كيف ترجع المنتدى كما كان من قبل

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
لإعادة مكانة المنتدى كما كانت، يجب التركيز على إعادة بناء الثقة والنشاط في المجتمع، وزيادة عدد الأعضاء، وتحسين جودة المحتوى. يمكن تحقيق ذلك من خلال عدة خطوات مثل:

  • الاستماع إلى الأعضاء:
    إجراء استطلاعات رأي وتحليل تعليقات الأعضاء لتحديد المشاكل التي يعانون منها وكيفية تحسين تجربتهم.
  • تفعيل الإدارة:
    يجب أن تكون الإدارة قادرة على حل المشاكل بسرعة وكفاءة، وإدارة النقاشات بشكل فعال.
  • تفعيل النشاط:
    تنظيم فعاليات ونقاشات هادفة، وتقديم محتوى جديد ومثير للاهتمام.
  • تفعيل الأعضاء:
    يجب تشجيع الأعضاء على المشاركة بفاعلية، وتقديم حوافز لهم للمشاركة.
  • تحديد الأهداف:
    تحديد الأهداف التي يسعى المنتدى إلى تحقيقها، ووضع خطط لتحقيقها.
  • التسويق:
    تسويق المنتدى لزيادة عدد الأعضاء، وتحسين معرفة الناس به.
  • تحديث التكنولوجيا:
    استخدام تقنيات حديثة لتقديم تجربة أفضل للأعضاء، مثل استخدام تطبيقات الهاتف المتحرك أو منصات التواصل الاجتماعي.
باختصار، يجب أن يكون المنتدى محركًا للتغيير، وأن يركز على احتياجات الأعضاء، وأن يكون له هدف واضح وهادف.
 
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً
أنا معك وأساندك في كل ما قلته
 
توقيع حاتم خليفة
نتمنى عودة المنتدى كما كان
مشكور على الموضوع
 
توقيع ام أمينة
المنتدى لازال كما هو نفس الرابط ونفس الأقسام حتى الأعضاء نفسهم الذين كانو ينشطون من قبل
المشكل فينا نحن نحن من نجعل المنتدى في القمة لنتحرك ونحرك المنتدى معنا لنرتقي ونناقش ونشارك ونطرح مواضيع جديدة هادفة حصرية لتكون صديقة محركات البحث هذا ما يحتاجه المنتدى
ربي يوفقنا واياكم
 
توقيع Oktavio_hinda
قال حاتم خليفة:
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً
أنا معك وأساندك في كل ما قلته
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جزيت خيرا على التشجيع و السند
بورك فيك على الرد القيم
 
قال Oktavio_hinda:
المنتدى لازال كما هو نفس الرابط ونفس الأقسام حتى الأعضاء نفسهم الذين كانو ينشطون من قبل
المشكل فينا نحن نحن من نجعل المنتدى في القمة لنتحرك ونحرك المنتدى معنا لنرتقي ونناقش ونشارك ونطرح مواضيع جديدة هادفة حصرية لتكون صديقة محركات البحث هذا ما يحتاجه المنتدى
ربي يوفقنا واياكم
إضغط للتوسيع...
اللهم امين يا رب العالمين
كلامك صواب اختي هند
رائع ما أنجزت أناملك في الرد
 
اللمة عزيزة علينا ❤️
 

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