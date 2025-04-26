أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي “AI”

أفضل مُساعدي الذكاء الاصطناعي (روبوتات الدردشة)​





يحتل ChatGPT باستمرار صدارة قائمة مُتصدري LM Arena، مُتفوقًا على النماذج الأخرى في معايير الأداء الرئيسية، وهو تطبيق الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا في العالم، مع 200 مليون مستخدم اعتبارًا من أكتوبر 2024، ويمكن استخدامه على سبيل المثال لا الحصر على نطاق واسع لتبادل الأفكار، ومهام الترجمة، والبرمجة، وإنشاء نصوص الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإدارة المهام البحثية المكثفة، كما ويُعدّ نموذج 4o الجديد نقلة نوعية، فهو سريع للغاية، ويبدو أذكى بكثير من أيٍّ من إصدارات ChatGPT السابقة.



ذات صلة | شات جي بي تي ChatGPT يحصل على ترقية ضخمة في الذاكرة بميزات جديدة مطلوبة: وهذه أبرز التفاصيل



بفضل إمكانيات ChatGPT متعددة الوسائط، يمكنك لصق الصور مثل المخططات أو الرسوم البيانية وطرح أسئلة حولها، مما يُسهّل تفسير البيانات المرئية بسرعة، وصدقني النتائج ستكون مُثيرة للإعجاب، كما ويستطيع ChatGPT الآن الاحتفاظ بالسياق مع مرور الوقت، مع تخصيص الردود بناءً على المحادثات السابقة، على سبيل المثال، يمكنك استخدامه لتحسين أفكار المشاريع المُتكررة دون إعادة شرح كل تفصيل، مما وفّر ساعات من الجهد، ويمكنك مراجعة وإدارة ما يتذكره من خلال عناصر تحكم OpenAI، لضمان عدم استنزاف طاقتك.



من جانبه، يُسهّل خيار البحث المُدمج ChatGPT العثور على المعلومات ذات الصلة مباشرةً داخل المحادثات، مما يُقلل من الهلوسة باستخدام RAG (التوليد المُعزّز للاسترجاع)، وتُؤسّس RAG استجابة الذكاء الاصطناعي من خلال استرجاع المعلومات من مصادر بيانات خارجية.

​

ChatGPT o1​

في حين نجد ChatGPT 4o يتميز بالإبداع والتنوع، فقد أثبت o1 فائدته المذهلة في مهام محددة مثل البرمجة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وحتى حل مسائل رياضية معقدة واجهتها نماذج أخرى، وحتى تم استخدامه لحل مسائل جداول البيانات، وحل ألغاز الكلمات المتقاطعة الغامضة، حيث تتألق دقته وعمقه المنطقي، ومع ذلك، يفتقر إلى الإمكانيات الأوسع وتكاملات الأدوات التي يتميز بها 4o.

​

المشغلون (Operators):​

في يناير 2025، قدم ChatGPT ميزة "المشغلون | Operators”، وهم وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم حجز الفنادق، وطلب الطعام، والتسوق عبر الإنترنت، وذلك حصريًا للمشتركين (200 دولار شهريًا)، وتظهر الميزة إمكانات رائعة، لكن التنفيذ متفاوت، بمعنى هذه الأداة في الوقت الحالي بمثابة دليل على المفهوم أكثر من كونه أداة عملية، كونها تحتاج إلى تحسينات في السرعة والموثوقية.

​

التسعير​

تقدم OpenAI باقة مجانية تمنحك حاليًا وصولاً محدودًا إلى GPT-4o ووصولاً غير محدود إلى ChatGPT-4o mini، وتمنحك باقة Plus وصولًا أوسع وتكلّف 20 دولارًا شهريًا، وهناك خطة أخرى "احترافية” مقابل 200 دولار شهريًا، تمنحك أولوية الوصول إلى أحدث الأدوات.

​

2. Claude​





خصيصًا يتم التطرق إلى نموذج Claude (نموذج Sonnet 3.5 تحديدًا) لمهام البرمجة، وسرعان ما أصبح الخيار المفضل لمراجعات البرمجة، وما يميز Claude حقًا هو دقته، حيث يستوعب الفروق الدقيقة في البرمجة بشكل أفضل من الأدوات الأخرى، واستخدامه أيضًا لاكتشاف المشاكل الدقيقة في البرمجة، وحتى للتفكير في طرق أفضل لهيكلة المشاريع، من جانبه، تُدرّب Anthropic هذه النماذج على معرفة برمجة أحدث وأكثر تخصصًا، وهذا واضح، خاصةً عند التعامل مع أطر العمل الحديثة أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها.



ومن الأشياء الأخرى المحببة في كلود هي سهولة التحدث إليه، يبدو أنه يتمتع بروح أكثر حيوية مقارنةً بـ ChatGPT، حيث أسلوبه أكثر دفئًا، والمحادثات تسير بسلاسة أكبر، سواء كنت تبادل الأفكار أو تعمل على حل مشكلة معقدة، فإن التفاعل معه ممتع حقًا.



ومع ذلك، ستصل إلى حدود الاستجابة ومعدل الاستجابة بشكل أسرع مما ترغب، وهو أمر قد يكون مزعجًا إذا كنت منغمسًا في مشروع ما، لكن مقابل 20 دولارًا شهريًا في خطة Pro، لا يزال عرضًا رائعًا، خاصةً إذا كنت تبحث عن مساعد ذكاء اصطناعي ذكي وسهل التعامل معه، ومتمكن بشكل خاص في مهام البرمجة.

​

3. جيميني | Ge‎mini​





يندمج جيميني | Ge‎mini من قوقل بسلاسة مع منظومة قوقل على نظام أندرويد، ويبدو كأنه امتداد طبيعي للنظام بدلاً من تطبيق منفصل، وإذا كنت تستخدم Google Workspace بالفعل، فهو مريح للغاية، سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تُلخّص مقالات، أو تطرح عليه أسئلة عشوائية.



كما وستجده مفيدًا بطرق غير متوقعة، مثلًا في مراجعة المستندات القانونية، أو حتى ترك جيميني يتولى الباقي عنك في تقديم اقتراحات دقيقة للغاية بخصوص مقاس ملابسك، وفي المشاريع الإبداعية، تتألق قدرات جيميني في الصور، مما يجعلها أداة ممتعة لتبادل الأفكار الجديدة، وعند الحديث عن الإنتاجية، قدّم Gemini Advanced اقتراحات دقيقة ومُصمّمة خصيصًا عندما تعمل على مقترح مشروع، حتى أنه يسهّل كتابة النصوص بعيدًا عن الحشو.



ومع ذلك، فهو ليس مثاليًا، حيث لا يمتلك القدرة على حفظ السياق، مثلًا، عند مراجعة أي نص، ستضطر إلى إعادة شرح التعليمات عدة مرات لأنه كان ينسى ما تم مناقشته سابقًا، وبالمثل، عندما ترفع ملف Excel، وتحصل على مُلخّص، ثم تُحدّث البيانات لاحقًا، سيتعامل Gemini مع الملف المُحدّث كمهمة جديدة تمامًا بدلًا من البناء على ما تم إنجازه سابقًا.



نقطة ضعف أخرى وهي أدائه في المهام التقنية، فرغم أنه رائع في تنسيق وتصحيح أخطاء الأكواد البرمجية البسيطة، إلا أنه أحيانًا يُعيد كتابة --SS-- كـ Python دون داعٍ، وبالنسبة للمحتوى الأكثر تخصصًا أو كثافةً، مثل النصوص القانونية، افتقر تحليله إلى العمق مقارنةً بالمطلوب. حتى إجاباته على بعض الاستفسارات القائمة على الصور كانت غير دقيقة أحيانًا، وهو ما كان مخيبًا للآمال.



مع ذلك، فإن نقاط قوة جيميني تفوق عيوبه، وتكامله الوثيق مع أدوات قوقل يجعله عمليًا لأي شخص يستخدم نظام قوقل، وقدرته على التعامل مع النصوص والصور تجعله أداةً متعددة الاستخدامات للمشاريع الإبداعية، مع أنه ليس الخيار الأمثل للمهام التقنية أو المتخصصة، إلا أنه مساعد قوي وسريع وسهل الاستخدام لتلبية الاحتياجات اليومية.

​

التسعير:​

يُغطي الإصدار الأساسي المجاني (باستخدام نموذج فلاش 1.5) معظم الاحتياجات غير الرسمية، ويُضيف إصدار Gemini Advanced، الذي يُكلف 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، نموذجي 1.5 Pro وGemini-Exp-1206 الأقوى للمهام المعقدة مثل البرمجة والرياضيات والبحث المُعمّق، بما في ذلك تحليل نصوص تصل إلى 1500 صفحة.

​

4. DeepSeek​





يُنصح بتجربة DeepSeek أيضًا، فهو يُتيح لك استخدام نموذجي V3 وR1 الجديدين مجانًا على موقعه، مع أنه لا يزال يتعين عليك الدفع مقابل الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (مع أنها رخيصة جدًا)، وسيبدو لك بحث DeepSeek أكثر جاذبية وجاذبية حتى بعد بضعة استعلامات فقط، وشفافيته التي تُظهر المنطق وتُقرّ صراحةً بما يعرفه وما قد لا يعرفه، تُعزز ثقة المستخدم بشكل كبير.



وفي يناير 2025، أطلقوا نموذج R1 الخاص بهم كمنافس لنموذج O1 من ChatGPT، وسرعان ما اكتسبوا اهتمامًا في مجتمع الذكاء الاصطناعي لكونهم فعالين من حيث التكلفة ومفتوحي المصدر، حتى أن نموذج DeepSeek-R1 قد تفوق على ChatGPT-o1 من حيث الشمولية ومعالجة الجوانب الرئيسية وتقديم اقتراحات، على سبيل المثال عند تحليل أجزاء من عرض تقديمي خاص بك.



وفي موضوع البرمجة، أصبح الاعتماد أكثر على DeepSeek (الإصدار 3) نظرًا لنهجه المباشر، فهو يُدخل الموضوع مباشرةً باقتراحاته، على النقيض من ذلك، غالبًا ما يتبع Claude (3.5 Sonnet) نهجًا أكثر تفصيلًا، مُقترحًا حلولًا متعددة ومُفضّلًا الحل الأنسب لممارسات هندسة البرمجيات المتينة، وكلتا الأداتين ممتازتان بطريقتهما الخاصة، ويتميز DeepSeek بسعره المعقول وكفاءته، بينما يتميز Claude بقيمة لا تُقدّر بثمن في التدقيق المُتكرر للأكواد المهمة والتأكد من أن كل شيء على ما يُرام، بالتالي معًا، يُشكلان فريقًا رائعًا.

​

5. Grok​





يعد Grok 3 نموذجًا قادرًا على التعامل مع معظم المهام بشكل جيد، وهو يقوم بعمل لائق في الحفاظ على السياق وتوليد ردود مفصلة، لكن عند مقارنته بـ Chatgpt و Claude، فإن اقتراحات الأكواد الخاصة به تصل إلى أو لا، حيث أحيانًا تحتاج إلى تصحيحات شديدة، وهو أمر غير مألوف مع مساعدي ترميز الذكاء الاصطناعى.



لكن ما يجعل Grok 3 فريد من نوعه هو وصوله المباشر إلى بيانات Twitter في الوقت اللحظي، والتي يمكن أن يمنحه ميزة للمعلومات الحديثة، كما أنه يحتوي على قيود أقل بكثير من المحتوى، مما يعني أنه أكثر انفتاحًا لتوليد ردود ترفض LLMs الأخرى، وعلى الرغم من أن هذا قد يجذب بعض المستخدمين ، إلا أنه يثير مخاوف، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوليد محتوى مسيء للغاية أو مشكوك فيه قانونًا.



ثم هناك التكلفة، حيث على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، يتطلب الوصول إلى Grok 3 اشتراكًا X Premium+ عند 40 دولارًا في الشهر ، مما يجعله أحد الخيارات الأكثر تكلفة.

​