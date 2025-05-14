تحلية تركية باردة بشكل فاخر وطعم خيالي!

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة

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تحلية تركية راقية وذوّاقة وسهلة التحضير
من مطبخي


أهلاً بكل عشّاق الحلويات!
اليوم جبت لكم وصفة تحلية تركية روعة، شكلها فاخر وطعمها خفيف ولذيذ، وسهلة التحضير بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت. اتبعوا معي الخطوات وحتخرج معكم تماماً زي الصور!


المكونات:

  • لتر حليب
  • كوب دقيق
  • كوب سكر
  • ملعقتين كاكاو مرّ
  • ملعقة زبدة
  • فانيليا
  • كريم شانتي (يُحضّر بكأس حليب + بودرة كريم شانتيه)
  • كوب جوز الهند
  • زبدة لدهن الصينية

الطريقة:
  1. نبدأ بدهن صينية الفرن بالزبدة، ثم نرش فوقها كوب الى كوبين من جوز الهند حتى يغطي القاع.
  2. نجهّز الكريم شانتي: نخلط كأس حليب مع بودرة الكريم شانتي، ونخفقه حتى يتماسك، ثم نضعه في الثلاجة حتى يبرد.
      • في قدر، نخلط لتر الحليب مع كوب الدقيق، السكر، والكاكاو.
      • نضع المزيج على النار مع التحريك المستمر حتى يبدأ بالغليان ويصبح قوامه ثقيلاً.
      • نضيف الزبدة والفانيليا ونخلط جيداً.
  3. نسكب الخليط مباشرة فوق جوز الهند في الصينية ونفرده جيداً.
  4. ندخل الصينية إلى الثلاجة ونتركها تبرد تماماً (حوالي ساعة او المهم عندما تبرد وتتماسك ).
  5. بعد أن تبرد، نوزع فوقها كريم الشانتي بشكل متساوٍ.
  6. نقطع الحلوى إلى مربعات أو مستطيلات، ونلفّ كل قطعة على شكل رول.

النتيجة:
رولات ناعمة، بطبقة شوكولاتة ناعمة، وكريمة خفيفة، مغطاة بجوز الهند... الطعم لا يقاوم!


الصور توضح الشكل النهائي وطريقة التقديم:


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أتمنى تجربوها وتشاركوني آراءكم!
شهية طيبة للجميع!


 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
توقيع ريحـان


ملاحظة:
أرفقت لكم فيديو تركي يوضح خطوات التحضير بالتفصيل. لا تقلقوا من اللغة، فقط تابعوا الخطوات كما هي في الفيديو، لأنني شرحت لكم المقادير والطريقة كاملة هنا في الموضوع.
المهم هو الترتيب وطريقة اللف والتقديم، والفيديو سيساعدكم في ذلك بصريًا.

جربوها وشاركوني صور تطبيقاتكم، متأكدة أنها راح تعجبكم!


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آخر تعديل:
توقيع ريحـان
الله يغفر ليك ريحانة اللمة
و الله قبشتي مشاعري هههههههه

فناااانة طول عمرك اختي يعطيك الصحة
 
توقيع الامين محمد
لذيذة جدا سلمت يمناك على طبقك القيم
 
بسم الله ماشاء الله
جميلة جدا
جربتها كي خرجت جديدة خفيفة و لذيذة
شكؤا لمشاركتك لنا الوصفة
في انتظار جديد وصفاتك المميزة
 
توقيع ام أمينة
قال الامين محمد:
الله يغفر ليك ريحانة اللمة
و الله قبشتي مشاعري هههههههه

فناااانة طول عمرك اختي يعطيك الصحة
إضغط للتوسيع...
😂😂
شكرا اخي الامين بارك الله فيك
 
توقيع ريحـان
توقيع ريحـان
قال ام أمينة:
بسم الله ماشاء الله
جميلة جدا
جربتها كي خرجت جديدة خفيفة و لذيذة
شكؤا لمشاركتك لنا الوصفة
في انتظار جديد وصفاتك المميزة
إضغط للتوسيع...


ما شاء الله عليك، فرحت بزاف لأنك جربتي الوصفة وعجبتك!
كلامك أسعدني وشجعني نزيد نشارك وصفات أكثر.
ربي يحفظك ويبارك فيك،
 
توقيع ريحـان
السلام عليكم
الله يبارك تشهي
ان شاءلله نجربها ونشارككم
سلمت يداك وبصحتكم
 
توقيع *amani*
تحفة
🤩🤩🤩
يعطيك الصحة
 
توقيع السلطانة
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