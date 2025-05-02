الفرق بين محطات التحويل عالية الجهد (HVDC) ومنخفضة الجهد (LV-DC)

التيار المستمر لا يولّد تيارات سعوية في الكابلات الطويلة، ويمكن التحكم في تدفق القدرة بدقة. ​

رفع كفاءة توزيع الكهرباء داخل مبنى مليء بالأحمال الإلكترونية​

LV-DC​