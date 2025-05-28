Google I/O 2025 انتباه بداية العصر الجديد

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
reaction 19K
الجوائز 3.7K
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2008
- المشاركات
- 8,944
- الحلول المقدمة
- 8
- محل الإقامة
- Bou Saâda
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
أعلنت غوغل عن قفزة كبيرة في مهمتها لإدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في تفاصيل الحياة اليومية حيث لا يصبح الذكاء الاصطناعي مجرد مساعد، بل شريك إنتاجي وإبداعي واستكشافي.
علابالي الجميع مراحش يقرأ كل الموضوع لكن أنا أحذركم من عدم القراءة لأن ابتداءا من 2025 راح ندخلوا عصر جديد عصر الروبوت والذكاء الاصطناعي المنافس للبشر ها ربي يسهل عليكم متقولوش فريد معلمناش .
إليك نظرة مفصلة على أبرز ما تم الإعلان عنه:
Gemini Ultra :
باقة اشتراك جديدة من أجل استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "جيميناي" وتبلغ قيمة الاشتراك بها 250 دولارا شهريًا، وتضم هذه الباقة كافة خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة واشتراك "يوتيوب بريميوم" (Youtube Premium) ومساحة تخزين في خدمات "غوغل" السحابية تصل إلى 30 تيرابايت.
وضع التفكير العميق المحسن يعمل مع روبوت "جيميناي 2.5 برو" (Gemini 2.5 Pro) يعمل على التفكير في أكثر من إجابة على السؤال قبل تقديم الإجابة النهائية.
Google Search يتحول: AI Overviewsميزة «نبذة باستخدام الذكاء الاصطناعي» (AI Overviews) الجديدة إعادة تصميم تجربة بحث «غوغل» لتصبح قائمة على الذكاء الاصطناعي
Gemini Live:
مساعد ذكي يمكنك التحدث إليه بصوتك والميزة الأكثر فائدة هي إمكانية استخدامه أيضًا بنظرك باستخدام كاميرا هاتفك للحصول على مساعدة بشأن أي شيء أمامك أو على شاشتك.
منصة «فلو» (Flow): «Imagen 4» و«Veo 3»... عصر جديد"إيماجين 3″ كما أصبحت الأداة الآن قادرة على توليد الصور ذات التفاصيل الدقيقة والتحكم فيها، مثل أنواع الملابس والخيوط المستخدمة إلى جانب قطرات المياه وفِراء الحيوانات.
"فيو 3" أصبح الآن قادرًا على توليد صوت أصلي داخل الفيديو، بما يشمل المؤثرات الصوتية، والحوار المنطوق، ومزامنة حركة الشفاه. يدعم إنتاج مشاهد سينمائية بإضاءة ديناميكية، وتتبع حركة، وانتقالات طبيعية بين اللقطات وتوليد الأصوات والضوضاء المحيطة
أداة «بيم » (Beam): الجديدة تعيد تعريف مفهوم التواصل عن بعد من خلال مكالمات فيديو ثلاثية الأبعاد ذات إدراك مكاني وترجمة فورية للغات أثناء المكالمات
«جولز» (Jules)... مساعد برمجي ذكيهو عبارة عن مساعد مبرمج يستطيع تصحيح الأخطاء البرمجية تلقائياً وتوليد طلبات دمج الكود. ويتمكن أيضاً من تقديم ملحوظات فورية دون تعطيل سير العمل. «جولز» (Jules) متاح الآن للمطورين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
Project Astra:
هو مساعد بصري ذكي يمكنه فهم العالم من حولك من خلال الكاميرا والميكروفون، ويقدم تفسيرات لحظية لما يراه أو يسمعه.
في العرض المباشر، تم توجيه كاميرا الهاتف إلى مكونات إلكترونية على الطاولة، ليقدّم Astra شرحًا فوريًا حول وظائفها، بالإضافة إلى استرجاع لحظات من فيديوهات سابقة فقط عبر التوصيف الصوتي. هذا المشروع يمهد الطريق لما وصفته Google بـ”الذكاء السياقي”، وهو مستقبل تتفاعل فيه الأجهزة مع البيئة كما يفعل البشر.
نظام Android 16:
تصميم Material 3 Expressive: واجهة مستخدم جديدة تتميز بألوان زاهية ورسوميات سلسة، مما يحسن تجربة المستخدم.
تحسينات في الإشعارات: ميزة "Live Updates" تقدم إشعارات تفاعلية في الوقت الحقيقي لأنشطة مثل خدمات التوصيل والتنقل.
دعم Auracast: تسهيل الاتصال بين الأجهزة الصوتية، مما يحسن تجربة الاستماع للمستخدمين.
وضع سطح المكتب: إمكانية تحويل الهاتف إلى تجربة سطح مكتب عند الاتصال بشاشة خارجية، مما يعزز الإنتاجية.
سيحصل «آندرويد 16» على ثلاث ترقيات أمنية قوية مصممة للحفاظ على سلامة المستخدمين، من بينها ميزة «كشف الاحتيال» المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحديد ومنع محاولات الاحتيال المحتملة بشكل استباقي، مما يوفر طبقة حماية إضافية ضد التهديدات المتزايدة.
واش نزيدلكم اخترت فقط الامور اللي فهمتهم اللي مفهمتوش كثر وكثر المهم الحالة راح تتبدل جذريا و قدوم عصر جديد الله يلطف منو ويخرجنا سالمين.
حاب المزيد من المعلومات هز طيارة وانتقل الى: Google I/O 2025
آخر تعديل: