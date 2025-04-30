عروض العمل المؤسسات الوطنية و الاجنبية والخاصة في مجال النفط والغاز

Oussama.GF
.: مهندس بتروكيمياء :.
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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- 5 مارس 2015
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- manager stocks
- الحالة الإجتماعية
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
الصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اهلاً وسهلاً بجميع زوار وأعضاء منتدى اللمة الجزائرية
اردت فتح هذا الموضوع لمشاركة عروض العمل المؤسسات المتاحة في المجال النفط والغاز الخاصة بي بلادنا
من ناحية الشركات الوطنية او الشركات الاجنبية او الخاصة
ربما ينتفع بها الاعضائنا او زوارنا
اي استفسار نحاول نساعدكم
لعلها تكون سبب في تسهيل الامور لكم وفتح باب رزق لكم
لا تنسوا الدعاء لأبي المتوفي
وربي يسهل للجميع