حيوان الطبسون

واهم ميزة في شكله و مظهره هي عدم وجود الذيل .فهو ياتي مبتور الذيل بخلقته.

يعيش ويتواجد في الجنوب الجزائري في تمنراست و اليزي

ويختلف على الڨندي من ناحية الحجم ..ااطبسون او الوبر حجمه قريب من حجم الارنب اما الڨندي حجمه صغير جدا.. وكلاهما يأكلان العشب ..وكلاهما حلال.