تكريم

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
🌷🌹 تكريم الاختين @لمعانُ الأحداق و @Oktavio_hinda

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته🦋

✨💫🥳 اعلن نيابة عن إدارة المنتدى و عن أعضاء المنتدى 💞
اعلن تكريم الاختين عن تكريم الاختين @لمعانُ الأحداق
و
@Oktavio_hinda




نظرا مجهوداتهما وعلى تفاعلهما معنا في المنتدى خلال فترة وجيزة

وكل الشكر والتقدير والاحترام لشخصكما الرائع

شكرا على مجهودكما جزاكما الله كل خير

نحمل إليكما كل عبارات التقدير والاحترام

💞نورتما مكانكم واشرقتمان بحضوركم 💞

حيث اعطيتما الكثير فاستحقوا في فترة وجيزة

الشى اليسير من الشكر والتقدير

رد على تواجدهم وتميزهم،🌹🥳

.....👑 الرائع،👑......

وفي هذا الإطار ادعوا كل عضو و عضو و اداري و مشرف و مراقب في منتدانا الغالي أن يكتب لكما كلمة شكر على ما قدمتمان و مازلتم تقدمان لصالح المنتدى
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حقا نشاطهما ملفت جدا و حضروهما راق
أقلام مميزة و مواضيع ثرية
يستحقان الإشادة
بورك في جهودهما
و شكرا أستاذ إلياس.
 
توقيع يوسےفے
لا يخفى على احد دورهن الفاعل ونشاطهم الكبير في المنتدى
يستاهلو التكريم و الاشادة .
 
قال يوسےفے:
حقا نشاطهما ملفت جدا و حضروهما راق
أقلام مميزة و مواضيع ثرية
يستحقان الإشادة
بورك في جهودهما
و شكرا أستاذ إلياس.
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حقا هما نشطا في هذه الفترة الوجيزة عندما كان المنتدى محتاج إلى النشاط من طرفه أعضاءه
سلمت يداك على الرد اخي يوسف و إن شاء الله اذا بقي في العمر بقية ساكرمك
قال dahman kz:
لا يخفى على احد دورهن الفاعل ونشاطهم الكبير في المنتدى
يستاهلو التكريم و الاشادة .
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شكرا على الرد و الإشادة
 
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اتقدم بخالص الشكر والتقدير للاخ الياس وكل من مر من هنا الاخ يوسف والاخ دحمان على هذا التكريم والشكر لكم جميعا حتى انت اخي الياس نشكرك على تواجدك الدائم وعلى تفاعلك وطرح المواضيع القيمة والمفيدة وردودك المشجعة
تواجدنا وتفاعلنا في المنتدى هذا واجب علينا
وهذا التكريم أعدّه وسام فخر أعتز به. شكراً لكم على دعمكم وثقتك
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توقيع Oktavio_hinda
الف مبروك والله يستاهلون لمعان
ولاخت القديره هند فعلا هم ركن من اركان
المنتدى العذب. وشكر موصول لي اخي
الياس ع لاشاده
 
اختي إكرام واختي هند مبارك لكما تستاهلو هذا التكريم
وشكرا لك اخي الياس
 
قال يوسےفے:
حقا نشاطهما ملفت جدا و حضروهما راق
أقلام مميزة و مواضيع ثرية
يستحقان الإشادة
بورك في جهودهما
و شكرا أستاذ إلياس.
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بارك الله فيك أخي يوسف انت كذالك تستاهل كل خير على التواجد والتفاعل الراقي والجميل
شكرا لك
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آخر تعديل:
توقيع Oktavio_hinda
قال dahman kz:
لا يخفى على احد دورهن الفاعل ونشاطهم الكبير في المنتدى
يستاهلو التكريم و الاشادة .
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بارك الله فيك أخي دحمان ونتا تاني تستاهل أخي تواجدك في المنتدى يسعدني جدا شكرا لكم جميعا
تقديري
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آخر تعديل:
توقيع Oktavio_hinda
قال بدر شاكر:
الف مبروك والله يستاهلون لمعان
ولاخت القديره هند فعلا هم ركن من اركان
المنتدى العذب. وشكر موصول لي اخي
الياس ع لاشاده
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بارك الله فيك أخي بدر وانت تستاهل كل خير على تواجدك الرائع
تحيتي لك
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آخر تعديل:
توقيع Oktavio_hinda
أُختاي @Oktavio_hinda و @لمعانُ الأحداق

شكرا لكما على حضوركما الرائع في المنتدى و على المواضيع المميزةو الهادفة التي تطرحانها في المنتدى

أتمنى لكما مزيدا من التألق و التميز في المنتدى و حتى في حياتكما

شكرا لك الأخ @إلياس على هذه المبادرة الطيبة
 
قال فاتن سيلين:
اختي إكرام واختي هند مبارك لكما تستاهلو هذا التكريم
وشكرا لك اخي الياس​
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شكرا لك اختي سيلين ربي يحفظك وانت وكل من في المنتدى يستاهلو كل خير لتواجدهم وتفاعلهم
شكرا لكم
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آخر تعديل:
توقيع Oktavio_hinda
أُختاي @Oktavio_hinda و @لمعانُ الأحداق

تستحقان كل و اسمى معاني الشكر و التقدير و الاحترام
بصدق افتخر باخوتكما و بزمالتكما و بوجودكما ضمن اللمة الغالية
 
توقيع الامين محمد
قال ام أمينة:
أُختاي @Oktavio_hinda و @لمعانُ الأحداق

شكرا لكما على حضوركما الرائع في المنتدى و على المواضيع المميزةو الهادفة التي تطرحانها في المنتدى

أتمنى لكما مزيدا من التألق و التميز في المنتدى و حتى في حياتكما

شكرا لك الأخ @إلياس على هذه المبادرة الطيبة
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عزيزتي ام أمينة ربي يحفظك وشكرا لكم جميعا
وانت كذلك تستاهلي كل خير وشكرا لتواجدك وتفاعلك وردود المشجعة
تحية وتقدير لكم جميعا
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آخر تعديل:
توقيع Oktavio_hinda
قال الامين محمد:
أُختاي @Oktavio_hinda و @لمعانُ الأحداق

تستحقان كل و اسمى معاني الشكر و التقدير و الاحترام
بصدق افتخر باخوتكما و بزمالتكما و بوجودكما ضمن اللمة الغالية
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شكرا لك اخي محمد الأمين وربي يحفظك
تواجدنا بيكم انتم وبتشجيعاتكم وردودكم المشجعة
شكرا للجميع
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توقيع Oktavio_hinda
توقيع Oktavio_hinda
قال ام أمينة:
أُختاي @Oktavio_hinda و @لمعانُ الأحداق

شكرا لكما على حضوركما الرائع في المنتدى و على المواضيع المميزةو الهادفة التي تطرحانها في المنتدى

أتمنى لكما مزيدا من التألق و التميز في المنتدى و حتى في حياتكما

شكرا لك الأخ @إلياس على هذه المبادرة الطيبة
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شكرا على إطراء الاختين سلمت يمناك على الرد
قال الامين محمد:
أُختاي @Oktavio_hinda و @لمعانُ الأحداق

تستحقان كل و اسمى معاني الشكر و التقدير و الاحترام
بصدق افتخر باخوتكما و بزمالتكما و بوجودكما ضمن اللمة الغالية
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ارجوا من إدارة المنتدى تقديم لهما وسام التميز في المنتدى و اشكر اخي محمد على التشجيع لي لتكريهما
شكرا اخي محمد على الرد
 
هناك مستوى من النضج النفسي يعرف ( باللامبالاة الصحيه) وقد آليت على نفسي ان أطبق هذا خلال هذا الإسبوع ولا اكتب حرفا واحدا لأعطي نفسي مساحة تتمتع بها الروح بضع من الزمن لأن كثيرا من التجارب تترك فينا ندوبا لاترى لكنها تؤثر فينا بعمق وأصبحت راحة النفس بد لابد منه ، ربما يكون تفكيري في تلك اللحظه خاظئا لكنه قرار اتخذته من اجل التوازن النفسي وها أنا أكسره اليوم لأنه في هذه اللحظه لابد إلا أن اوجب الموجب وأتفاعل مع طرح أرى ان تجاهله عيب معيب لا ينبغي لمن مثلي أن يلعب معه الغميماء وكأنني لم أراه ابدا لايمكن خاصة وهو يتحدث عن الزميلتين هند وإكرام وما يستحقاه من زملائهم لقاء تفاعلهن مع منتدى اللمه حقا يستحقان التكريم والإشادة ولو لم يطلباه بل يستحقاه بجداره فجزاهما الله عنا خير الجزاء .. كما لايفوتني إلا ان اتقدم لزميلي إلياس بالشكر الجزيل على هذه البادره النبيله التي تدل على حسن ذاته فشكرا لك …
 
توقيع aljentel
قال aljentel:
هناك مستوى من النضج النفسي يعرف ( باللامبالاة الصحيه) وقد آليت على نفسي ان أطبق هذا خلال هذا الإسبوع ولا اكتب حرفا واحدا لأعطي نفسي مساحة تتمتع بها الروح بضع من الزمن لأن كثيرا من التجارب تترك فينا ندوبا لاترى لكنها تؤثر فينا بعمق وأصبحت راحة النفس بد لابد منه ، ربما يكون تفكيري في تلك اللحظه خاظئا لكنه قرار اتخذته من اجل التوازن النفسي وها أنا أكسره اليوم لأنه في هذه اللحظه لابد إلا أن اوجب الموجب وأتفاعل مع طرح أرى ان تجاهله عيب معيب لا ينبغي لمن مثلي أن يلعب معه الغميماء وكأنني لم أراه ابدا لايمكن خاصة وهو يتحدث عن الزميلتين هند وإكرام وما يستحقاه من زملائهم لقاء تفاعلهن مع منتدى اللمه حقا يستحقان التكريم والإشادة ولو لم يطلباه بل يستحقاه بجداره فجزاهما الله عنا خير الجزاء .. كما لايفوتني إلا ان اتقدم لزميلي إلياس بالشكر الجزيل على هذه البادره النبيله التي تدل على حسن ذاته فشكرا لك …
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العفو
سلمت يمناك على كلماتك المميزة و الرائعة اخي بندر
بورك فيك على الرد
 
السلام عليكم ورحمة الله

بدايةً لا تسعني الكلمات لوصف الشعور
وكتابة مقال يليق بهذا المقام

لحظة تختلط فيها المشاعر بين امتنانٍ عميق وحياءٍ يطوّق القلب،
حين أجد نفسي موضع إشادةٍ من إخوةٍ كرام وأهل فضلٍ لا يُنسى لهم جميل
ممّن أكنُّ لهم كل الاحترام
من @إلياس @يوسےفے @الامين محمد @aljentel @dahman kz @فاتن سيلين @بدر شاكر @ام أمينة
غمرتني كلماتكم كما يغمر الغيث أرضًا ظمأى، فأنبتت في قلبي امتنانًا لا تسعه السطور

[ كنتُ على حافة الانطفاء، يسكنني الإحباط،
حتى تسلّلت كلماتكم إليّ
أيقظت في قلبي طمأنينةً كنتُ قد نسيتها، وبعثت في روحي الحياة،
وكأنها تقول لي بلغةٍ لا تُقال: "ما زال فيكِ ما يستحق أن يزهر"
فشكرًا من القلب، على ضوءٍ لم يُطلب ]

ما أقدّمه في اللمة، لا يعدو كونه واجبًا نابعًا من محبّتي لهذا الفضاء الذي احتواني بفكره وأهله،
ومن إيماني بأنّ الكلمة الصادقة والفكرة البنّاءة قادرة على أن تخلق أثرًا يتجاوز حدود الزمان والمكان
فإن كان فيما قدّمتُ نفعٌ أو أثر، فذاك فضلُ الله أولًا، ثم حسنُ صحبتكم التي تُلهِم، وتدفع إلى الأمام
شرف لي أن أكون بينكم، أتعلم منكم وأتشارك معكم الفكر والتجربة،
وأستلهم من حماسكم وإبداعكم

تكريمكم لي لم يكن مجرد كلمات تُلقى،
بل كان كأنّه نسمةٌ عابرةٌ صافحتْ جَناحي، فرفرفت بها في فضاءات من الفخرِ والدهشةِ والامتنان،
كمن يسمع اسمه يُنادى في مجلس الكبار، لا لأنه الأجدر، بل لأن القلوب الطيّبة تُبصر بنور النيّة وتكرم بعين المحبة

أنتم لا تكرّمون شخصًا، بل تروون نبتةً صغيرةً لعلها يومًا تُثمر ظلًّا ..

جزاكم الله خيرًا على هذا التقدير الذي أعدّه زادًا للمسير، وأرجو أن أكون عند حسن الظن دائمًا

جزيلُ الشكر، وعميقُ الدعاء

دمتم بخير ..
 
توقيع لمعانُ الأحداق

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