محتوى سيتم حظر نشره في منتدى اللمة الجزائرية

تنويه اداري مهم:



السلام عليكم ورحمة الله.



نعتذر من الاخوة الافاضل لكن من الضرورة حظر نوعية المحتوى التالي في منتدى اللمة يرجى الانتباه للتفاصيل:



موضوع نقاش او تحسر او تباكي على وضع وواقع المنتديات ومنتسبيها وخاصة لمنتدى اللمة الجزائرية ينشره أي عضو غائب لسنوات غير متواصل وغير مستمر في التواجد والحضو والتفاعل والنشاط في اللمة وعلى اقل أدنى نشاط وحضور مطلوب لاستمرارية المنتدى وبقاء حسه ونبظه بين الاعضاء الحريصين على التواجد والمشاركة قدر الاستطاعة ومع محركات البحث من الناحية التقنية.



المبرر:

من الاجحاف ومن الحط من المعنويات ومن الاحباط ومن غير المنصف ان تكون الجهود التي تنشر ويساهم بها في المنتدى يوميا ودوريا من اعضاء اوفياء ومخلصين وحريصين قدر استطاعتهم يبذلون جهود مشكورة محط اهمال واغفال وعدم مبالاة وعدم اعتبار وعدم اقبال ونقاش ومشاطرة ومشاركة وتفاعل معها وعدم من اي عضو غاب لسنوات وعند ولوجه للمنتدى يتحسر ويبحث عن اجوبة لوضع كان هو واحد من احدى مسبباته ومغذياته بغيابه التام وامتناعه عن التفاعل والنشاط مع ما ينشر يوميا ودوريا من اعضاء المنتدى.



نرحب بمواضيع ترحيبية بعضو قديم او غائب ومواضيع العودة للمنتدى والاستفسار عن أعضاء معينين او على المنتدى اما مواضيع النقاش حول واقع المنتديات وخاصة منتدانا من طرف عضو غير نشيط مؤخرا في المنتدى فهي غير مقبولة ومحظورة.



بالمقابل يمكن لعضو متفاعل ونشيط وحريص على اللمة ولو حضورا نسبيا على حسب قدرته ان يفتح موضوعا نقاشيا حول واقع ووضع المنتديات عامة او واقع اللمة الجزائرية خاصة فهذا سيكون عادلا ومنصفا ومبررا.



شكرا للتفهم وجزاكم الله خيرا.