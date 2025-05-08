شرح مبسط ماهو منتدى الكتروني مثل اللمة الجزائرية

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ

طاقم الإدارة
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المنتدى هو موقع إلكتروني يُتيح للمستخدمين نشر المواضيع بين الجميع والرد عليها ضمن تصنيفات مختلفة تسمى اقسام.
اقسام🤔

💡أقسام رئيسية: (مثلاً: قسم الشريعة الاسلامية،قسم الأدب والثقافة،قسم الصور والفيديو والتسلية...الخ).
وكل قسم يتظمن تقسيمات فرعية تسمى منتديات.

...مثلا قسم الصور والفيديو والتسلية:

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ماذا يوجد داخل كل منتدى؟
مثلا منتدى الصور والكاريكاتور😒

...يوجد مواضيع (منشورات)🙄
💡المواضيع (Threads): كل موضوع ينشره عضو يمكن أن يرد عليه الآخرون (تعليقات|comments)🙄:

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حسنا اين ارى التعليقات اقصد الردود🤨
سنفتح مثلا موضوع ممتع [ رسوم متحركة زمان ]🫣

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💡هاهي الردود تجدها مرتبة من الجديدة الى القديمة:

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والانتقال من صفحة لاخرى من اليمين لليسار من صفحة لاخرى

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لكن اين يمكنني كتابة رد:love:
💡سهل انزل الى اسفل الصفحة بعد اخر التعليقات تجد مكان التعليق:

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هل يمكنني وضع اعجاب كفيسبوك؟
لدينا اعجابات تسمى 💡تفاعل اضغط مطولا هنا
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الان وقد فهمت اهم الاساسيات💡
لنتابع باشياء اخرى؟

الامر ابسط وامتع مما تتصور(y)،،،،
 
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