تحلية تركية باردة بشكل فاخر وطعم خيالي!

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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تحلية تركية راقية وذوّاقة وسهلة التحضير
من مطبخي
أهلاً بكل عشّاق الحلويات!
اليوم جبت لكم وصفة تحلية تركية روعة، شكلها فاخر وطعمها خفيف ولذيذ، وسهلة التحضير بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت. اتبعوا معي الخطوات وحتخرج معكم تماماً زي الصور!
المكونات:
- لتر حليب
- كوب دقيق
- كوب سكر
- ملعقتين كاكاو مرّ
- ملعقة زبدة
- فانيليا
- كريم شانتي (يُحضّر بكأس حليب + بودرة كريم شانتيه)
- كوب جوز الهند
- زبدة لدهن الصينية
الطريقة:
- نبدأ بدهن صينية الفرن بالزبدة، ثم نرش فوقها كوب الى كوبين من جوز الهند حتى يغطي القاع.
- نجهّز الكريم شانتي: نخلط كأس حليب مع بودرة الكريم شانتي، ونخفقه حتى يتماسك، ثم نضعه في الثلاجة حتى يبرد.
- في قدر، نخلط لتر الحليب مع كوب الدقيق، السكر، والكاكاو.
- نضع المزيج على النار مع التحريك المستمر حتى يبدأ بالغليان ويصبح قوامه ثقيلاً.
- نضيف الزبدة والفانيليا ونخلط جيداً.
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- نسكب الخليط مباشرة فوق جوز الهند في الصينية ونفرده جيداً.
- ندخل الصينية إلى الثلاجة ونتركها تبرد تماماً (حوالي ساعة او المهم عندما تبرد وتتماسك ).
- بعد أن تبرد، نوزع فوقها كريم الشانتي بشكل متساوٍ.
- نقطع الحلوى إلى مربعات أو مستطيلات، ونلفّ كل قطعة على شكل رول.
النتيجة:
رولات ناعمة، بطبقة شوكولاتة ناعمة، وكريمة خفيفة، مغطاة بجوز الهند... الطعم لا يقاوم!
الصور توضح الشكل النهائي وطريقة التقديم:
أتمنى تجربوها وتشاركوني آراءكم!
شهية طيبة للجميع!
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