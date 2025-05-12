راحة البال لا تشترى بالمال..بقلمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



قد يرى الكثير أن سر السعادة في جمع الأمول وبناء القصور والحصول على عمل مرموق وزوجة أولاد...الخ نعم هذا جزء لتحقيق السعادة لكن ليس كلها.​

فسر السعادة الحقيقي هو:



*عبادة الله عز وجل كما أُمرنا لا كما نرغب.



*راحة البال .



*الراحة النفسية .



*الرضى بالأقدار خيرها وشرها.



*الصحة .



*المعافاة من الذنوب التي يرتكبها غيرنا.



*الانشغال بالنفس واصلاحها.



*غض البصر على النعم التي بيد غيرنا.



*الرضى بالنعم القلية التي بيدنا.



*القناعة



*حب الخير للجميع



*غرس شجرة والاعتناء بنبتة واطعام عصفور



*قراءة كتاب



*تطوير ذاتك بما ينفع.



*عزلة بين أحضان الطبيعة.



*لمة العائلة واجتماع الأحبة.



كلها سر من أسرار السعادة وليس كما يظن البعض أن المال والثراء المادي هو من يحقق لنا السعادة نعم المال وسيلة لكن ليس شيى ضروري لتحقيق سعادتنا.



فكم ممن ثري المال عبوس الوجه دائم التوتر والشكوى والقلق.



وكم من فقير المال مبتسم الملامح سعيد حامدا لله شاكر له .



فالسعادة قد نصنعها بأنفسنا ولن تحتاج للكثير من المال لتحقيقها.







وأنت ما سر سعادتك وما الأشياء التي تجعلك سعيد؟ ​

تقبلوا تحياتي ​