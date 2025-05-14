تحلية تركية باردة بشكل فاخر وطعم خيالي!

ملاحظة:

أرفقت لكم فيديو تركي يوضح خطوات التحضير بالتفصيل. لا تقلقوا من اللغة، فقط تابعوا الخطوات كما هي في الفيديو، لأنني شرحت لكم المقادير والطريقة كاملة هنا في الموضوع.

المهم هو الترتيب وطريقة اللف والتقديم، والفيديو سيساعدكم في ذلك بصريًا.



جربوها وشاركوني صور تطبيقاتكم، متأكدة أنها راح تعجبكم!





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