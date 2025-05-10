حرية التعبير على الجدران

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





تُعدّ الكتابة على الجدران في شوارع جزائرنا من الظواهر المنتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة وتتنوع دوافعها وأشكالها بين ما هو فني وإبداعي وما هو عشوائي أو تعبيري ففي بعض الأحيان يلجأ الشباب إلى الجدران للتعبير عن آرائهم أو مشاعرهم أو حتى احتجاجاتهم فيكتبون شعارات سياسية أو يرسُمون لوحات فنية تُعبّر عن واقعهم وهمومهم وقد تكون هذه الظاهرة وسيلة للتنفيس عن الذات أو لنقل رسالة إلى جمهور واسع دون حاجة لبنية رسمية كالصحافة أو التلفاز فالعبارات أو الرسوم يستطيع أي مارّ قراءتها أو تأويلها وفق خبرته وثقافته مما يفتح باباً للنقاش والتفكير المشترك

خاصة في ظل غياب مساحات حرة للتعبير ومع ذلك فإن الكتابة على الجدران دون إذن تعتبر سلوكًا غير حضاري إذا أضرت بالمظهر العام أو تعدّت على الممتلكات الخاصة لذا من الأفضل توجيه هذه الطاقات نحو قنوات فنية مرخّصة تسمح بالتعبير الحر وتحافظ في الوقت ذاته على جمالية المدينة ونظامها

في رأيك هل الكتابة على الجدران متنفسًا للتعبير والتحرر؟



ام وسيلة للتواصل الجماعي وبناء الهوية وطرح القضايا العميقة خارج الأطر الرسمية؟



ام هي تصرف غير حضاري يشوه المنظر العام لشوارعنا؟