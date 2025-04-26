إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
التفاعل 31.9K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 26,109
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
تكريم الاختين @لمعانُ الأحداق و @Oktavio_hinda
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعلن نيابة عن إدارة المنتدى و عن أعضاء المنتدى
اعلن تكريم الاختين عن تكريم الاختين @لمعانُ الأحداق
و
@Oktavio_hinda
نظرا مجهوداتهما وعلى تفاعلهما معنا في المنتدى خلال فترة وجيزة
وكل الشكر والتقدير والاحترام لشخصكما الرائع
شكرا على مجهودكما جزاكما الله كل خير
نحمل إليكما كل عبارات التقدير والاحترام
نورتما مكانكم واشرقتمان بحضوركم
حيث اعطيتما الكثير فاستحقوا في فترة وجيزة
الشى اليسير من الشكر والتقدير
رد على تواجدهم وتميزهم،
..... الرائع،......
وفي هذا الإطار ادعوا كل عضو و عضو و اداري و مشرف و مراقب في منتدانا الغالي أن يكتب لكما كلمة شكر على ما قدمتمان و مازلتم تقدمان لصالح المنتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعلن نيابة عن إدارة المنتدى و عن أعضاء المنتدى
اعلن تكريم الاختين عن تكريم الاختين @لمعانُ الأحداق
و
@Oktavio_hinda
نظرا مجهوداتهما وعلى تفاعلهما معنا في المنتدى خلال فترة وجيزة
وكل الشكر والتقدير والاحترام لشخصكما الرائع
شكرا على مجهودكما جزاكما الله كل خير
نحمل إليكما كل عبارات التقدير والاحترام
نورتما مكانكم واشرقتمان بحضوركم
حيث اعطيتما الكثير فاستحقوا في فترة وجيزة
الشى اليسير من الشكر والتقدير
رد على تواجدهم وتميزهم،
..... الرائع،......
وفي هذا الإطار ادعوا كل عضو و عضو و اداري و مشرف و مراقب في منتدانا الغالي أن يكتب لكما كلمة شكر على ما قدمتمان و مازلتم تقدمان لصالح المنتدى