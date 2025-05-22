سجينة الصمت
:: عضو فعّال ::
أحباب اللمة
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الجوائز 445
- تاريخ التسجيل
- 19 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 1,808
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 22 نوفمبر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله
ان شاءالله تكونو بخير
حضرت قاطو ثومة في عرس ولد خالتي
انا 200 حبة بصح هنا نمد مقادير 50 حبة
مقادير:
كيلو غبرة لوز
700 غ سكر قلاصي
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة غلوكوز
ونلم بماء معدني وشوي ماء زهر
نرحي غبرة لوز مليح مع سكر قلاصي ونغربلهم ونخلط جميع مقادر ونعجنها بكف اليد ونخليها ترتاح
ومن جيهة الحشو
كيلة جينواز ولا مادلان نرحيها
نص كيلة مكسرات بين جوز وبندق
ونلم بكريمة زبدة (مكواناتها كيلة زبدة اوبلين مع كيلة فوندون ونكه ب شكولا مرجان تع بندق)
ونلم حتى نتحصل على عجين
نشكلهم والوزن 20 غ ونحشيهم ب شكولا مرجان ونحطهم يجمدو
ونرجع لعجينة لوز نوزنها 30 غ ونشكل شكلة ثومة
وتزيين اختياري
ان شاءالله تكونو بخير
حضرت قاطو ثومة في عرس ولد خالتي
انا 200 حبة بصح هنا نمد مقادير 50 حبة
مقادير:
كيلو غبرة لوز
700 غ سكر قلاصي
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة غلوكوز
ونلم بماء معدني وشوي ماء زهر
نرحي غبرة لوز مليح مع سكر قلاصي ونغربلهم ونخلط جميع مقادر ونعجنها بكف اليد ونخليها ترتاح
ومن جيهة الحشو
كيلة جينواز ولا مادلان نرحيها
نص كيلة مكسرات بين جوز وبندق
ونلم بكريمة زبدة (مكواناتها كيلة زبدة اوبلين مع كيلة فوندون ونكه ب شكولا مرجان تع بندق)
ونلم حتى نتحصل على عجين
نشكلهم والوزن 20 غ ونحشيهم ب شكولا مرجان ونحطهم يجمدو
ونرجع لعجينة لوز نوزنها 30 غ ونشكل شكلة ثومة
وتزيين اختياري