جيل لا يخشى التقدم

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى



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مواليد 1970 الى 1989 !!!!!!
- أكبركم سناً عمره الآن 54 سنة , وأصغركم سناً عمره 35....
- كُنتُم أكثر الأطفال تميزا بطفولتكم الممتعة التي لم يحظ بها أطفال الأجيال السابقة .. !!!!
- لحقتم على جيلين الجيل القديم والحديث ..
- ولادتكم كانت في ظروف معيشية رائعة يسمونها أيام الطفرة ..
- عاصرتم حروبا طاحنة كحرب العراق وإيران , وحرب الخليج , والحرب في أفغانستان ..!!!!
- من ذكرياتكم :
إفتح يا سمسم , و سندباد , وماوكلي , وريمي , وهايدي , وغرندايزر , والمناهل ،سامبي،فولترن. ..والكابتن ماجد والنمر المقنع. نادين كبسولة الزمن. أنا واخي
تابعتم ريا وسكينه , وذئاب الجبل , وأبنائي الأعزاء و مسلسل كاسندرا و رأفت الهجان وافلام أخرى كالفيلم الهندي الذي نترقبه كل عشية خميس.
- ألعابكم :
الغميضة , التزحلق في المنحدرات أيام الشتاء , الحجلة والزقطة , الدوامة,صنعتم العابكم بأيديكم....
- هواياتكم
- صيد العصافير بالفخاخ الصغيرة أو المطالعة , جمع الطوابع البريدية ..
- والآن تعاصرون عالم آبل والبلاك بيري والجلاكسي ..
- عشتم جيلين مختلفين ..
- تربيتم ( تربية الأجيال السابقة ) , وعشتم عيشة ( الأجيال التالية ) ..
- أظن أنكم / تعلمتم الدين الصحيح , و ستبقون دائما مميزين ..
- أنتم جيل لا يخشى التقدم في السن ..
- أنتم تعتبرون من أكثر الناس فهماً للحياة ..
وكان موعد إنطلاق بث القناة الأولى اليتيمة آنذاك هو الساعة السادسة مساء بمسلسلات الرسوم المتحركة التي كنا ننتظرها بشغف ..
نحن جيل لم ينهر نفسيا من عصا المعلم , و لم يتأزم عاطفيا من ظروفه العائلية , و لم يطالب أهله بأن يوفروا له الكماليات , و لم تتعلق قلوبنا بغير أمهاتنا ...
نحن جيل لم ندخل مدارسنا بهواتفنا النقالة , و لم نشكو من كثرة المقررات الدراسية , ولا من حجم الحقائب المدرسية , و لا من كثرة الواجبات المنزلية ....
نحن جيل لم يكتب لنا والدينا واجباتنا المدرسية , و كنا ننجح بلا دروس خصوصية , و بلا وعود وحوافز من الأهل للتفوق و النجاح ..
نحن جيل إجتهد في حل الكلمات المتقاطعة , و في معرفة إسم صاحب الصورة .
نحن جيل كنا نلوح بكفوفنا الصغيرة للطائرة بفرح , و نٌحيي رجال الشرطة بهيبة
نحن جيل كنا نلاحق بعضنا في الطرقات القديمة بأمان , و لم نخش من المجرمين و اللصوص و قطاع الطرق ....
نحن جيل كنا ننام بمجرد إنطفاء المصابيح بالغرفة .
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توقيع Oktavio_hinda
يُسمى أيضا بجيل الطيبين و هو معروف أنه جيل عاش في زمن كانت فيه العلاقات أبسط و القيم الأخلاقية أكثر رسوخاً
حيث كانت النية الصافية و الصدق سمة أساسية في التعاملات اليومية
و كان الناس أكثر ترابطاً و الجيران مثل العائلة بعيداً عن تأثيرات التكنولوجيا السريعة و التغيرات العصرية
يبقى هذا الجيل رمزاً للحنين و البساطة التي إفتقدها الكثيرون اليوم

مشكورة غاليتي على الموضوع
 
توقيع ام أمينة
انا من مواليد الثمانينات يعبر الجيل الذهبي جيل النية و التعاملات الطيبة و جيل ناس الطيبة
حفظك الله ورعاك على موضوعك القيم
 
وعلاش وعلاش ياهند ذروك نبكي ولا نروح نقضي
 
يا حصراااه قبشتي مشاعري اختي العزيزة هند
و الله طيبين الى ابعد حد
كنت نروح لبيت عمي في الريف كنا ننام في غرفة وحدة سقفها من الردمة
و جدرانها من الحجارة و انارتها الكانكي و مطبخها الشيميني
ننام في صف واحد بغطاء واحد و اذا كان الضيف ينام بعضها عند ارجل البعض بالعكس ههههههه

و نفكرك الماسنجر عبارة عن ورقة تتعلق في شجرة او فوق كاش حيط
و تنتظر الرد لايام او اشهر
الرسالة فيها قلب داخل فيه سهم و اسمك حد اسمها
يا تل و الله ق فن و حب من القلب ههههههههه
و اذا لقيت مرسول الحب راك محظوظ بصح لازم تتهلا فيه
او يبيعك عند خوها ههههههههه
 
توقيع الامين محمد
قال ام أمينة:
يُسمى أيضا بجيل الطيبين و هو معروف أنه جيل عاش في زمن كانت فيه العلاقات أبسط و القيم الأخلاقية أكثر رسوخاً
حيث كانت النية الصافية و الصدق سمة أساسية في التعاملات اليومية
و كان الناس أكثر ترابطاً و الجيران مثل العائلة بعيداً عن تأثيرات التكنولوجيا السريعة و التغيرات العصرية
يبقى هذا الجيل رمزاً للحنين و البساطة التي إفتقدها الكثيرون اليوم

مشكورة غاليتي على الموضوع
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الشكر لك عزيزتي أمينة على الإضافة نعم انه جيل الطيبين❤
تحيتي لك
 
توقيع Oktavio_hinda
قال إلياس:
انا من مواليد الثمانينات يعبر الجيل الذهبي جيل النية و التعاملات الطيبة و جيل ناس الطيبة
حفظك الله ورعاك على موضوعك القيم
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وحفظك ورعاك اخي الياس مواليد الثمانينات اجمل وأطيب جيل
شكرا لمرورك وتحيتي لك
 
توقيع Oktavio_hinda
قال أبو عاتكة:
وعلاش وعلاش ياهند ذروك نبكي ولا نروح نقضي
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كامل بكينا لازم تساندنا وتبكي معانا كيما قال اشيخ العنقة هات راسك ليا واجي نَوْحُو هههههه
 
توقيع Oktavio_hinda
قال الامين محمد:
يا حصراااه قبشتي مشاعري اختي العزيزة هند
و الله طيبين الى ابعد حد
كنت نروح لبيت عمي في الريف كنا ننام في غرفة وحدة سقفها من الردمة
و جدرانها من الحجارة و انارتها الكانكي و مطبخها الشيميني
ننام في صف واحد بغطاء واحد و اذا كان الضيف ينام بعضها عند ارجل البعض بالعكس ههههههه

و نفكرك الماسنجر عبارة عن ورقة تتعلق في شجرة او فوق كاش حيط
و تنتظر الرد لايام او اشهر
الرسالة فيها قلب داخل فيه سهم و اسمك حد اسمها
يا تل و الله ق فن و حب من القلب ههههههههه
و اذا لقيت مرسول الحب راك محظوظ بصح لازم تتهلا فيه
او يبيعك عند خوها ههههههههه
إضغط للتوسيع...
الله يعطيك الخير خويا محمد الأمين قتلتني بالضحك بعد ما بكاني ابو عاتكة هههههه
عجبني تع مرسول الحب البياع هههههه
ايييييه فكرتني كنا نرقد في غاشي نسهرو كي نسمعهم جايين نديرو روحنا راقدين كل زوج في مطرح كل واحد راسو عند رجلين خوه
والله ايامات ماتتعوض😢
 
توقيع Oktavio_hinda
هذا الموضوع احيا ذاكرتنا و حرك مشاعرنا بين الفرح بذكريات اىماضي و الحزن على ضياع جمالها،كل كلمة لها قصة طويلة تروى عن جبلنا و ظروف نشأتنا البساطة و البراءة و النفس النقية مع جمال الطبيعة و بمعنى أصح الفقر و السعادة.
اشياء بسيطة لكن ذات قيمة كبيرة فيلم واحد يكفي ولا زالت مخيلتي تحتفظ بالفيلم الهندي الوحبد انذاك باغنيته المشهورة جانيتو متعة سنان و سالي وغيره
كبرنا لكن ما زالت الطفولة تعيش بداخلنا حاملة معها اجمل الذكريات ربما لتعطينا اىامل للاستمرار في مشوار الحياة.
موضوع في غاية الروعة
سىلمت يداك
 
توقيع زاد الرحيل
كان كل شيء جميل عندنا رغم البساطة و التواضع
كنا نعيش طفولتنا بسعادة لا مثيل لها كنا نصنع الالعاب بايدينا و كانت الالعاب من افكارنا
كنا نذهب لابن فلان لنرى لعبته اللتي اشتراها له ابوه
فالالعاب الصناعية كانت شحيحة
ومن كان يملك لعبة حديثة يرى نفسه اسعد طفل و تجتمع حوله الاطفال
كان اطفال الجيران يجتمعون في بيتنا ليشاهدو الرسوم المتحركة على شاشة تلفاز ملونة

زمن جميل فعلا
 

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