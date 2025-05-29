تجـــــــرُبــتـي في تنظيف المقبرة من الأســحار

السلام عليكم احبتي في اللمة الغالية

حياكم الله و بياكم و طبتم و طاب ممشاكم

و تبوأتكم من الجنة مكانا و مقعدا



لقد وقف الإسلام من السحر موقفا حاسما، فسدّ كل طريق يؤدي إليه، وحرّم تعلمه وتعليمه وممارسته

منعا لضرره و صدا لطرائقه الشركية و الكفرية المقيتة

الجالب لكل انواع الاسقام الروحية و الجسدية



فالسحر كما أخبر الله عنه طريق للفساد وسبب للضرر بين العباد و للعباد و لا خير فيه لهوا او عمدا

وهو فوق ذلك كله كفر بالله سبحانه والخروج عن دينه وشرعه

و الكفر يشمل الساحر و من زاره لهوا او لعبا او ظنا للمنفعة او قصدا للمضرة



يعلم الجميع بالحملة الوطنية لتنظيف المقابر من الاسحار و ما نراه من صور على وسائط التواصل شي

يجعل العقل في الكف و شيء يفوق الوصف و يجعلنا نتساءل هل اصبح ممارسة السحر و الشعوذة

اصبح سهلا الى هذا الحد و بهكذا كم هائل و ايضا يجعلنا نتساءل هل لهذا الفعل علاقة بكمية

حالات الطلاق و الانفصال و الامراض و الخسارات و الانتكاسات الغير مفهومة منطقيا



وجب الان دق ناقوس الخطر و تجفيف منابع هذا الشر بمعاقبة السحر و من يزورهم باشد العقوبات

و تضييق عليهم و تبليغ عنهم و سجنهم و التحذير منهم



في قريتنا الصغيرة قبل ايام اتصل بي رئيس جمعية خيرية و طلب مني ان اكون جزءا من حملة تنظيف المقبرة

عندنا و اخبرني عن الرفقة و العدد و كلهم رجال محل ثقة و دين و كبار في السن في حدود العشرون رجلا

رجال كلهم معروفين بالمحافظة على صلاة الفجر جماعة و بالاتزان و الرزانة و التدين

طبعا مع اخذ الإذن من السلطات المعنية و علم السلطات الامنية و موافقتهم مع اخذ اسماء الرجال المعنيين

بالجملة . هكذا حتى تكون الحملة ضمن القانون و علم السلطات المحلية

كان الاتفاق على يوم السبت حيث حضر كل الرجال و كان معنا رئيس البلدية و إمام القرية و بعض عمال البلدية

حتى تكون حملة تنظيف من الاسحار و حملة تنظيف عامة للمقبرة

بين الحماسة و التوجسس اخذنا العتاد و القفازات و عصي حتى يسهل حمل اي مشبوه دون ان نضر انفسنا

ذكرنا انفسنا بالاذكار و التحصينات و اليقين انه لا ضرر إلا بإذن الله و بعد كلمة خفيفة ألقاها الامام على مسامعنا



بدأنا العملية و افترقنا في انحاء المقبرة خاصة القديمة جدا

و كان او صيد بعد حوالي نصف ساعة من العمل و بتوفيق من الله كنت انا من يجده

كنت امشي بين الاقبور القديمة و كنت اركز على اي شيء خارج عن المألوف دون ان ننبش قبرا او نغيره

لاحظت كأنها قشرة على جنب قبر قديم حركتها بعصاي فكانت خرقة كتان قديمة جدا جدا عوامل الدهر

جعلتها صلبة ازلت ما كان يعلوها من غبار و قلبتها لأتفاجا بحرز تحتها قرأت الاخلاص و المعوذتين

انا اريد ان احمل الحزن الذي كان عبارة عن تميمة ورقية ملفوفة

بإحكام مربعة حوالي 3سم لكنها بالية و قديمة حملتها و وضعتها في الساشي الذي احمله

طبعا مع خرقة الكتان البالية و القديمة التي كانت فوقها

واصلت البحث مع الذكر و التسبيح و التللاوة لأني عرفت اني في مكان قد يكون ملغوما بالسحر و الاسحار

وصلت الى قبر عليه بناء عبارة عن جدار حجري قديم عبارة عن احجار بعضها فوق بعض بعلو المتر

تلف القبر من كل جوانبه أشبه بالغرفة الصغيرة دخلت هته الغرفة التي كان القبر يتوسطها

تلمست القبر فلم اجد اي شبهة و بدأت بتحسس الاجدر و بين الاحجار بدأت احرك بعد الحجارة بشكل عشوائي

فسبحان الله بين الحجارة عقدة نيلون سوداء بداخلها حرز نبشتها نبشا بعصايا حتى تمكنت منها

و ضعتها في الكيس دعوت الرفاق و فتشنا الحويطة طبعا دون طمس معالمها او تغييرها يعني بحثا

له طابعا خاصا و طريقة خاصة لم نجد شيئا آخرا و واصلت البحث في جدار المقبرة و صورها الذي هو عبارة عن حجارة

بعضها فوق بعض دون اسمنت او غيره و دونه اشجار العرعار القديمة كلها تحيط بالمقبرة

كان الامر مدهشا و محزنا للغاية شتى انواع الكتان المعقود و كل انواع الملابس الداخلية و الخارجية

رجالية و نسائية و الاكثر كانت كسوة نسائية داخلية اعزكم الله و حجب و ودائع

حتى اختصر عليكم

و عند انتهاء العمل كل رجل من الرجال افرغ ما صاده و كان الامر مفزعا و محزنا للغاية

بدأ الامام بطمس الاسحار بتلاوة المعوذان و آيات الرقية و فك العقد و غسل الملابس بالماء المرقي

و فتح الحجب فوجدنا داخلها طلاسم و جداول فقام بطمسها بالنفث عليها و التلاوة و الماء المرقي



كانت تجربة ممزوجة بين الحزن ان نجد بيننا سحرة و اسحارا و شعوذة و كفرا

و بين الفرحة ربما نكون قد أبطلنا أذى كان على اخ او اخت او جار او على مسلم حتى و ان لم نكن نعرفه



لا أعلم بما ننصح بعضنا

لكن باب التحصينات باب عظيم و وقاية عظيمة ضد انواع الشرور

و اليقين بالله و خشيته و الدعاء و التضرع كلها تصرف الكثير من الخبائث و الاضرار



هته تجربتي انا الامين محمد