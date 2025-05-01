ياقاتل الروح وين تروح

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة

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ياقاتل الروح وين تروح

كانت تقال قديما على سبيل التهديد والعدالة الإلهية وكأن القاتل لا مفر له من العقوبة لكن في زماننا كثيرون يرون أنها فقدت قوتها لأن الواقع يظهر أحيانا أن القاتل يفلت والعدالة تتأخر أو لا تأتي لكن الإيمان بالله والعدالة الإلهية يقدّم عزاء ويرسّخ أن القصاص قد يتأخر لكنه لا يُلغى: "ولا تحسبن الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون"
و قد لا يشفى الجرح بكلمات لكنّ الإيمان بالحق والعدالة التي لا تغيب يعطي صبرًا وقوة
لكن في بعض الحالات العبارة لا تطابق الواقع دومًا لكنها تبقى صرخة أخلاقية وإيمانية تقول: "الروح عزيزة ومن يزهقها لن يهنأ طويلاً في الدنيا أو الآخرة و أن القاتل الذي يفلت اليوم قد يسقط غدًا بغير حساب كم من قاتل عاش مذنبًا فاقد الطمأنينة،يطارده الماضي ولو لم يحاسبه أحد

فما رايكم انتم في هذه المقولة ؟
 

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