هل يمكن استقطاب أعضاء جدد؟

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
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الجوائز 3.7K
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- الجنس
- ذكر
منذ فترة طويلة لم تعد المنتديات تسقطب مسجلين جدد من عينة الفاعلين المستمرين.
اغلب التسجيلات ضرفية مقتصرة وجامدة.
اغلب المساهمات والتفاعلات يحدثها اعضاء ذوو خبرة وسوابق في استخدام المنتديات.
مثال منتدانا اللمة مقارنة بمنتديات اندثرت او هجرت او غرقت في السبام والاعلانات
كافحت على طول السنين الممتدة مرارا وتكرارا تحاول المواكبة والتفاعل والاندماج والتأقلم مع التغييرات الجذرية في نمط تصفح المستخدم
هذا النمط والسلوك الذي فرضته سياسات ومشاريع وبرمجيات كبرى حولته من غاية الى وسيلة في سلسلة ربحية لا ترحم ولا تعترف بخصوصية او مبادئ او مناطقية.
تعتمد المنتديات دائما على مدة تواجد وجودة نشاط منتسبيها وتناغم العمل الاداري مع العمل الاسهامي لهم.
لطالما كان المنتدى يشهد إقبال لابأس به لمسجلين جدد اندمجوا وتأقلموا مع الوقت وخاضوا تجربتهم الناجحة في التعامل مع منتدى الكتروني مختلف جذريا عن مواقع التواصل ولحد الساعة في المنتدى من هم كذلك.
في السنوات الأخيرة بات من النادر تواجد هذه العينة ويعدون على الاصابع يمكننا حتى ذكرهم في قائمة قصيرة لأننا نتابع بعناية حجم النشاط والتفاعل والتحول والتباين في التعامل مع كل ما يطرح في المنتدى.
لا نود ذكر الاسباب العديدة وارجوكم لا تذكروها فهي معلومة ومدروسة لكن المتغير الأساسي المحسوس هو تغير نمط المستخدم والوسيلة او البرمجة التي يستخدمها بين السابق والحاضر.
ببساطة المستخدم الحالي على عكس سابقه كان ☆الغاية♡ثم تحول الى €وسيلة$ متحكم فيها بمقتطفات جلها مرئية يساهم غصبا عنه في عجلة ربحية لا تتوقف تعتمد على بياناته وسلوكه وامكانياته.
حلول. اسلوب التمرير مكانة التفكير
طيب ماذا اقصد من موضوعي هذا؟
ببرمجية المنتديات المحدودة و امكانياته الاعلامية البسيطة ومحفزات المشاركة غير الملموسة وغير المكافئة ماديا وباعتماده على النشر البشري والبحث والعرض اليدوي،،،
" كيف ترون السبيل الفعالة لاستقطاب مستخدمين (أعضاء جدد) وجذبهم لخوض هذه التجربة الأكيد فيها أنها غريبة عنهم كليا قاصرة في الاستخدام والعرض وتعتبر قديمة وعاجزة مثلما ذكرت عضوة سابقا كيف انها اقترحت على صديقتها الاطلاع على المنتدى وخرجت باستنتاج وفكرة أولية وسريعة مفادها ان المكان مخصص للعجائز والكبار فقط.
هل يمكن استقطاب الجيل الجديد الى عالم المنتديات الكلاسيكي في الفكرة المتطور قدر المتوفر في الاستخدامات والعروض المرئية.
يرجى استتعمال التصويت لافضل المشاركات
اغلب التسجيلات ضرفية مقتصرة وجامدة.
اغلب المساهمات والتفاعلات يحدثها اعضاء ذوو خبرة وسوابق في استخدام المنتديات.
مثال منتدانا اللمة مقارنة بمنتديات اندثرت او هجرت او غرقت في السبام والاعلانات
كافحت على طول السنين الممتدة مرارا وتكرارا تحاول المواكبة والتفاعل والاندماج والتأقلم مع التغييرات الجذرية في نمط تصفح المستخدم
هذا النمط والسلوك الذي فرضته سياسات ومشاريع وبرمجيات كبرى حولته من غاية الى وسيلة في سلسلة ربحية لا ترحم ولا تعترف بخصوصية او مبادئ او مناطقية.
تعتمد المنتديات دائما على مدة تواجد وجودة نشاط منتسبيها وتناغم العمل الاداري مع العمل الاسهامي لهم.
لطالما كان المنتدى يشهد إقبال لابأس به لمسجلين جدد اندمجوا وتأقلموا مع الوقت وخاضوا تجربتهم الناجحة في التعامل مع منتدى الكتروني مختلف جذريا عن مواقع التواصل ولحد الساعة في المنتدى من هم كذلك.
في السنوات الأخيرة بات من النادر تواجد هذه العينة ويعدون على الاصابع يمكننا حتى ذكرهم في قائمة قصيرة لأننا نتابع بعناية حجم النشاط والتفاعل والتحول والتباين في التعامل مع كل ما يطرح في المنتدى.
لا نود ذكر الاسباب العديدة وارجوكم لا تذكروها فهي معلومة ومدروسة لكن المتغير الأساسي المحسوس هو تغير نمط المستخدم والوسيلة او البرمجة التي يستخدمها بين السابق والحاضر.
ببساطة المستخدم الحالي على عكس سابقه كان ☆الغاية♡ثم تحول الى €وسيلة$ متحكم فيها بمقتطفات جلها مرئية يساهم غصبا عنه في عجلة ربحية لا تتوقف تعتمد على بياناته وسلوكه وامكانياته.
حلول. اسلوب التمرير مكانة التفكير
طيب ماذا اقصد من موضوعي هذا؟
ببرمجية المنتديات المحدودة و امكانياته الاعلامية البسيطة ومحفزات المشاركة غير الملموسة وغير المكافئة ماديا وباعتماده على النشر البشري والبحث والعرض اليدوي،،،
" كيف ترون السبيل الفعالة لاستقطاب مستخدمين (أعضاء جدد) وجذبهم لخوض هذه التجربة الأكيد فيها أنها غريبة عنهم كليا قاصرة في الاستخدام والعرض وتعتبر قديمة وعاجزة مثلما ذكرت عضوة سابقا كيف انها اقترحت على صديقتها الاطلاع على المنتدى وخرجت باستنتاج وفكرة أولية وسريعة مفادها ان المكان مخصص للعجائز والكبار فقط.
هل يمكن استقطاب الجيل الجديد الى عالم المنتديات الكلاسيكي في الفكرة المتطور قدر المتوفر في الاستخدامات والعروض المرئية.
يرجى استتعمال التصويت لافضل المشاركات
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