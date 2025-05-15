الحملة الوطنية لتنظيف المقابر من الأسحار #الجزائر

Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- تاريخ التسجيل
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- المشاركات
- 3,645
- الحلول المقدمة
- 7
- محل الإقامة
- ولاية سكيكدة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 5 فيفري
- الوظيفة
- مهندس كهرباء
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 35 إلى 40 سنة
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
كما هو معلوم لأغلبكم أن هناك حملة وطنية لتنظيف المقابر من الأسحار عبر #58 ولاية جزائرية ...
فـ مؤسف حقًا ما ألت إليه الأمور ولكمية ما تم ايجاده من اسحار خربت البيوت وشرد وفرقت الكبيرو والصغير واثقلت كاهل الفرد بالمرض لا والادهى والامر من ذلك انه وجدت اسحار معمولة لاطفال رضع هدمت حياتهم قبل ان يرو النور فلا حولة ولا قوة الا بالله والله يقطع ذابر كل ساحر وكل من نوى او فكر في اذية الغير ...
فـ مؤسف حقًا انه اصبحنا ننتظر نتائج هذه العمليات لنرى اذا كنا نحن من ضمن قائمة من سحرو وكأننا ننتظر اعلان الفوز بسكن اجتماعي او ما شابه ...
فبارك الله في الشباب المتطوع والذي غدًا الجمعة بإذن الله متوجه بقوة بعد موافقة السلطات الولائية بعملية تنظيف المقابر .. فمن استطاع المشاركة فله الاجر والثواب عند الله.
كما هو معلوم لأغلبكم أن هناك حملة وطنية لتنظيف المقابر من الأسحار عبر #58 ولاية جزائرية ...
فـ مؤسف حقًا ما ألت إليه الأمور ولكمية ما تم ايجاده من اسحار خربت البيوت وشرد وفرقت الكبيرو والصغير واثقلت كاهل الفرد بالمرض لا والادهى والامر من ذلك انه وجدت اسحار معمولة لاطفال رضع هدمت حياتهم قبل ان يرو النور فلا حولة ولا قوة الا بالله والله يقطع ذابر كل ساحر وكل من نوى او فكر في اذية الغير ...
فـ مؤسف حقًا انه اصبحنا ننتظر نتائج هذه العمليات لنرى اذا كنا نحن من ضمن قائمة من سحرو وكأننا ننتظر اعلان الفوز بسكن اجتماعي او ما شابه ...
فبارك الله في الشباب المتطوع والذي غدًا الجمعة بإذن الله متوجه بقوة بعد موافقة السلطات الولائية بعملية تنظيف المقابر .. فمن استطاع المشاركة فله الاجر والثواب عند الله.