السلام عليكم ورحمة الله

بدايةً لا تسعني الكلمات لوصف الشعور

وكتابة مقال يليق بهذا المقام



لحظة تختلط فيها المشاعر بين امتنانٍ عميق و حياءٍ يطوّق القلب،

حين أجد نفسي موضع إشادةٍ من إخوةٍ كرام وأهل فضلٍ لا يُنسى لهم جميل

ممّن أكنُّ لهم كل الاحترام

من @إلياس @يوسےفے @الامين محمد @aljentel @dahman kz @فاتن سيلين @بدر شاكر @ام أمينة

غمرتني كلماتكم كما يغمر الغيث أرضًا ظمأى، فأنبتت في قلبي امتنانًا لا تسعه السطور



[ كنتُ على حافة الانطفاء، يسكنني الإحباط،

حتى تسلّلت كلماتكم إليّ

أيقظت في قلبي طمأنينةً كنتُ قد نسيتها، وبعثت في روحي الحياة،

وكأنها تقول لي بلغةٍ لا تُقال: "

ما زال فيكِ ما يستحق أن يزهر

"

فشكرًا من القلب، على ضوءٍ لم يُطلب ]

ما أقدّمه في اللمة ، لا يعدو كونه واجبًا نابعًا من محبّتي لهذا الفضاء الذي احتواني بفكره وأهله ،

ومن إيماني بأنّ الكلمة الصادقة والفكرة البنّاءة قادرة على أن تخلق أثرًا يتجاوز حدود الزمان والمكان

فإن كان فيما قدّمتُ نفعٌ أو أثر، فذاك فضلُ الله أولًا، ثم حسنُ صحبتكم التي تُلهِم، وتدفع إلى الأمام

شرف لي أن أكون بينكم، أتعلم منكم وأتشارك معكم الفكر والتجربة،

وأستلهم من حماسكم وإبداعكم



تكريمكم لي لم يكن مجرد كلمات تُلقى،

بل كان كأنّه نسمةٌ عابرةٌ صافحتْ جَناحي، فرفرفت بها في فضاءات من الفخرِ و الدهشةِ و الامتنان ،

كمن يسمع اسمه يُنادى في مجلس الكبار ، لا لأنه الأجدر، بل لأن القلوب الطيّبة تُبصر بنور النيّة وتكرم بعين المحبة



أنتم لا تكرّمون شخصًا ، بل تروون نبتةً صغيرةً لعلها يومًا تُثمر ظلًّا ..



جزاكم الله خيرًا