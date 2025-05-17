مواليد 1970 الى 1989 !!!!!!

- أكبركم سناً عمره الآن 54 سنة , وأصغركم سناً عمره 35....

- كُنتُم أكثر الأطفال تميزا بطفولتكم الممتعة التي لم يحظ بها أطفال الأجيال السابقة .. !!!!

- لحقتم على جيلين الجيل القديم والحديث ..

- ولادتكم كانت في ظروف معيشية رائعة يسمونها أيام الطفرة ..

- عاصرتم حروبا طاحنة كحرب العراق وإيران , وحرب الخليج , والحرب في أفغانستان ..!!!!

- من ذكرياتكم :

إفتح يا سمسم , و سندباد , وماوكلي , وريمي , وهايدي , وغرندايزر , والمناهل ،سامبي،فولترن. ..والكابتن ماجد والنمر المقنع. نادين كبسولة الزمن. أنا واخي

تابعتم ريا وسكينه , وذئاب الجبل , وأبنائي الأعزاء و مسلسل كاسندرا و رأفت الهجان وافلام أخرى كالفيلم الهندي الذي نترقبه كل عشية خميس.

- ألعابكم :

الغميضة , التزحلق في المنحدرات أيام الشتاء , الحجلة والزقطة , الدوامة,صنعتم العابكم بأيديكم....

- هواياتكم

- صيد العصافير بالفخاخ الصغيرة أو المطالعة , جمع الطوابع البريدية ..

- والآن تعاصرون عالم آبل والبلاك بيري والجلاكسي ..

- عشتم جيلين مختلفين ..

- تربيتم ( تربية الأجيال السابقة ) , وعشتم عيشة ( الأجيال التالية ) ..

- أظن أنكم / تعلمتم الدين الصحيح , و ستبقون دائما مميزين ..

- أنتم جيل لا يخشى التقدم في السن ..

- أنتم تعتبرون من أكثر الناس فهماً للحياة ..

وكان موعد إنطلاق بث القناة الأولى اليتيمة آنذاك هو الساعة السادسة مساء بمسلسلات الرسوم المتحركة التي كنا ننتظرها بشغف ..

نحن جيل لم ينهر نفسيا من عصا المعلم , و لم يتأزم عاطفيا من ظروفه العائلية , و لم يطالب أهله بأن يوفروا له الكماليات , و لم تتعلق قلوبنا بغير أمهاتنا ...

نحن جيل لم ندخل مدارسنا بهواتفنا النقالة , و لم نشكو من كثرة المقررات الدراسية , ولا من حجم الحقائب المدرسية , و لا من كثرة الواجبات المنزلية ....

نحن جيل لم يكتب لنا والدينا واجباتنا المدرسية , و كنا ننجح بلا دروس خصوصية , و بلا وعود وحوافز من الأهل للتفوق و النجاح ..

نحن جيل إجتهد في حل الكلمات المتقاطعة , و في معرفة إسم صاحب الصورة .

نحن جيل كنا نلوح بكفوفنا الصغيرة للطائرة بفرح , و نٌحيي رجال الشرطة بهيبة

نحن جيل كنا نلاحق بعضنا في الطرقات القديمة بأمان , و لم نخش من المجرمين و اللصوص و قطاع الطرق ....