secret de coeur
:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
التفاعل 6.3K
الجوائز 1.3K
- تاريخ التسجيل
- 19 ماي 2011
- المشاركات
- 5,181
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
هاااي أهل اللمة و الجزائر كاملة
جبتلكم تجربتي مع احسن كريم ترطيب لليدين جربتو لحد الآن
منتج جزائري بسيط ورخيس وملييييييييح بزااااف أنا عجبني صراحة
أنا مهووسة نظافة وعندي بشرة حساسة وماقدرتش نعادل بين هوس التنظيف و حماية بشرتي
بصح ياخوتي والله غير عاونني سيرتو كي نيفيا غلات
وزيفطولي vichy creme a main و عجبني خير منها مالغري فيشي منتجاتها لايعلى عليها
السعر رآه ملصق وماشي معيار للجودة.. التجربة تحكي
جبتلكم تجربتي مع احسن كريم ترطيب لليدين جربتو لحد الآن
منتج جزائري بسيط ورخيس وملييييييييح بزااااف أنا عجبني صراحة
أنا مهووسة نظافة وعندي بشرة حساسة وماقدرتش نعادل بين هوس التنظيف و حماية بشرتي
بصح ياخوتي والله غير عاونني سيرتو كي نيفيا غلات
وزيفطولي vichy creme a main و عجبني خير منها مالغري فيشي منتجاتها لايعلى عليها
السعر رآه ملصق وماشي معيار للجودة.. التجربة تحكي