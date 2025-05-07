نظام سمعة النجوم في اللمة الجزائرية

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ

طاقم الإدارة
*بِسْــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم*
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

نظام سمعة النجوم في اللمة الجزائرية:

في منتدى اللمة نحن على يقين أن كل عضو يستحق التقدير على جهوده ومساهماته وتتواجده المؤثر والفعال.
ولهذا السبب، اعتمدنا نظام سمعة النجوم كوسيلة لتكريم الأعضاء المميزين وتشجيع التفاعل والمشاركة.
كل نجمةstar_1.gif، كل قلبwired-lineal-20-love-heart-hover-heartbeat (1).gif، كل زهرةflower.gif تحصل عليها تعني أن لك بصمة إيجابية، وأن مشاركاتك تُحترم وتُقدَّر من قِبل الإدارة والأعضاء والزوار على حد سواء.

🟢 ما المقصود بسمعة النجوم؟


سمعة النجوم هي تقييم رمزي يظهر على ملفك الشخصي، ويعكس مدى جودة مشاركاتك وتفاعلك مع باقي الأعضاء.
كلما زادت مساهماتك المفيدة والفعالة، زادت نجومك… وكل نجمة تروي قصة من التقدير والاحترام لمجهودك ومثابرتك.
تاكد ان عداد مشاركاتك هو لمحة عن مدى فاعليتك في الحياة وانعكاس ذلك داخل المنتدى.
وضع النجوم نصب عينيك هو تحفيز رمزي لشخصك الايجابي وتحفيز لبلوغ الافضل في شتى نواحي الحياة.

🟢ما هي قيمة النجوم؟

-نجومك ليست مجرد رموز، بل انعكاس حقيقي لقيمتك الفعلية وشخصيتك البناءة داخل المنتدى.

-بداية طيبة لك كمسجل جديد لديه اهتمام بالمشاركة والتفاعل المستمر.

- ستكون عضو مميّز محبوب وموثوق داخل المنتدى.

-تُفتح لك أبواب صلاحيات جديدة وامتيازات مستقبلية، مثل الترقية أو الترشيح للمساعدة في إدارة المنتدى.

-ستكون عضو يحظى بثقة اعضاء اللمة وادارته.

-مشاركاتك ستكون مرجعًا يُحتذى به ويننتفع به فيكون لك الفضل والثواب والصدقة الجارية..


🔔تحتوي اللمة على اربع مجموعات في نظام ترقية العضوية:

🖐️الأعضاء
star_2.gif
بداية من 0 مشاركة الى 1400 مشاركة

🖐️الأعضاء المتميزون
do.php
بداية من 1500 مشاركة الى 3400 مشاركة

🖐️أوفياء اللمة
do.php
بداية من 3500 مشاركة الى اكثر من 10000 مشاركة

🖐️صناع المحتوى
do.php
بداية من 100 مشاركة الى 300 مشاركة

يعتمد نظام السمعة على عدد المشاركات 1746631538216.webp ( المواضيع+الردود)

ليكون سلم الترتيب كالتالي:

🟩سمعة (أعضاء)
100:
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200:
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500:
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1000:
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🟪سمعة (متميزون)
1500:
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2000:
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2500:
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3000:
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🟧سمعة (أوفياء اللمة)
3500:
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4000:
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5000:
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10000:
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🟦سمعة (صناع المحتوى)
صناع المحتوى100 :
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صناع المحتوى500 :
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do.php

صناع المحتوى1000:
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do.php

صناع المحتوى1000:
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منتدى اللمة لا يزدهر إلا بتفاعلكم.
نتمنى منكم التفاعل ثم التفاعل ثم التفاعل
التفاعل هو المحرك الأساسي لمنتدى اللمة، وبدونه يتوقف النشاط ويخفت الحضور.

ايها المنتسب للمة الجزائرية العريقة اكتب بوعي، تفاعل بأدب، وتميّز… وستلمع نجومك مع الوقت.
 
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عجبوني النجوم
تفكرت بداياتي في عالم المنتديات و كانت النجمة تفرحني

ان شاء الله ذالك الاحساس يكون مع الاعضاء
شكرا حبيبي بوفيصل

الياس كنت سقسيتني سابقا عن النجوم
@إلياس
 
توقيع الامين محمد
بارك الله فيكم

موفقين باذن الله
 
إن شاء الله بداية و نشاط المنتدى من جديد و رأيت ذلك في احد المنتديات التي كنت عضوا حيث بزيادة يرتقى العضو الى الاشراف
بورك اخي على ذلك دمت مبدعا في سماء المنتدى
 

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