عروض العمل المؤسسات الوطنية و الاجنبية والخاصة في مجال النفط والغاز

عرض عمل في لجنة ضبط الكهرباء و الغاز Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG)

المنصب هو كمايلي Ingénieur/chargé d’études en tarification ، اقرا مليح العرض ، واذا توفرت فيك الشروط ( إتكل علي الله اولا واخيرا ) ،ابعث ليهم وربي يجيبها في الصواب ان شاااء الله.



لجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر، المعروفة اختصارا بـ CREG، هي هيئة تنظيمية مستقلة تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 02-01 الصادر في 5 فبراير 2002، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات تتمتع اللجنة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، ويقع مقرها في الجزائر العاصمة.



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