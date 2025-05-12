سر نضارة البشرة لن تحتاجي بعد اليوم للمنتوجات الجمالية..بقلمي

فاتن سيلين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تميل الأنثى بفطرها للأعتناء بنفسها وشكلها ونظافتها وتسعى للمحافظة على نضارة بشرتها فتبحث عن الماسكات الطبيعية والمنتوجات الجمالية الفعالة .
تميل الأنثى بفطرها للأعتناء بنفسها وشكلها ونظافتها وتسعى للمحافظة على نضارة بشرتها فتبحث عن الماسكات الطبيعية والمنتوجات الجمالية الفعالة .
وقد تجد ما يناسبها وقد لا تجد.لكن تغفل عن أمور مهمة .
وهي أن المنتوجات والخلطات لن تعطيك نتيجة أبدا إذا لم تهتمي بهذه الجوانب المهمة:
وهي أن المنتوجات والخلطات لن تعطيك نتيجة أبدا إذا لم تهتمي بهذه الجوانب المهمة:
شرب الماء كفاية لأنه السبب الرئيسي لنضارة البشرة وصحتها.فإن كان جسمك يحتاج ل 3 لتر في اليوم لكن تكتفي بلتر ونصف فمهما تستعملي منتوجات فعالة وغالية الثمن لن تتحصلي على نتيجة.
التوتر والقلق وقلة النوم وكثرة التفكير كلها تنعكس على ملامح وجهك فيكون ذابل يفتقد للمعة الحياة.فهنا مهما تستعملي منتوجات العناية بالوجه لن تتحصلي على نتيجة مرضية. السر غيري اولا عاداتك السيئة توقفي عن السهر وتوقفي عن التفكر الزائد واشربي اعشاب مهدئة للاعصاب كالنعناع والبابونج.
اكل الخضار خاصة النيئة تساعد عل ترطيب بشرتك وحمايتها من الجفاف .
الأكل الصحي والابتعاد عن المقالي والعجائن والزيوت.
علاج الأمراض الداخلية الغدد القولون نقص الفيتامينات والمعادن .ففر الدم يسبب شحوب البشرة ونقص فيتامين د يسبب جفاف البشرة وشحوبها ونقص الزنك يسبب تغير لون البشرة للرمادي مع تقشرها وجفافها.
هذه تجربة أمي وأخواتي. خاصة أمي وأنا لا نستعمل أبدا منتوجات عناية ونكتفي بغسل الوجه بالماء فقط .لكن الكل يسال أمي كما يسألوني أنا حتى أستاذاتي ما نوع المنتوج ما نوع واقي الشمس والمرطب فلما أقول لا أعرف حتى كيف شكلهم وأغسل وجهي بالماء يظنون أني أو أمي نخفي عليهم سر ومنتوج جمالي غال ههه والسر فيما ذكرت سابقا مع اعتمادنا على الزيت الزيتون بكثرة في أكلنا .
أمي شفاها الله رغم كبر السن والمرض بشرتها ما شاء الله لأنها لم تستعمل المكياج أبدا وهذه الخالوطات حتى في زواجها أمي زينتها كحل وفقط .
فالمكياج يتعب البشرة كثيرا.أيضا لو تلاحظوا جداتا رغم التجاعيد بشرتهم صحية فهم لم يستعملوا اي منتوجات ولا مكياج فالسر في الاكل الصحي وراحة البال .
فالأكل الصحي+شرب الماء كفاية+النوم كفاية+الراحة النفسية +عدم استعمال المكياج= بشرة صحية لها نضارة من بعيد.
وأهم شيى التصالح مع النفس أن نقبل أنفسنا كما نحن .نحن ملزمون بالاعتناء بنظافتنا الشخصية ومعالجة العيوب المرضية كحب الشباب مثلا لكن شكلنا علينا تقبله كيفما كان ويجب تقبل التغيرات التي تحدث عند التقدم في السن فالتجاعيد والشيب لا علاج له ويكذب من يقول وجدت علاج لأنه أمر بيد الله ولابد منه .
والسر الأخير لنور الوجه هو محافظتك على صلاتك في وقتها من الفجر للعشاء والتزامك بالاذكار وتلاوة القران وابتعادك عن مجالس الغيبة والقيل والقال والحسد والغيرة والانشغال بالناس .والله سيجعل الله في وجهك نضارة ونورا يراه الجميع حتى وان كنت لا ترينه في نفسك.
تقبلوا تحياتي
سيلين