التعريف بحيوان الطبسون
يعرف حيوان الطبسون عادةً باسم الوبر الصخري (بالإنجليزية: Rock hyrax) أو الأرنب الصخري (بالإنجليزية: Rock rabbit)، واسمه العلمي هو (Procavia Capensis)، وهو ينتمي إلى عائلة الوبريات أو الدَّمَانِيَّات التي تنتمي إلى الثدييات.
يتراوح عمر حيوان الطبسون بين 9 إلى 12 عامًا.
الموطن الأصلي لحيوان الطبسون
تعيش حيوانات الطبسون في معظم أنحاء قارة إفريقيا، وفي لبنان، وفلسطين، والأردن، وشبه الجزيرة العربية؛ حيث تسكن هذه الحيوانات الصغيرة في المناطق الصخرية تحديدًا؛ ذات الغطاء النباتي المعتدل والعديد من الشقوق والتجاويف الصخرية، وذلك لأنها تجد فيها المأوى والحماية من التهديدات المحتملة.
أهم الصفات الشكلية لحيوان الطبسون
الطبسون حيوان صغير الحجم يشبه الأرانب والقوارض من حيث الشكل نوعًا ما، وفيما يأتي ذكر لأهم الصفات الشكلية التي يتمتع بها حيوان الطبسون:
يتراوح وزن حيوان الطبسون البالغ بين 2 إلى 5 كيلوغرامات.
يتراوح طول جسم حيوان الطبسون بين 30 إلى 56 سم.
يتراوح ارتفاع حيوان الطبسون بين 20 إلى 30 سم عند الكتف.
يتميز حيوان الطبسون بامتلاكه لقواطع علوية في فمه؛ تبدو وكأنها أنياب حادة.
يمتلك حيوان الطبسون أنفًا قصيرًا، وشفة علوية مشقوقة، وأذنين قصيرتين، وأربع أرجل قصيرة وقوية.
يتميز حيوان الطبسون بلونه الرمادي البني مع لون كريمي في الجانب السفلي من جسمه، وتنتشر في جسمه شعيرات سوداء طويلة أيضًا، بالإضافة إلى وجود بقعة سوداء من الشعر على ظهره تغطي غدة صغيرة موجودة في نفس المنطقة، ويشار إلى أن الشعر الموجود في هذه البقعة يقف منتصبًا إذا كان حيوان الطبسون غاضبًا أو خائفًا.
يتميز حيوان الطبسون بأن باطن أقدامه يكون رطبًا وشبيهًا بالمطاط نوعًا ما، وفي منتصف كل قدم يكون جزءاً عضلي، مما يجعل أقدامه تعمل كشفاطات صغيرة، وهذا يساعده على التسلق والجري والقفز على كافة الأسطح بمهارة كبيرة جدًا، بما فيها الأسطح الوعرة والحادة.
يمتلك حيوان الطبسون معدة بثلاث حجرات؛ تحتوي على بكتيريا تساعد على هضم النباتات التي يأكلها.
أهم الصفات السلوكية لحيوان الطبسون
فيما يأتي ذكر لأهم الصفات السلوكية التي يتمتع بها حيوان الطبسون:
يتميز حيوان الطبسون بكونه حيواناً اجتماعياً للغاية.
تنشط حيوانات الطبسون خلال النهار وترتاح وتهدأ ليلًا.
تعيش حيوانات الطبسون في جماعات يتراوح عددها بين 5 إلى 60 حيوانًا؛ حيث تسكن المجموعة داخل النتوءات والمنحدرات الصخرية، ويتفاعل أفرادها مع بعضهم البعض بشكلٍ جيد، فهم يبحثون عن الطعام معًا، ويتشاركون في مناطق النوم والتبول والتغوط أيضًا، بالإضافة إلى أن صغارهم يلعبون ويمرحون معًا.
يتبول حيوان الطبسون باستمرار في نفس المكان، ويؤدي تجمع كميات كبيرة من بوله الذي يحتوي على كربونات الكالسيوم؛ إلى جعل المنحدرات التي يعيش فيها ذات لون أبيض.
لا تحب حيوانات الطبسون الطقس البارد أو الممطر، ولذلك فهي تختبئ في منازلها حتى يصبح الجو مناسبًا للخروج.
يتميز حيوان الطبسون بامتلاكه لحاستي سمع وبصر جيدتين جدًا، وهذا يعني أن بإمكانه اكتشاف وجود حيوان مفترس موجود على بعد 900 متر أو أكثر.
تغذية حيوان الطبسون
حيوان الطبسون حيوان عاشب، أي أنه يتغذى على النباتات فقط، وهو يعد نوعًا من حيوانات الرعي، ومن الجدير بالذكر أن حيوان الطبسون يمكنه تناول النباتات التي تكون سامةً بالنسبة للعديد من الحيوانات الأخرى، دون أن يتأذى منها، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحيوان لا يحتاج لشرب كميات كبيرة من الماء؛ لأنه يحصل على حاجته من الماء من النباتات التي يتغذى عليها.
يتغذى حيوان الطبسون في بعض حدائق الحيوانات على الخضراوات بأنواعها المختلفة، وعلى حبيبات الأعشاب، والبسكويت المغطى بالأوراق والجذور.
تكاثر حيوان الطبسون
فيما يأتي ذكر لأهم المعلومات المتعلقة بتكاثر حيوان الطبسون:
يحدث موسم التزاوج لدى حيوانات الطبسون مرة واحدة في السنة.
تتراوح فترة الحمل عند أنثى حيوان الطبسون بين 6 أشهر ونصف إلى 8 أشهر ونصف.
يكون متوسط عدد الصغار الذين تتم والدتهم في المرة الواحدة؛ 3، حيث يمكن أن تلد أنثى الطبسون من صغير واحد فقط إلى 6 في الولادة الواحدة.
يتغذى صغار الطبسون عند ولادتهم على حليب أمهاتهم، ويتم فطامهم عندما تصبح أعمارهم بين 1 إلى 5 أشهر.
يصل ذكور وإناث الطبسون إلى مرحلة النضج الجنسي في عمر يتراوح بين 16 إلى 17 شهرًا.