شرح مبسط ماهو منتدى الكتروني مثل اللمة الجزائرية

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
التفاعل 18.5K
الجوائز 3.7K
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2008
- المشاركات
- 8,869
- الحلول المقدمة
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- محل الإقامة
- Bou Saâda
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- الحالة الإجتماعية
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- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
المنتدى هو موقع إلكتروني يُتيح للمستخدمين نشر المواضيع بين الجميع والرد عليها ضمن تصنيفات مختلفة تسمى اقسام.
اقسام
أقسام رئيسية: (مثلاً: قسم الشريعة الاسلامية،قسم الأدب والثقافة،قسم الصور والفيديو والتسلية...الخ).
وكل قسم يتظمن تقسيمات فرعية تسمى منتديات.
...مثلا قسم الصور والفيديو والتسلية:
ماذا يوجد داخل كل منتدى؟
مثلا منتدى الصور والكاريكاتور
...يوجد مواضيع (منشورات)
المواضيع (Threads): كل موضوع ينشره عضو يمكن أن يرد عليه الآخرون (تعليقات|comments):
حسنا اين ارى التعليقات اقصد الردود
سنفتح مثلا موضوع ممتع [ رسوم متحركة زمان ]
هاهي الردود تجدها مرتبة من الجديدة الى القديمة:
والانتقال من صفحة لاخرى من اليمين لليسار من صفحة لاخرى
لكن اين يمكنني كتابة رد
سهل انزل الى اسفل الصفحة بعد اخر التعليقات تجد مكان التعليق:
هل يمكنني وضع اعجاب كفيسبوك؟
لدينا اعجابات تسمى تفاعل اضغط مطولا هنا
الان وقد فهمت اهم الاساسيات
لنتابع باشياء اخرى؟
الامر ابسط وامتع مما تتصور،،،،
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