الأولية أو المشاريع الصغيرة. ولكن إذا كان سير عملك لا يعتمد على أدوات مثل Tailwind أو إذا كنت معتادًا على بناء الأشياء يدويًا، فقد لا يقدم قيمة كافية لتبرير الاشتراك.
بالنسبة للفلوس كم دولار بطلعوا وعلى حساب مين احولهم ان شاء الله
Asana هي منصة شاملة لإدارة العمل، مصممة لمساعدة الفرق على تخطيط المشاريع وتتبعها وإدارتها بكفاءة، وهي تقدم مجموعة من الأدوات لإدارة المهام وتتبع المشاريع وتعزيز التعاون بين الفرق، ودمجت أسانا عددًا من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من أبرز الإضافات ميزة "الحالة الذكية”، التي توفر تحديثات سريعة لحالة المشاريع والمهام.
ومن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى "الدردشة الذكية”، وهي مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم إجابات على أسئلة إدارة المشاريع، وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص حيث توفر مساعدة فورية في الاستفسارات المتعلقة بالمشاريع، مما يقلل الوقت المستغرق في البحث عن المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت أسانا ميزة "الملخصات الذكية”، التي تُنشئ تلقائيًا لمحات عامة موجزة عن المهام والمشاريع، مما يساعد الفرق على استيعاب المعلومات الرئيسية بسرعة، وتُعد هذه الميزة رائعة لمراجعة تقدم المشروع وضمان انسجام جميع أعضاء فريقي وإبلاغهم بالتطورات، وتعمل جميع تحسينات الذكاء الاصطناعي هذه على أتمتة المهام الروتينية وتوفير رؤى قيّمة، مما يسمح بالتركيز بشكل أكبر على الجوانب الاستراتيجية لإدارة المشاريع وتقليل التركيز على الإدارة.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن أسانا تُقدم مجموعة قوية من الميزات، إلا أن بعض الوظائف الرئيسية مُقيدة بخطط أعلى مستوى، وهو أمر قد يُمثل عاملاً مُهماً للفرق ذات الميزانية المحدودة.
التسعير:
تُقدم Asana خطة مجانية لما يصل إلى 10 مستخدمين بميزات أساسية، وللوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي، ستحتاج إلى خطة البدء بسعر 13.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، والتي تشمل جميع الميزات الأساسية بالإضافة إلى تحسينات الذكاء الاصطناعي.
31. ClickUp
ClickUp منصة أخرى شاملة لإدارة المشاريع مُصممة لتعزيز تعاون الفريق، وعند التسجيل، تظهر لك واجهة سهلة الاستخدام تتيح لك إنشاء المهام وتحديد المواعيد النهائية وتوزيع المسؤوليات بسهولة، كما وتُقدم المنصة طرق عرض مُتنوعة مثل القائمة واللوحة والتقويم، وتُلبي أنماط إدارة المشاريع المُختلفة.
كما يُتيح ClickUp تقسيم المشاريع إلى مهام فرعية، وتحديد الأولويات، وتتبُّع الوقت المُستغرق في كل مهمة، وستتيح ميزة التعاون الفوري لأعضاء الفريق التعليق على المهام، ومشاركة الملفات، وتلقي إشعارات فورية بالتحديثات، وكل هذا أنيق للغاية وهدأ من اضطراب الوسواس لدى المدراء.
أيضًا تتكامل المنصة مع العديد من أدوات الجهات الخارجية مثل Slack وGoogle Drive وGitHub، مما تخفاظ على كل شيء منظمًا، وتساعد قدرات الذكاء الاصطناعي في ClickUp في صياغة خطط المشاريع، وإنشاء جداول أعمال الاجتماعات، وتلخيص المستندات، لتكون بذلك مثالية للفرق من جميع الأحجام التي تبحث عن حل شامل لإدارة المشاريع، فمرونتها تجعلها مناسبة لأي استخدام لإدارة المشاريع تقريبًا، وتضمن قابلية توسعة المنصة قدرتها على التكيف مع كل من الشركات الناشئة الصغيرة والكبيرة.
التسعير:
تقدم ClickUps باقة مجانية تتضمن مهامًا ومستندات وأعضاءً غير محدودين، مع مساحة تخزين 100 ميجابايت، وللوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp، ستحتاج إلى الاشتراك في باقة مدفوعة، وأرخصها هي الباقة غير المحدودة بسعر 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا.
Reclaim هو مساعد جدولة يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويساعدك على تحسين جدولك من خلال إدارة المهام والاجتماعات والاستراحات تلقائيًا وفقًا لأولوياتك، وبمجرد ربط Reclaim بتقويم قوقل، وإدخال جميع المهام والاجتماعات، بالإضافة إلى مستويات الأولوية الخاصة بها، سيقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل التقويم وتخصيص فترات زمنية تلقائيًا لكل مهمة، مما يخفف الكثير من العبء الذهني وضمات عدم إغفال الالتزامات المهمة.
من جانبه، تحدد الأداة أفضل الأوقات للعمل المكثف وتحجز تلك الساعات لمنع الاجتماعات من السيطرة على وقتك، وسيكون هذا مفيدًا بشكل خاص لضمان إنجاز أهم المهام دون انقطاع، أيضًا، تساعد Reclaim في جدولة الاجتماعات، وتجد تلقائيًا أفضل الأوقات المناسبة للجميع، مع مراعاة الفعاليات الحالية والتفضيلات الشخصية، وهذا سيسهّل التنسيق مع الفرق بشكل كبير، موفرةً الوقت الذي كان يُهدر عادةً في البحث عن المواعيد المتاحة.
التسعير:
تقدم Reclaim باقة Lite مجانًا، توفر ميزات أساسية ذكية لحجز الوقت، وتبلغ تكلفة باقة Starter 10 دولار أمريكي لكل مستخدم شهريًا.
33. Clockwise
Clockwise هو مساعد جدولة يعمل بالذكاء الاصطناعي، مصمم لتحسين جدولك من خلال إدارة الاجتماعات بذكاء وتوفير وقت تركيز متواصل، وبعد دمج Clockwise مع تقويم قوقل، ستحدد بعض الاجتماعات على أنها مرنة، ثم يحلل الذكاء الاصطناعي الجدول وأعاد جدولة هذه الاجتماعات تلقائيًا لتوفير فترات تركيز أطول، كما تسهّل Clockwise تنسيق الاجتماعات، كونها توجد تلقائيًا أفضل أوقات الاجتماعات، مع مراعاة توافر جميع المشاركين والتزاماتهم الحالية.
ومقارنةً بـ Reclaim، يوفر Clockwise نهجًا أكثر تركيزًا من خلال تحسين أوقات الاجتماعات وتحديد فترات تركيز، بينما يوفر Reclaim مجموعة أوسع من الميزات، بما في ذلك إدارة المهام.
التسعير:
يقدم Clockwise باقة مجانية مع إمكانية الوصول إلى ميزات إدارة التقويم الذكية، وتبدأ الباقات المدفوعة من 6.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ولكن عليك دفع فاتورة سنوية.
Tidio هو منصة خدمة العملاء التي تدمج الأدوات التي يحركها AI، ولعل ميزة Tidio الرئيسية هي Lyro AI chatbot ، المصممة للتعامل مع ما يصل إلى 70 ٪ من استفسارات العملاء، مما يسمح لوكلاء خدمة العملاء البشريين التركيز على القضايا المعقدة، وبسبب إمكانات معالجة اللغة الطبيعية في chatbot تستطيع الأداة من فهم استفسارات العملاء والاستجابة لها بشكل فعال.
أداة أخرى قيمة وهي مساعد الرد، الذي يعزز تقنية GPT-4 لتحويل الاستجابات الأساسية إلى رسائل مهنية وذات صلة بالسياق، أي تقديم اقتراحات أو بدائل أكثر مصقولة وذات معلوماتية، مما تضمن التواصل المتسق والعالي الجودة، وهناك ميزة المشاهدات الذكية من Tidio التي توفّر رؤى في الوقت اللحظي في تفاعلات العملاء ، مما يتيح لوكالة الدعم تحديد أولويات المحادثات وإدارتها بشكل فعال، ويوفر النظام الأساسي أيضًا تحليلات شاملة وأدوات إعداد التقارير،
التسعير:
تقدّم Tidio تجربة مجانية لمدة 7 أيام. تمنحك خطة البداية عند 29 دولارًا شهريًا 50 محادثات من Lyro AI.
35. Hiver
HIVER هي منصة خدمة عملاء تعمل بالذكاء الاصطناعى مصممة لمساعدة الفرق على إدارة صناديق الوارد المشتركة مثل الدعم ورسائل البريد الإلكتروني للمبيعات، وجعل التكامل مع Gmail من السهل جدًا تبنيها، إحدى الميزات المفيدة بشكل خاص كانت ملخص الذكاء الاصطناعي، حيث مع وجود الكثير من مؤشرات الترابط عبر البريد الإلكتروني، يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً في قراءة سلاسل طويلة من رسائل البريد الإلكتروني للوصول إلى النقاط الرئيسية، ولكن مع ميزة AI Summarizer تجعل هذه المحادثات في ملخصات سريعة وقابلة للهضم، مما يبرز أهم التفاصيل مثل القرارات والمهام والمتابعة.
أداة أخرى وهي AI Bot-Harvey ، التي تقوم تلقائيًا بتصفية رسائل البريد الإلكتروني المتكررة أو ذات الأولوية المنخفضة، مثل عمليات الاستعلام التلقائية أو الاستعلامات الأساسية التي لا تتطلب الكثير من الاهتمام، ومع ذلك، هناك بعض أوجه القصور التي تحتاج منك المراجعة.
التسعير:
تشتمل خطة Hiver المجانية على صندوق بريد وارد مشترك وميزات أساسية مثل الدردشة المباشرة وقاعدة المعرفة، أما باقة Lite، بسعر 24 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، فتضيف صندوقي بريد مشتركين، وأتمتة بسيطة، وتحليلات، وتكاملات.
Textio عبارة عن منصة تعمل بالذكاء الاصطناعى مصممة لتعزيز جودة وشمولية اتصالات التوظيف، وفي حال قمت بتجربتها، ستجدها أداة قيمة في جذب مجموعة متنوعة من المرشحين، ومع ميزة Textio Score، ستكون هناك فعالية في تقييم اللغة المستخدمة في منشورات الوظائف، ليكون لها دور كبير بجعل الوصف الوظيفي أكثر شمولاً وجاذبية.
في حين أن بعض الأدوات تقدم ميزات مثل فحص السيرة الذاتية أو مطابقة المرشحين ، فإن تركيز Textio على صياغة الوظائف الفعالة وغير المتحيزة يوفر ميزة فريدة في جذب مجموعة مواهب متنوعة.
التسعير:
يوفر Textio تجربة مجانية لمدة 14 يومًا للمستخدمين لاستكشاف نظامها الأساسي.
37. CVViZ
CVVIZ عبارة عن منصة توظيف تعمل بـ AI مصممة لتبسيط عملية التوظيف من خلال أتمتة المهام مثل نشر الوظائف، وفحص الاستئناف ، ومشاركة المرشحين، لتكون أداة قيمة في جذب واختيار المرشحين المؤهلين، وهنا، يمنحك CVVIZ القدرة على أتمتة منشورات الوظائف عبر منصات متعددة، ومن خلال الاندماج مع أكثر من 2000 مجال عمل في جميع أنحاء العالم ، تتيح لك CVVIZ نشر إعلانات الوظائف إلى أكثر من 20 موقعًا مجانيًا و 1700+ مواقع عمل مدفوعة الأجر بنقرة واحدة.
وهنا، تتطابق CVVIZ بذكاء وتصنيف السير الذاتية، مما يساعدك على تحديد أفضل المرشحين في وقت مبكر من عملية التوظيف، كما وتوفر المنصة أدوات لإشراك وتتبع المرشحين بشكل فعال، وتمكّنك من التواصل مع المرشحين وجدولة المقابلات، وتقديم عروض عمل داخل النظام، وتم تصميم CVVIZ لدمجها بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين الحالية (ATS) ، حيث تعمل كطبقة ذكية أعلى نظام إدارة التوظيف الحالي.
التسعير:
يقدم CVVIZ تجربة مجانية لمدة 7 أيام، وخطة البداية المدفوعة عند 99 دولارًا شهريًا.
Notion أداة قوية تتيح للمستخدمين الوصول إلى قاعدة المعرفة للشركة عبر الآلاف من صفحات حول،لتكون بمثابة مساعد شخصي يمكنه تقديم معلومات من جميع زوايا الشركة في أي وقت، وتعتبر الأداة ذات قيمة خاصة مقارنة بأدوات مثل Google Drive Search. إنه لا تمنحك روابطًا للمستندات فحسب، بل توفر بالفعل إجابات ذات صلة يتم سحبها مباشرة من المحتوى، مما يجعل الوصول إلى قلب السؤال بشكل أسرع.
التسعير:
تكلف Notion نحو 10 دولارات لكل عضو كل شهر (8 دولارات عند الدفع السنوي)، وهو أمر معقول للغاية بالنظر إلى الفوائد.
39. Guru
Guru هي منصة لإدارة المعرفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة لتوحيد وتبسيط الوصول إلى معلومات الشركة. وهي تتكامل مع Slack وTeams وSalesforce، ومعظم المنصات الأخرى التي يمكنك تخيلها، من جانبه، ستكون وظيفة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي رائعة بشكل خاص، حيث ستقدم معلومات ذات صلة بناءً على السياق والتاريخ والوظيفة والموقع.
ومع مركز تدريب الذكاء الاصطناعي التابع لـ Guru ستتمكن من مراجعة وتحسين الإجابات المُولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن دقتها وملاءمتها، ويضمن نظام التحقق في المنصة أن المعلومات التي تصل إليها كانت مُحدثة وموثوقة.
التسعير:
يُعدّ Guru مثاليًا للفرق التي تبحث عن حل شامل لإدارة المعرفة يتكامل بسلاسة مع سير العمل الحالي، لكن عيبه هو ارتفاع سعره بعض الشيء، حيث يبلغ 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.
يقدم HubSpot مساعد بريد إلكتروني يعمل بالذكاء الاصطناعي، مصممًا لإطلاق العنان لإبداعك ومساعدتك في كتابة رسائل بريد إلكتروني مخصصة على نطاق واسع، ويُنشئ مساعد الذكاء الاصطناعي في المنصة نصوصًا مناسبة لمختلف حملات البريد الإلكتروني، مثل حملات المبيعات والنشرات الإخبارية التسويقية، وما إلى ذلك.
يمكنك بعد ذلك تعديل المسودات المُنشأة أو إعادة استخدامها عن طريق تغيير أسلوبها تلقائيًا، بالإضافة إلى إطالتها أو تقصيرها، ويتضمن HubSpot أيضًا أداة إنشاء قوالب بريد إلكتروني بالسحب والإفلات مع العديد من الإعدادات المسبقة القابلة للتخصيص لكل حالة استخدام، وهي مثالية لتبسيط العمليات الإبداعية بشكل أكبر.
والأكثر فائدة، هو ارتباط HubSpot بقاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بالمنصة، هذا يعني أنه يمكنك إطلاق حملات بريد إلكتروني وتسجيل المحادثات تلقائيًا في قوائم جهات اتصالك، ومن هناك، يمكنك تتبع التقدم وإرسال رسائل المتابعة في الوقت المناسب لزيادة معدلات الاستجابة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة مباشرةً من حساب Gmail الخاص بك، مما يوفر عليك عناء التنقل بين علامات تبويب متعددة.
التسعير:
يتوفر مساعد كتابة البريد الإلكتروني مجانًا، بينما تتوفر وظائف بريد إلكتروني أكثر تقدمًا من خلال باقات HubSpot Marketing Hub المدفوعة. تبدأ الأسعار من 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
41. SaneBox
SaneBox هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مصممة لمساعدة المستخدمين على تنظيم صناديق الوارد الخاصة بهم من خلال فرز رسائل البريد الإلكتروني الواردة بذكاء، وسيتضمن إعداد Sanebox ربطه بحسابك على Gmail، لتبدأ الخدمة في تحليل عادات البريد الإلكتروني لتصنيف الرسائل الواردة، وسنشأ مجلدات مثل SaneLater للرسائل الأقل إلحاحًا وSaneBlackHole للمرسلين غير المرغوب فيهم.
من جانبه، سيقوم الذكاء الاصطناعي في SaneBox بتصفية رسائل البريد الإلكتروني بكفاءة بناءً على تفاعلاتك السابقة، وستظهر الرسائل المهمة من جهات الاتصال المتكررة في صندوق الوارد الرئيسي، بينما يتم توجيه النشرات الإخبارية والرسائل الترويجية إلى مجلد SaneLater، وإلى جانب الفرز، يوفر SaneBox ميزات مثل تأجيل رسائل البريد الإلكتروني وتعيين تذكيرات للمتابعة والمزيد.
بشكل عام، يقدم SaneBox مجموعة شاملة من الميزات التي تتجاوز مجرد التصفية الأساسية، فمنهجه القائم على الذكاء الاصطناعي في فرز البريد الإلكتروني، ووظائفه الإضافية مثل الغفوة والتذكيرات، تجعل إدارة بريدك الوارد أكثر كفاءة وأقل إرهاقًا.
التسعير:
يقدم SaneBox فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا. بعد انتهاء الفترة التجريبية، تتيح لك باقة Snack Plan، التي تبلغ تكلفتها 7 دولارات أمريكية شهريًا، الوصول إلى ميزتين على حساب بريد إلكتروني واحد.
42. ShortWave
ShortWave هو عميل بريد إلكتروني يعمل بالذكاء الاصطناعي مع ميزات مثل تلخيص البريد الإلكتروني، وترجمة اللغة ، وإدارة المهام، ولعل الميزة الرئيسية لهذه الأداة هي تلخيص البريد الإلكتروني، حيث قدم مساعد الذكاء الاصطناعى ملخصات موجزة للرسائل المطولة ، مما يتيح فهم النقاط الرئيسية دون القراءة من خلال محادثات مكثفة.
أما ميزة الترجمة، فهي ترجم رسائل البريد بدقة مع الحفاظ على السياق، وتتضمن الأداة أيضًا على بعض الوظيفية المفيدة التي تتيح تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام وتحديد تذكيرات وتتبع التقدم دون مغادرة التطبيق.
على الرغم من أنني أعجبت بالموجة القصيرة ، فقد أساء مساعد الذكاء الاصطناعي أحيانًا تفسير سياق بعض رسائل البريد الإلكتروني ، مما أدى إلى ملخصات أو ترجمات أقل دقة. ومع ذلك ، فهي مجموعة شاملة من الميزات (تلخيص الذكاء الاصطناعي والترجمة وإدارة المهام) داخل منصة واحدة.
التسعير:
تقدم Shortwave خطة مجانية تتضمن ميزات إدارة البريد الإلكتروني الأساسية مثل AI Assistance ، و 90 يومًا من سجل البريد الإلكتروني القابل للبحث ، وتخصيص صندوق الوارد، وتكلف الخطة المدفوعة 8.50 دولار لكل مقعد/شهر.
Gamma هي أداة عرض تقديمية تعمل بالذكاء الاصطناعي "AI” والتي جعلت إنشاء شرائح احترافية أسهل بكثير، ومعها ستتأثر بالسرعة التي تولد بها شرائح نظيفة وجذابة بصريًا من مطالبات بسيطة، والمخرجات ببساطة جودة في التصميم والتنسيق، مما يسمح لك بالتركيز أكثر على المحتوى نفسه، دون القلق بشأن المحاذاة أو الألوان أو الخطوط، حيث اهتمت Gamma هنا بكل ذلك.
التسعير:
توفر الخطة المجانية 400 نقطة اعتماد للذكاء الاصطناعي، وتوليد الصور الأساسية، والقدرة على إنشاء ما يصل إلى 10 شرائح لكل عرض تقديمي، تتضمن الباقة الإضافية، بسعر 10 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا، إنشاءً غير محدود للذكاء الاصطناعي، وأدوات صور متقدمة، وشرائح إضافية، ودعمًا ذا أولوية.
44. Presentations.ai
Presentations هي منصة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعى المصممة لتبسيط إنشاء العروض التقديمية المهنية، ونود القول أننا وجدنا الجاذبية البصرية للشرائح التي تم إنشاؤها بواسطة هذه الأداة قابلة للمقارنة إلى حد كبير مع الشرائح التي تم إنشاؤها بواسطة Gamma، وتحتوي كلتا الأداتين على ميزات تعاون في الوقت اللحظي ، مما يتيح عدة مستخدمين من العمل على نفس العرض التقديمي في وقت واحد.
التسعير:
يقدم Presentations حاليًا خطة بداية مجانية مع ميزات مثل الاعتمادات المحدودة من الذكاء الاصطناعي ، وتعاون الفريق ، والوظائف الأساسية ، ومشاركة سلسة، وللحصول على المزيد من الاحتياجات المتقدمة، تتوفر خطة PRO بسعر 198 دولارًا لكل مستخدم سنويًا، مما يوفر اعتمادات إضافية من الذكاء الاصطناعي ، والقوالب المحترفة ، والخطوط المخصصة والألوان ، والتحليلات ، وتصدير PDF.