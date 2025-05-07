أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
التفاعل 18.4K
الجوائز 3.7K
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2008
- المشاركات
- 8,862
- الحلول المقدمة
- 6
- محل الإقامة
- Bou Saâda
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
*بِسْــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم*
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
نظام سمعة النجوم في اللمة الجزائرية:
في منتدى اللمة نحن على يقين أن كل عضو يستحق التقدير على جهوده ومساهماته وتتواجده المؤثر والفعال.
ولهذا السبب، اعتمدنا نظام سمعة النجوم كوسيلة لتكريم الأعضاء المميزين وتشجيع التفاعل والمشاركة.
كل نجمة، كل قلب، كل زهرة تحصل عليها تعني أن لك بصمة إيجابية، وأن مشاركاتك تُحترم وتُقدَّر من قِبل الإدارة والأعضاء والزوار على حد سواء.
ما المقصود بسمعة النجوم؟
سمعة النجوم هي تقييم رمزي يظهر على ملفك الشخصي، ويعكس مدى جودة مشاركاتك وتفاعلك مع باقي الأعضاء.
كلما زادت مساهماتك المفيدة والفعالة، زادت نجومك… وكل نجمة تروي قصة من التقدير والاحترام لمجهودك ومثابرتك.
تاكد ان عداد مشاركاتك هو لمحة عن مدى فاعليتك في الحياة وانعكاس ذلك داخل المنتدى.
وضع النجوم نصب عينيك هو تحفيز رمزي لشخصك الايجابي وتحفيز لبلوغ الافضل في شتى نواحي الحياة.
ما هي قيمة النجوم؟-نجومك ليست مجرد رموز، بل انعكاس حقيقي لقيمتك الفعلية وشخصيتك البناءة داخل المنتدى.
-بداية طيبة لك كمسجل جديد لديه اهتمام بالمشاركة والتفاعل المستمر.
- ستكون عضو مميّز محبوب وموثوق داخل المنتدى.
-تُفتح لك أبواب صلاحيات جديدة وامتيازات مستقبلية، مثل الترقية أو الترشيح للمساعدة في إدارة المنتدى.
-ستكون عضو يحظى بثقة اعضاء اللمة وادارته.
-مشاركاتك ستكون مرجعًا يُحتذى به ويننتفع به فيكون لك الفضل والثواب والصدقة الجارية..
تحتوي اللمة على اربع مجموعات في نظام ترقية العضوية:
الأعضاء
الأعضاء المتميزون
أوفياء اللمة
صناع المحتوى
يعتمد نظام السمعة على عدد المشاركات ( المواضيع+الردود)
ليكون سلم الترتيب كالتالي:
سمعة (أعضاء)
100:
200:
500:
1000:
سمعة (متميزون)
1500:
2000:
2500:
3000:
سمعة (أوفياء اللمة)
3500:
4000:
5000:
10000:
سمعة (صناع المحتوى)
صناع المحتوى100 :
صناع المحتوى500 :
صناع المحتوى1000:
صناع المحتوى1000:
منتدى اللمة لا يزدهر إلا بتفاعلكم.
نتمنى منكم التفاعل ثم التفاعل ثم التفاعل
التفاعل هو المحرك الأساسي لمنتدى اللمة، وبدونه يتوقف النشاط ويخفت الحضور.
ايها المنتسب للمة الجزائرية العريقة اكتب بوعي، تفاعل بأدب، وتميّز… وستلمع نجومك مع الوقت.
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