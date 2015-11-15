كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

مطبخ الأحلام
:: عضو شرفي ::
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أسعد الله اوقاتكم بكل خير
كل يوم نتعلم أكثر لنقدم الأحسن وإن شاء الله بوصفتي لليوم أقدر أفيدكم
أتركم مع كيكة الشوكولا بالشوكولا
مقادير الطبقة الأولى :
ربع كوب زيت ما يعادل 60 مل
ثلث كوب حليب شوكولا مايعادل 80 مل ( تقدرين تستعملي حليب عادي )
نص كوب طحين مايعادل 65 غ
ربع كوب سكر مايعادل 50 غ
2 م ك كاكاو مايعادل 30 غ
حفنة لوز أو جوز أو كاوكاو
حبة بيض
م ص خمارة
فانيلا رشة ملح
طريقة التحضير
بمضرب يدوي نخلط الحليب مع الزيت ورشة ملح ثم نضيف البيضة ونخلط ثم نضيف السكر ونخلط ثم ننخل الفرينة مع الكاكاو و الخمارة ونواصل الخلط ثم نضيف حفة المكسرات المرحية قطع الي عندك ونخلط ستلاحظي أن الخليط مش متماسك عادي صبيه في صينية تشيز كيك المدهونة بالزبدة أو فوق ورق مشمع مثل مافعلت انا تكوني مشغلة الرن وكي دخليها تنقصيلو من تحت وفوق وكل واحد يعرف الفرن نتاعو
وإليكم الشرح بالصور
نخلط الحليب أو حليب شوكولا مع الزيت ورشة ملح ثم نضيف البيضة ونخلط
ثم نضيف السكر ونخلط
ثم ننخل الفرينة وكاكاو والخمارة دفعة وحدة ونخلط
ثم حفنة المكسرات الي عندك حطيت لوز
ونسكبه اما في قابل تجيز كيك مدهون بالزبدة اما مثل هدا القالب وتحته ورق مشمع لأن الخليط سائل نوعا ما
وهذا شكلها النهائي
أما الكريمة إستعملت لاموس
المقادير :
علبة موس شوكولا جاهجة
3/4 كوب + 2 مك حليب مايعادل 200 مل
3 ملاعق ماء مايعادل 45 مل
5 غ جيلاتين
طريقة التحضير
نضع الحليب في وعاء ونصب فوقه موس شوكولا الجاهز ونخفق حتى تتماسك معنا الكريمة
وفي 3 ملاعق ماء ندوب 5 غ جيلاتين ونضيفها الي الكريمة ونحن نخفق بالخلاط
إليكم الشرح بالصور
نخلط الحليب مع لاموس ونخفق حتى نتحصل على كريمة متماسكة
وندوب الجيلاتين ولما الحبيبات تمتص الماء ندخله في مكروايف 3 ثواني نضيفه للكريمة بالتدريج ونواصل خفق
تحضير الطبقة الثالثة وهي عبارة عن جينواز
مقادير :
2 بيض
50 غ سكر
50 غ فرينة + 2 م ك كاكاو
م ص فانيلا
ربع م ص خمارة كميائية
رشة ملح
طريقة التحضير :
نخفق البيض مع رشة ملح ثم نضيف السكر ونواصل الخفش حتى يصير البيض متماسك شكل ميرانغ
وننخل فوقه الفرينة والكاكاو والخمارة على دفعتين ونحرك بالسباتولا من تحت لفوق وبرفق
القناش :
2/3 كوب كريمة فراش مايعادل 160 مل
2/3 كوب شوكولا مايعادل 160 مل
50 غ شوكولا نواغ
م ك غلوكوز
2 م ك زبدة
طريقة التحضير:
اما على حمام مائي أو في المكرووند نسخن الكريمة ثم نضيف عليها الشوكولا ونحرك ثم نضيف زبدة
نتركها تبرد حتى تصير على درجة حرارة الغرفة ثم نستعملها
ملاحظة : كلما تركناها في الثلاجة كلما أصبحت صلبة وتستطيعين استعمالها في بوشادوي مثل كريم شانتي للتزيين
أنا كنت مزروبة ما استطعت انتضارها حتى تصلاب ولكن سأتي بوصفات اخرى إن شاء الله
أعتدر ماصورت الطريقة كاميرا كملتلها لاشارج
طريقة التركيب
فضلت تكون طبقة كيك بالمكسرات هي الاولى نشربها بالسيرو تقدري تنكهيه بالنيسكافي
هوني استعملت كيس حلواني باش تجيني قد قد طبقة كريمة موس
ثم اضفت الطبقة الثانية والي هي جينواز ونفس الطريقة شربتها سيرو
ثم اضفت كريمة بنفس الطريقة الاولى وادخلتها الثلاجة ساعتين ثم سكبت قناش فوقها
نزعت الاطار الحديدي وكملت التزيين واليكم النتيجة
إستعملت مول كبير وبعدين رشمت التورتة بالمول الي أصغر منو باش نخدم لي كاب
مانحكيلكمش على الذوق لأنو كل واحد عارف طعم الشوكولا فتخيلو
بصراحة بهاذ تورتة حسيت حالي اني وصلت لمستوى جيد :-r
الحمد لله وفقتُ بفضل الله
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