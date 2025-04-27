مقهى أخبار الرياضة 🆕 2024 - 2025

فالفيردي: ما حدث يشعرني بالعجز​







وجه الأوروجوياني فيدي فالفيردي، نجم وسط ريال مدريد، رسالة لجماهير



وجه الأوروجوياني فيدي فالفيردي، نجم وسط ريال مدريد، رسالة لجماهير الميرنجي، بعد خسارة كأس ملك إسبانيا، على يد الغريم التقليدي برشلونة.



وحقق برشلونة لقب كأس إسبانيا، بعد فوزه على ريال مدريد في مباراة مثيرة امتدت لشوطين إضافيين، بنتيجة 3-2، مساء أمس السبت، على ملعب لا كارتوخا.





​ AFPوجه الأوروجوياني فيدي فالفيردي، نجم وسط ريال مدريد، رسالة لجماهيروجه الأوروجوياني فيدي فالفيردي، نجم وسط ريال مدريد، رسالة لجماهير الميرنجي، بعد خسارة كأس ملك إسبانيا، على يد الغريم التقليدي برشلونة.وحقق برشلونة لقب كأس إسبانيا، بعد فوزه على ريال مدريد في مباراة مثيرة امتدت لشوطين إضافيين، بنتيجة 3-2، مساء أمس السبت، على ملعب لا كارتوخا.



وأضاف: "هذا يُحزنني، يُغضبني، يُشعرني بالعجز.. أشعر وكأني خذلتكم".





وتابع: "لقد كان عامًا صعبًا، جسديًا ونفسيًا صعبًا للغاية، لكنني كنتُ واضحًا يومًا ما: 'حتى لا تستسلم قدماي بعد الآن'.. هذا النادي لا يستحق أقل من ذلك".



وختم: "سنعود، سنواصل، وهناك سأترك كل شيء من أجل الاحترام الذي يستحقه ريال مدريد، وجماهيره، وكل ما يتعلق باللعب في الفريق الأكثر فوزًا في التاريخ.. شكرًا لكم".​

وكتب فالفيردي، عبر حسابه على "إنستجرام": "لقد تكرر الأمر، وسيتكرر بالتأكيد مرات عديدة، لأنه الطريق الذي نبنيه، ومن الطبيعي أن يسقط المرء بعد كل هذه المسافات الطويلة".