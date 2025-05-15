الحملة الوطنية لتنظيف المقابر من الأسحار #الجزائر

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم

كما هو معلوم لأغلبكم أن هناك حملة وطنية لتنظيف المقابر من الأسحار عبر #58 ولاية جزائرية ...

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فـ مؤسف حقًا ما ألت إليه الأمور ولكمية ما تم ايجاده من اسحار خربت البيوت وشرد وفرقت الكبيرو والصغير واثقلت كاهل الفرد بالمرض لا والادهى والامر من ذلك انه وجدت اسحار معمولة لاطفال رضع هدمت حياتهم قبل ان يرو النور فلا حولة ولا قوة الا بالله والله يقطع ذابر كل ساحر وكل من نوى او فكر في اذية الغير ...

فـ مؤسف حقًا انه اصبحنا ننتظر نتائج هذه العمليات لنرى اذا كنا نحن من ضمن قائمة من سحرو وكأننا ننتظر اعلان الفوز بسكن اجتماعي او ما شابه ...


فبارك الله في الشباب المتطوع والذي غدًا الجمعة بإذن الله متوجه بقوة بعد موافقة السلطات الولائية بعملية تنظيف المقابر .. فمن استطاع المشاركة فله الاجر والثواب عند الله.
 
توقيع Fethi.dz
والله الأمر مخيف جدا كل يوم العديد من الصور المنتشرة.. و كما قلت كمية الحقد و الغل لي تخلي الانسان يفكر في أدية الرضع و صغار السن.. الأكيد ليس لأمر إلا بوش يحرقو قلوب الوالدين للأطفال .ج
نسأل الله العافية لنا و للجميع يا رب
و ربي يجازيهم خيرا كل المتطوعين في هذه العملية
 
توقيع سحائب الشوق
فعلا كمية الجهل والحقد غير متوقعة
أطفال صغار سحروهم ما عندهم حتى ذنب كاين لي توفاو من سحر وكاين لي هبلو وكاين لي بين الحياة والموت وكاين لي طلقو
حسبنا الله ونعم الوكيل
اما المتطوعين فجزاهم الله خيرا
 
توقيع la lune rose
الحملة الوطنية لتنظيف المقابر من الأسحار راهي تبين وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على حرمة المقابر و محاربة ظاهرة السحر و الشعودة و الشرك باللّه
هذه المبادرة مشي غير تنظيف المقابر بل راهي خطوة باش الناس تفطن لمخاطر و أضرار الشعوذة و تزيد تترسخ القيم الأخلاقية و الدينية في المجتمع و تبين له بلي من وراء هذه الممارسات لا نجني شيئ سوى غضب الله
كيما نقولو الوقاية خير من العلاج و لازم يكون وعي دائم باش نحدّو من هذ الظواهر لي غزات مقابر الوطن

عافانا الله و إياكم
مشكور اخي على الموضوع
 
توقيع ام أمينة
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