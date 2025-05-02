الفرق بين محطات التحويل عالية الجهد (HVDC) ومنخفضة الجهد (LV-DC)

الفروق الجوهرية بين محطات التحويل عالية الجهد بالتيار المستمر (HVDC) ومحطات التحويل منخفضة الجهد بالتيار المستمر (LV-DC)
|محور المقارنة
|محطة HVDC
محطة LV-DC
نطاق الجهد النموذجي
±320 إلى ±800 كيلوڤولت (أحيانًا > ±1 ميڤاڤولت في المشاريع البحرية)
بضعة فولطات حتى 1 كيلوڤولت (شائع 48 V أو 380 V في مباني مراكز البيانات أو الأنظمة السكنية)
الغرض الرئيسي
ربط الشبكات الوطنية عبر مسافات طويلة أو كابلات بحرية<br> نقل قدرات ضخمة (جيجاواط) مع فاقد طاقة منخفض جدًا
توزيع التيار المستمر داخل المباني أو المناطق الصناعية الصغيرة<br> تغذية أحمال إلكترونية مباشرة (خوادم، إضاءة LED، شواحن مركبات) بدون تحويل متكرر AC/DC
المكوّنات الأساسية
محوّلات صنف الصمام (VSC أو LCC)، صمامات ثايرستور/IGBT بمبرّدات، مرشّحات توافقيات عملاقة، محطات تحويل (converter stations) بمساحة عدة هكتارات
مقوّمات أو محوّلات DC-DC وحداتية، لوحات توزيع DC، حماية تيار مستمر (قواطع عزل سريعة) في ألواح صغيرة أو حاويات مدمجة
حجم وقدرة المحطة
500 م.و إلى 10 غيغاواط +
كيلوواطات إلى عشرات الميغاواط
التكلفة التقريبية
0.5–1.2 مليار دولار لكل 1 غيغاواط/1000 كم (يشمل الكابل والمحوّلين)
عشرات الآلاف إلى بضعة ملايين دولار حسب السعة
الكفاءة
نقل: 96–98 ٪ لمسافات > 600 كم<br>المحوّل نفسه ~99 ٪ لكل محطة
توزيع داخلي: 95–98 ٪ على المستوى النظامي؛ يقل الفقد بتجنّب تحويلات AC↔DC متعددة
التحديات
استثمار رأسمالي ضخم<br> تعقيد تقني وحاجة لعزل عالٍ جدًا<br> حماية تيار مستمر على مستويات فائقة الجهد
نقص معايير موحّدة عالميًا<br> حماية وانقطاع القوس الكهربائي في DC أصعب من AC حتى على الفولطات المنخفضة
أمثلة تطبيقية
خط الشعَيْبة-الرياض المرتقب لنقل 3 غيغاواط شمسية على > 1000 كم؛ رابط نورث سي Link (UK-Norway)
شبكات 380 V DC في مراكز بيانات "فيسبوك”، وحافلات 48 V DC لأنظمة تخزين بطاريات واتصالات في الأبراج الخلوية
لماذا نختار كل نوع؟
|هدفك
|خيار الانسب
|السبب
نقل طاقة لمسافات طويلة جدًا أو عبر البحر (تقليل الفقد وحل مشكلة الانزياح الطوري)
HVDC
التيار المستمر لا يولّد تيارات سعوية في الكابلات الطويلة، ويمكن التحكم في تدفق القدرة بدقة.
تكامل مصادر متجددة ضخمة مع شبكة غير متزامنة
HVDC (VSC)
يُمكِّن من الفصل الكهربائي والتحكم بالجهد والتردد بشكل مستقل.
رفع كفاءة توزيع الكهرباء داخل مبنى مليء بالأحمال الإلكترونية
LV-DC
يوفّر محوّلًا واحدًا بدلاً من عشرات المحوّلات AC/DC في كل جهاز، ويقلل الفقد الحراري.
أنظمة تخزين بطاريات أو شحن سيارات كهربائية بسرعة عالية
LV-DC أو MV-DC
يجنّب التحويل المزدوج، ويتيح تيارات عالية مع مكوّنات أصغر.
- محطات HVDC هي بنية عملاقة لنقل مئات الكيلومترات بجهود فائقة، مثالية لربط الموارد المتجددة والصناعات الثقيلة وشبكات الدول
- محطات LV-DC تُنشأ على نطاق محلي أو مبنى واحد، وتركِّز على الكفاءة وتقليل تكاليف المعدات والحفاظ على استقرار أحمال إلكترونية.
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