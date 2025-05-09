هل يمكن استقطاب أعضاء جدد؟

منذ فترة طويلة لم تعد المنتديات تسقطب مسجلين جدد من عينة الفاعلين المستمرين.اغلب التسجيلات ضرفية مقتصرة وجامدة.اغلب المساهمات والتفاعلات يحدثها اعضاء ذوو خبرة وسوابق في استخدام المنتديات.مثال منتدانا اللمة مقارنة بمنتديات اندثرت او هجرت او غرقت في السبام والاعلاناتكافحت على طول السنين الممتدة مرارا وتكرارا تحاول المواكبة والتفاعل والاندماج والتأقلم مع التغييرات الجذرية فيهذا النمط والسلوك الذي فرضته سياسات ومشاريع وبرمجيات كبرى حولته منالىفي سلسلة ربحية لا ترحم ولا تعترف بخصوصية او مبادئ او مناطقية.تعتمد المنتديات دائما على مدة تواجد وجودة نشاط منتسبيها وتناغم العمل الاداري مع العمل الاسهامي لهم.لطالما كان المنتدى يشهد إقبال لابأس به لمسجليناندمجوا وتأقلموا مع الوقت وخاضوا تجربتهم الناجحة في التعامل مع منتدى الكتروني مختلف جذريا عن مواقع التواصل ولحد الساعة في المنتدى من هم كذلك.في السنوات الأخيرة بات من النادر تواجد هذه العينة ويعدون على الاصابع يمكننا حتى ذكرهم في قائمة قصيرة لأننا نتابع بعناية حجم النشاط والتفاعل والتحول والتباين في التعامل مع كل ما يطرح في المنتدى.لا نود ذكر الاسباب العديدة وارجوكم لا تذكروها فهي معلومة ومدروسة لكنببساطة المستخدم الحالي على عكس سابقه كان ☆ثم تحول الى €متحكم فيها بمقتطفات جلها مرئية يساهم غصبا عنه في عجلة ربحية لا تتوقف تعتمد على بياناته وسلوكه وامكانياته.حلول. اسلوب التمرير مكانة التفكيرطيب ماذا اقصد من موضوعي هذا؟ببرمجية المنتديات المحدودة و امكانياته الاعلامية البسيطة ومحفزات المشاركة غير الملموسة وغير المكافئة ماديا وباعتماده على النشر البشري والبحث والعرض اليدوي،،،" كيف ترون السبيل الفعالة لاستقطاب مستخدمين (أعضاء جدد) وجذبهم لخوض هذه التجربة الأكيد فيها أنها غريبة عنهم كليا قاصرة في الاستخدام والعرض وتعتبر قديمة وعاجزة مثلما ذكرت عضوة سابقا كيف انها اقترحت على صديقتها الاطلاع على المنتدى وخرجت باستنتاج وفكرة أولية وسريعة مفادها ان المكان مخصص للعجائز والكبار فقط.هل يمكن استقطاب الجيل الجديد الى عالم المنتديات الكلاسيكي في الفكرة المتطور قدر المتوفر في الاستخدامات والعروض المرئية.يرجى استتعمال التصويت لافضل المشاركات