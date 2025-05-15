الحملة الوطنية لتنظيف المقابر من الأسحار #الجزائر

الحملة الوطنية لتنظيف المقابر من الأسحار راهي تبين وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على حرمة المقابر و محاربة ظاهرة السحر و الشعودة و الشرك باللّه

هذه المبادرة مشي غير تنظيف المقابر بل راهي خطوة باش الناس تفطن لمخاطر و أضرار الشعوذة و تزيد تترسخ القيم الأخلاقية و الدينية في المجتمع و تبين له بلي من وراء هذه الممارسات لا نجني شيئ سوى غضب الله

كيما نقولو الوقاية خير من العلاج و لازم يكون وعي دائم باش نحدّو من هذ الظواهر لي غزات مقابر الوطن



عافانا الله و إياكم

مشكور اخي على الموضوع ​