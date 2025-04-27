مقهى أخبار الرياضة 🆕 2024 - 2025

Oussama.GF

Oussama.GF

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أهلا وسهلاً بكم اعزائنا أعضاء و زوار منتدى الرياضة الكرام
اعجبتني الفكرة الاخت ريحـان
اردت تجديدها للموسم الجديد 2024/2025

نرحب بكم في المقهى اللماوي لآخبار الرياضة و تبادل كلما ماهو جديد ومفيد من ضمنها النقاشات ... على أمل أن تجدوا الراحة و السعادة




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صلاح يتصدر تشكيل ليفربول في موقعة حسم التتويج



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AFP
أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمباراة

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمباراة الحسم أمام توتنهام، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن لقاءات الجولة 34 للبريميرليج.

ويحتاج ليفربول إلى نقطة وحيدة من مباراة اليوم، ليتوج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة رقم 20 في تاريخه ويعادل الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد في مرات التتويج باللقب.

وجاء النجم المصري محمد صلاح، على رأس تشكيل الريدز لمباراة اليوم، رفقة لويس دياز وفيرجيل فان دايك وأليكسيس ماك أليستر.


وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

ليفربول: أليسون - روبرتسون - فان دايك - كوناتي - أرنولد - جرافينبيرخ - سوبوسلاي - ماك أليستر - دياز - جاكبو - صلاح

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
توتنهام هوتسبير crest

ليفربول
27 أبريل 202516:30
توتنهام هوتسبير
توتنهام: فيكاريو - سبينس - دانسو - ديفيز - أودوجي - بيرجفال - جراي - ماديسون - جونسون - سولانكي - تيل
 
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الإصابة تضرب نجم إنتر قبل موقعة برشلونة



لاعبو إنتر ميلان
AFP
تلقى سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، ضربة موجعة، قبل

تلقى سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، ضربة موجعة، قبل 3 أيام فقط من ملاقاة مضيفه برشلونة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فخلال مواجهة روما على ملعب جوزيبي مياتزا، بالدوري الإيطالي، اليوم الأحد، تعرض الفرنسي بنيامين بافارد، مدافع الإنتر، لإصابة في القدم، لم يستطع بسببها إكمال اللقاء.


واضطر إنزاجي لإجراء تبديل اضطراري، في الدقيقة 14، حيث أخرج بافارد وأشرك يان بيسيك بدلا منه.

ويعاني النيراتزوري عديد الإصابات في الفترة الأخيرة، حيث يفتقد نجمه ماركوس تورام، بينما عاد كل من دينزل دومفريس وبيوتر زيلينسكي قبل مباراة روما فقط.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان يتصدر جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 71 نقطة، بالتساوي مع وصيفه نابولي، لكن النيراتزوري يتقدم بفارق الأهداف.
 
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فخر وحزن ومسؤولية.. كورتوا يعلق على خسارة الكلاسيكو



تيبو كورتوا
EPA
عبر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن شعوره

عبر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن شعوره بالفخر رغم الخسارة أمام برشلونة (3-2)، أمس السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأبدى رضاه عن "تفاني" زملائه، و"اقتناعه" بأنهم سيتجاوزون الفترة الصعبة التي يمرون بها، في المرحلة الأخيرة من الموسم.

وكتب كورتوا، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "فخور جدا بزملائي، وبكفاحنا من أجل انتصار لم يتحقق".



وواصل: "أشعر بحزن ومسؤولية، لكني مقتنع بأننا سننهض من جديد.. هلا مدريد".

وعقب تألقه بعدة تصديات في النهائي، خرج كورتوا بشكل خاطئ من مرماه، ما نتج عنه هدف التعادل للبارسا (2-2)، ومن ثم اللجوء إلى الوقت الإضافي.


وهو تصرف تحمل المسؤولية عنه في رسالته، لكنه أبدى أيضا شعوره بالفخر، بعدما بذل كل ما في وسعه للفوز باللقب، على حد قوله.
 
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برشلونة يصطدم بصلابة إنتر.. وباريس وآرسنال يحلمان بالنجمة الأولى​



من لقاء سابق بين برشلونة وإنتر
EPA
تقترب النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا من خط النهاية،

تقترب النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا من خط النهاية، مع انطلاق منافسات الدور نصف النهائي هذا الأسبوع، حيث يحل إنتر ضيفًا على برشلونة، فيما يستضيف آرسنال نظيره باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ذاته.

وتقام مباراتا الإياب الأسبوع المقبل في ميلان ولندن.

وبلغت 3 من الأندية الأربعة الأوائل في مرحلة الدوري بالشكل الجديد للبطولة، وهي برشلونة (الثاني)، آرسنال (الثالث)، وإنتر (الرابع)، الدور نصف النهائي.

فيما فشل ليفربول، الذي تصدر الترتيب في الدور الأول، في استكمال المسيرة.

أما باريس سان جيرمان، الذي لا يزال يبحث عن لقبه الأول في المسابقة، فقد اضطر لخوض ملحق التأهل إلى دور الـ16 قبل أن يواصل تقدمه إلى نصف النهائي.

سان جيرمان وآرسنال.. طموحات متجددة

سيصطدم باريس سان جيرمان بآرسنال في مواجهة طموحة بين فريقين لم يسبق لهما التتويج باللقب.

وتألق آرسنال بإقصاء حامل اللقب ريال مدريد من ربع النهائي بنتيجة إجمالية 5-1، ليبلغ نصف النهائي لأول مرة منذ موسم 2008-2009.

ويشهد اللقاء مواجهة إسبانية خارج الخطوط بين لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان الذي توج بلقب الدوري الفرنسي مؤخرًا، وميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال الذي قاد فريقه لمسيرة شبه مثالية في البطولة.

ورغم رحيل هدافه كيليان مبابي، أظهر سان جيرمان قوة لافتة بإقصاء ليفربول من دور الـ16 وأستون فيلا من ربع النهائي، ويأمل في تجاوز خيبة أمل نهائي 2020، حين خسر أمام بايرن ميونخ.

عام ذهبي لبرشلونة

نال برشلونة دفعة معنوية هائلة بعد تتويجه بكأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد، ليضيف اللقب إلى السوبر الإسباني هذا الموسم تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك.

ويطمح برشلونة، الفائز باللقب خمس مرات، لاستعادة أمجاده القارية بعد سنوات من الإخفاقات الأوروبية، تضمنت خروجًا مبكرًا وهزائم قاسية أمام يوفنتوس وروما وليفربول، بالإضافة إلى التحول القسري للدوري الأوروبي في المواسم الأخيرة.

ويعتمد الفريق الكتالوني على القوة الهجومية المتمثلة في الثلاثي رافينيا ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته في لقاء الذهاب أمام إنتر بسبب الإصابة.

إنتر.. الدفاع أقوى الأسلحة

على الجانب الآخر، يتسلح إنتر بدفاعه الحديدي، حيث يمتلك أقوى خطوط الدفاع في البطولة هذا الموسم. ويطمح فريق المدرب سيموني إنزاجي، الذي خسر نهائي 2023 أمام مانشستر سيتي، للثأر وتحقيق اللقب الرابع في تاريخه.

ورغم خسارته الثقيلة أمام ميلان (0-3) في نصف نهائي كأس إيطاليا، إلا أن إنتر يعول على صلابته الدفاعية، خاصة مع عودة دينزل دومفريس، لتعويض غياب المهاجم ماركوس تورام.​
 
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فالفيردي: ما حدث يشعرني بالعجز​



فالفيردي
AFP
وجه الأوروجوياني فيدي فالفيردي، نجم وسط ريال مدريد، رسالة لجماهير

وجه الأوروجوياني فيدي فالفيردي، نجم وسط ريال مدريد، رسالة لجماهير الميرنجي، بعد خسارة كأس ملك إسبانيا، على يد الغريم التقليدي برشلونة.

وحقق برشلونة لقب كأس إسبانيا، بعد فوزه على ريال مدريد في مباراة مثيرة امتدت لشوطين إضافيين، بنتيجة 3-2، مساء أمس السبت، على ملعب لا كارتوخا.


وكتب فالفيردي، عبر حسابه على "إنستجرام": "لقد تكرر الأمر، وسيتكرر بالتأكيد مرات عديدة، لأنه الطريق الذي نبنيه، ومن الطبيعي أن يسقط المرء بعد كل هذه المسافات الطويلة".

وأضاف: "هذا يُحزنني، يُغضبني، يُشعرني بالعجز.. أشعر وكأني خذلتكم".


وتابع: "لقد كان عامًا صعبًا، جسديًا ونفسيًا صعبًا للغاية، لكنني كنتُ واضحًا يومًا ما: 'حتى لا تستسلم قدماي بعد الآن'.. هذا النادي لا يستحق أقل من ذلك".

وختم: "سنعود، سنواصل، وهناك سأترك كل شيء من أجل الاحترام الذي يستحقه ريال مدريد، وجماهيره، وكل ما يتعلق باللعب في الفريق الأكثر فوزًا في التاريخ.. شكرًا لكم".​
 
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مباريات اليوم :

الدوري الانجليزي الممتاز :
ليفربول VS توتنهام التوقيت 16.30
برونمونث 1-1 مانشستر يونايتد انتهت

الدوري الإسباني :

فياريال 0-0 إسبانيول


الدوري الإيطالي :

فينيسيا 0-2 ميلان انتهت
إنتر 0-1 روما انتهت
يوفينتوس VS مونزا التوقيت 17.00
اتلانتا VS ليتشي التوقيت 19.45
نابولي VS تورينو التوقيت 19.75


الدوري الفرنسي :

مارسيليا VS بريست التوقيت 19.45
انجييه 0-2 ليل انتهت

الدوري الألماني :

فيردير بريمن VS سانت باولي التوقيت 16.30
 
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رووعه سلم لابداع ياخي
 
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أبو عاتكة
أبو عاتكة
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