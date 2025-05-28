Google I/O 2025 انتباه بداية العصر الجديد

. علابالي الجميع مراحش يقرأ كل الموضوع لكن أنا أحذركم من عدم القراءة لأن ابتداءا من 2025 راح ندخلوا عصر جديد عصر الروبوت والذكاء الاصطناعي المنافس للبشر ها ربي يسهل عليكم متقولوش فريد معلمناش

Gemini Ultra :

Google Search يتحول: AI Overviews​

Gemini Live: ​

مساعد ذكي يمكنك التحدث إليه بصوتك والميزة الأكثر فائدة هي إمكانية استخدامه أيضًا بنظرك باستخدام كاميرا هاتفك للحصول على مساعدة بشأن أي شيء أمامك أو على شاشتك. ​

منصة «فلو» (Flow): «Imagen 4» و«Veo 3»... عصر جديد ​

«جولز» (Jules)... مساعد برمجي ذكي ​

Project Astra:

نظام Android 16:





حاب المزيد من المعلومات هز طيارة وانتقل الى: واش نزيدلكم اخترت فقط الامور اللي فهمتهم اللي مفهمتوش كثر وكثر المهم الحالة راح تتبدل جذريا و قدوم عصر جديد الله يلطف منو ويخرجنا سالمين.حاب المزيد من المعلومات هز طيارة وانتقل الى: Google I/O 2025

أعلنت غوغل عن قفزة كبيرة في مهمتها لإدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في تفاصيل الحياة اليومية حيث لا يصبح الذكاء الاصطناعي مجرد مساعد، بل شريك إنتاجي وإبداعي واستكشافي.إليك نظرة مفصلة على أبرز ما تم الإعلان عنه:وضع التفكير العميق المحسن يعمل مع روبوت "جيميناي 2.5 برو" (Gemini 2.5 Pro) يعمل على التفكير في أكثر من إجابة على السؤال قبل تقديم الإجابة النهائية.ميزة «نبذة باستخدام الذكاء الاصطناعي» (AI Overviews) الجديدة إعادة تصميم تجربة بحث «غوغل» لتصبح قائمة على الذكاء الاصطناعيكما أصبحت الأداة الآن قادرة على توليد الصور ذات التفاصيل الدقيقة والتحكم فيها، مثل أنواع الملابس والخيوط المستخدمة إلى جانب قطرات المياه وفِراء الحيوانات.أصبح الآن قادرًا على توليد صوت أصلي داخل الفيديو، بما يشمل المؤثرات الصوتية، والحوار المنطوق، ومزامنة حركة الشفاه. يدعم إنتاج مشاهد سينمائية بإضاءة ديناميكية، وتتبع حركة، وانتقالات طبيعية بين اللقطات وتوليد الأصوات والضوضاء المحيطةالجديدة تعيد تعريف مفهوم التواصل عن بعد من خلال مكالمات فيديو ثلاثية الأبعاد ذات إدراك مكاني وترجمة فورية للغات أثناء المكالماتهو عبارة عن مساعد مبرمج يستطيع تصحيح الأخطاء البرمجية تلقائياً وتوليد طلبات دمج الكود. ويتمكن أيضاً من تقديم ملحوظات فورية دون تعطيل سير العمل. «جولز» (Jules) متاح الآن للمطورين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.: واجهة مستخدم جديدة تتميز بألوان زاهية ورسوميات سلسة، مما يحسن تجربة المستخدم.: ميزة "Live Updates" تقدم إشعارات تفاعلية في الوقت الحقيقي لأنشطة مثل خدمات التوصيل والتنقل.: تسهيل الاتصال بين الأجهزة الصوتية، مما يحسن تجربة الاستماع للمستخدمين.: إمكانية تحويل الهاتف إلى تجربة سطح مكتب عند الاتصال بشاشة خارجية، مما يعزز الإنتاجية.سيحصل «آندرويد 16» على ثلاث ترقيات أمنية قوية مصممة للحفاظ على سلامة المستخدمين، من بينها ميزة «كشف الاحتيال» المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحديد ومنع محاولات الاحتيال المحتملة بشكل استباقي، مما يوفر طبقة حماية إضافية ضد التهديدات المتزايدة.