ماذا تفعل إذا تعرضت لصدمة كهربائية؟ خطوات إنقاذ قد تنقذ حياة!



في لحظة واحدة، ومن دون سابق إنذار، قد يتحول موقف عابر إلى كارثة حقيقية… صدمة كهربائية مفاجئة، شخص ملقى على الأرض، وارتباك يعصف بمن حوله. فالكهرباء، هذه الطاقة العظيمة التي تسير العالم، قد تكون في ذات الوقت قوة قاتلة إذا لم نُحسن التعامل معها. وفي مواجهة مثل هذا الخطر، لا يكون الفارق بين الحياة والموت سوى في الوعي، والتصرف السليم، وسرعة التدخل.



في هذا المقال، نسلط الضوء على ما يجب فعله فورًا عند التعرض أو مشاهدة أحد يتعرض لصدمة كهربائية، سواء في المنزل أو مكان العمل أو حتى في الأماكن العامة. وسنأخذك خطوة بخطوة في رحلة قد تكون السبب في إنقاذ حياة إنسان.

​ في لحظة واحدة، ومن دون سابق إنذار، قد يتحول موقف عابر إلى كارثة حقيقية… صدمة كهربائية مفاجئة، شخص ملقى على الأرض، وارتباك يعصف بمن حوله. فالكهرباء، هذه الطاقة العظيمة التي تسير العالم، قد تكون في ذات الوقت قوة قاتلة إذا لم نُحسن التعامل معها. وفي مواجهة مثل هذا الخطر، لا يكون الفارق بين الحياة والموت سوى فيفي هذا المقال، نسلط الضوء على ما يجب فعله فورًا عند التعرض أو مشاهدة أحد يتعرض لصدمة كهربائية، سواء في المنزل أو مكان العمل أو حتى في الأماكن العامة. وسنأخذك خطوة بخطوة في رحلة قد تكون السبب في إنقاذ حياة إنسان.

أولًا: لا تقترب دون وعي… أوقف الخطر أولًا!​ أولًا: لا تقترب دون وعي… أوقف الخطر أولًا!​

الخطأ الأول الذي يرتكبه الكثيرون هو الاندفاع نحو المصاب في محاولة بطولية لإنقاذه... لكن إن لم تتوقف لحظة للتفكير، قد تُصبح أنت الضحية التالية.

عند رؤية شخص يتعرض لصدمة كهربائية:

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لا تلمسه أبدًا ما دام لا يزال على اتصال بالمصدر الكهربائي.​

ابحث عن مفتاح الكهرباء الأساسي وقم بفصل التيار فورًا .​

إذا كان من الصعب الوصول للمفتاح، استخدم أداة غير موصلة للكهرباء (خشب جاف، عصا مكنسة بلاستيكية، قطعة قماش سميكة جافة) لإبعاد السلك أو فصله عن المصاب.​

تأكد من أنك تقف على أرضية جافة وغير موصلة لتفادي انتقال التيار إليك.​

ثانيًا: تحقق من حالة المصاب… بين الحياة والموت لحظات!​ ثانيًا: تحقق من حالة المصاب… بين الحياة والموت لحظات!​

بعد فصل التيار، يجب أن تتحقق فورًا من حالة المصاب:

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هل هو واعٍ؟ هل يتنفس؟ هل هناك نبض؟​

إذا لم يكن يتنفس أو لا يوجد نبض، ابدأ فورًا في الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) إن كنت مدربًا عليه. وإن لم تكن مدربًا، اتصل بالطوارئ وابدأ بتعليماتهم.​

إذا كان المصاب واعيًا، طمئنه وابقَ إلى جواره. لا تدعه ينهض بسرعة فقد يكون هناك إصابات داخلية أو آثار قلبية.​

ثالثًا: لا تستهِن بالحروق… الكهرباء تترك بصمتها!​ ثالثًا: لا تستهِن بالحروق… الكهرباء تترك بصمتها!​

قد تبدو الإصابة سطحية، لكن الصدمة الكهربائية تملك قدرة هائلة على التسلل إلى داخل الجسم وحرق الأنسجة الداخلية دون ترك أثر ظاهر كبير. لذلك:

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افحص الجلد بدقة بحثًا عن علامات حروق في نقاط دخول وخروج التيار (عادةً اليد أو القدم).​

غطِّ الحروق بقطعة قماش نظيفة وجافة دون وضع أي مرهم أو مادة.​

لا تحاول إزالة الملابس الملتصقة بالجلد المحروق.​

رابعًا: لا تنسَ أن الصدمة الكهربائية قد تُصيب الدماغ والقلب​ رابعًا: لا تنسَ أن الصدمة الكهربائية قد تُصيب الدماغ والقلب​

الصعقة قد تتسبب في:

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اضطراب ضربات القلب أو توقفه​

تلف عصبي قد يظهر بعد دقائق أو ساعات​

تشنجات عضلية أو فقدان الوعي المفاجئ​

لذلك، حتى وإن بدا المصاب بحالة جيدة بعد الحادث، من الضروري نقله إلى أقرب مركز صحي أو الاتصال بالإسعاف فورًا، لأن بعض الأعراض لا تظهر إلا بعد حين.

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خامسًا: الاتصال بالطوارئ هو أهم خطوة​ خامسًا: الاتصال بالطوارئ هو أهم خطوة​

لا تتردد في الاتصال بالإسعاف أو الدفاع المدني فورًا، خاصة إن:

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كان المصاب فاقدًا للوعي​

يعاني من حروق ظاهرة​

لديه صعوبات في التنفس​

شككت في أن التيار كان عالي الجهد (مثل الكهرباء الصناعية أو صواعق البرق)​

نصيحة ذهبية: الوقاية خير من كل إسعاف!​ نصيحة ذهبية: الوقاية خير من كل إسعاف!​

قبل أن تسأل: "ماذا أفعل عند حدوث صدمة كهربائية؟"، اسأل نفسك: "هل قمت بما يكفي لمنعها؟".

إليك بعض وسائل الوقاية:

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عدم لمس الأجهزة بيد مبللة أو في أماكن رطبة​

استخدام مقابس ذات حماية من الأطفال​

الصيانة الدورية للأسلاك القديمة والتوصيلات التالفة​

التدريب الأساسي على الإسعافات الأولية للكهرباء لجميع أفراد الأسرة أو فريق العمل​

في الختام، نؤكد أن التعامل مع الصدمة الكهربائية لا يحتمل العشوائية أو التردد. قد لا يُعطى الإنسان إلا فرصة واحدة للنجاة… وفي يدك أن تكون أنت من يصنع الفارق. تصرّف بعقل، بسرعة، وبحذر… فقد تكون الخطوة التالية التي تنقذ حياة!​