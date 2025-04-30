عروض العمل المؤسسات الوطنية و الاجنبية والخاصة في مجال النفط والغاز

Oussama.GF

Oussama.GF

.: مهندس بتروكيمياء :.
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

الصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين


اهلاً وسهلاً بجميع زوار وأعضاء منتدى اللمة الجزائرية

اردت فتح هذا الموضوع لمشاركة عروض العمل المؤسسات المتاحة في المجال النفط والغاز الخاصة بي بلادنا

من ناحية الشركات الوطنية او الشركات الاجنبية او الخاصة

ربما ينتفع بها الاعضائنا او زوارنا

اي استفسار نحاول نساعدكم

لعلها تكون سبب في تسهيل الامور لكم وفتح باب رزق لكم

لا تنسوا الدعاء لأبي المتوفي

وربي يسهل للجميع
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عرض عمل من طرف شركة CONDOR ، اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ، حضر سيرة ذاتية CV تكون مخدومة مليح + رسالة تحفيزية مكتوبة مليح وبعناية ( لازم تظيف رسالة التحفيزية في الإيميل ) . وابعث ليهم وربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله وبالتوفيق للجميع

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عرض عمل هذي الشركة طالبة stagiaire ، اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ، حضر سيرة ذاتية CV تكون مخدومة مليح + رسالة تحفيزية مكتوبة مليح وبعناية ( لازم تظيف رسالة التحفيزية في الإيميل ) . وابعث ليهم وربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله وبالتوفيق للجميع
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في بعض عروض العمل لي تكون في الخليج ، ممكن جدا تلقي عرض عمل 👇 يطلب شخص Frash Graduate ، يعني متخرج حديثا ، طبعا الامر يحتاج الي صبر ومثابرة ، قابلني هذا العرض في تخصص HSE فتفكرت الاخوة لي كانو يستفسرو علي هذي النقطة ، بالتوفيق للجميع
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عرض عمل في لجنة ضبط الكهرباء و الغاز Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG)
المنصب هو كمايلي Ingénieur/chargé d’études en tarification ، اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ،ابعث ليهم وربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله.

لجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر، المعروفة اختصارا بـ CREG، هي هيئة تنظيمية مستقلة تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 02-01 الصادر في 5 فبراير 2002، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات تتمتع اللجنة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، ويقع مقرها في الجزائر العاصمة.

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بورك فيك على طرحك القيم و المميز
 
عرض عمل ، اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ، حضر سيرة ذاتية CV تكون مخدومة مليح + رسالة تحفيزية مكتوبة مليح وبعناية ( لازم تظيف رسالة التحفيزية في الإيميل ) . وابعث ليهم وربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله وبالتوفيق للجميع
 

المرفقات

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عرض عمل ، اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ، حضر سيرة ذاتية CV تكون مخدومة مليح + رسالة تحفيزية مكتوبة مليح وبعناية ( لازم تظيف رسالة التحفيزية في الإيميل ) . وابعث ليهم وربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله وبالتوفيق للجميع
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عرض عمل ، اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ، حضر سيرة ذاتية CV تكون مخدومة مليح + رسالة تحفيزية مكتوبة مليح وبعناية ( لازم تظيف رسالة التحفيزية في الإيميل ) . وابعث ليهم وربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله وبالتوفيق للجميع 1000151673.webp
 
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( خبر منقول للافادة 👌 بالتوفيق للجميع )
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تم فتح المنصة مجددًا لتصحيح المعلومات وإعادة التسجيل!

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عرض عمل في شركة cnan el djazair المجمع الجزائري للنقل البحري كنان الجزائر ، اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط 👇 ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ، حضر سيرة ذاتية CV تكون مخدومة مليح + رسالة تحفيزية مكتوبة مليح وبعناية ( لازم تظيف رسالة التحفيزية في الإيميل ) . وابعث ليهم وربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله وبالتوفيق للجميع
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عرض عمل ، اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ، حضر سيرة ذاتية CV تكون مخدومة مليح + رسالة تحفيزية مكتوبة مليح وبعناية ( لازم تظيف رسالة التحفيزية في الإيميل ) . وابعث ليهم وربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله وبالتوفيق للجميع 🐝1000151678.webp
 
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عرض عمل ، اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ، حضر سيرة ذاتية CV تكون مخدومة مليح + رسالة تحفيزية مكتوبة مليح وبعناية ( لازم تظيف رسالة التحفيزية في الإيميل ) . وابعث ليهم وربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله وبالتوفيق للجميع 🐝1000151679.webp
 
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عرض عمل ، اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ، حضر سيرة ذاتية CV تكون مخدومة مليح + رسالة تحفيزية مكتوبة مليح وبعناية ( لازم تظيف رسالة التحفيزية في الإيميل ) . وابعث ليهم وربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله وبالتوفيق للجميع 🐝
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عرض عمل ، اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ، حضر سيرة ذاتية CV تكون مخدومة مليح + رسالة تحفيزية مكتوبة مليح وبعناية ( لازم تظيف رسالة التحفيزية في الإيميل ) . وابعث ليهم وربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله وبالتوفيق للجميع 🐝1000151681.webp
 
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عرض عمل ، اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ، حضر سيرة ذاتية CV تكون مخدومة مليح + رسالة تحفيزية مكتوبة مليح وبعناية ( لازم تظيف رسالة التحفيزية في الإيميل ) . وابعث ليهم وربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله وبالتوفيق للجميع 🐝
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سلام عليكم منقول من أحد صفحات

Salam
Je cherche un ingénieur électrique pour une mission le plus tôt possible.
0540051156.
Merci
 
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عرض عمل من شركة Baker Hughes في منصب 👇
Equipment Specialist - Wireline Services
اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ، حضر سيرة ذاتية CV تكون مخدومة مليح + رسالة تحفيزية مكتوبة مليح وبعناية.
التقديم يكون من خلال موقع الشركة ، الرابط تلقوه في التعليقات ، ربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله وبالتوفيق للجميع
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عرض عمل ، اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ، حضر سيرة ذاتية CV تكون مخدومة مليح + رسالة تحفيزية مكتوبة مليح وبعناية ( لازم تظيف رسالة التحفيزية في الإيميل ) . وابعث ليهم وربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله وبالتوفيق للجميع 🐝
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العديد من عروض التوظيف في الشركات الوطنية و الاجنبية تجدونها هنا
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brahimomiro
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