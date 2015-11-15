كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

م

مطبخ الأحلام

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 نوفمبر 2012
المشاركات
7,170
النقاط
351

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أسعد الله اوقاتكم بكل خير

كل يوم نتعلم أكثر لنقدم الأحسن وإن شاء الله بوصفتي لليوم أقدر أفيدكم

أتركم مع كيكة الشوكولا بالشوكولا


مقادير الطبقة الأولى :

ربع كوب زيت ما يعادل 60 مل
ثلث كوب حليب شوكولا مايعادل 80 مل ( تقدرين تستعملي حليب عادي )
نص كوب طحين مايعادل 65 غ
ربع كوب سكر مايعادل 50 غ
2 م ك كاكاو مايعادل 30 غ
حفنة لوز أو جوز أو كاوكاو
حبة بيض
م ص خمارة
فانيلا رشة ملح

طريقة التحضير

بمضرب يدوي نخلط الحليب مع الزيت ورشة ملح ثم نضيف البيضة ونخلط ثم نضيف السكر ونخلط ثم ننخل الفرينة مع الكاكاو و الخمارة ونواصل الخلط ثم نضيف حفة المكسرات المرحية قطع الي عندك ونخلط ستلاحظي أن الخليط مش متماسك عادي صبيه في صينية تشيز كيك المدهونة بالزبدة أو فوق ورق مشمع مثل مافعلت انا تكوني مشغلة الرن وكي دخليها تنقصيلو من تحت وفوق وكل واحد يعرف الفرن نتاعو

وإليكم الشرح بالصور



نخلط الحليب أو حليب شوكولا مع الزيت ورشة ملح ثم نضيف البيضة ونخلط



ثم نضيف السكر ونخلط



ثم ننخل الفرينة وكاكاو والخمارة دفعة وحدة ونخلط



ثم حفنة المكسرات الي عندك حطيت لوز



ونسكبه اما في قابل تجيز كيك مدهون بالزبدة اما مثل هدا القالب وتحته ورق مشمع لأن الخليط سائل نوعا ما



وهذا شكلها النهائي



أما الكريمة إستعملت لاموس

المقادير :

علبة موس شوكولا جاهجة
3/4 كوب + 2 مك حليب مايعادل 200 مل
3 ملاعق ماء مايعادل 45 مل
5 غ جيلاتين

طريقة التحضير

نضع الحليب في وعاء ونصب فوقه موس شوكولا الجاهز ونخفق حتى تتماسك معنا الكريمة

وفي 3 ملاعق ماء ندوب 5 غ جيلاتين ونضيفها الي الكريمة ونحن نخفق بالخلاط

إليكم الشرح بالصور



نخلط الحليب مع لاموس ونخفق حتى نتحصل على كريمة متماسكة



وندوب الجيلاتين ولما الحبيبات تمتص الماء ندخله في مكروايف 3 ثواني نضيفه للكريمة بالتدريج ونواصل خفق




تحضير الطبقة الثالثة وهي عبارة عن جينواز

مقادير :

2 بيض
50 غ سكر
50 غ فرينة + 2 م ك كاكاو
م ص فانيلا
ربع م ص خمارة كميائية
رشة ملح


طريقة التحضير :

نخفق البيض مع رشة ملح ثم نضيف السكر ونواصل الخفش حتى يصير البيض متماسك شكل ميرانغ
وننخل فوقه الفرينة والكاكاو والخمارة على دفعتين ونحرك بالسباتولا من تحت لفوق وبرفق






القناش :

2/3 كوب كريمة فراش مايعادل 160 مل
2/3 كوب شوكولا مايعادل 160 مل
50 غ شوكولا نواغ
م ك غلوكوز
2 م ك زبدة



طريقة التحضير:

اما على حمام مائي أو في المكرووند نسخن الكريمة ثم نضيف عليها الشوكولا ونحرك ثم نضيف زبدة
نتركها تبرد حتى تصير على درجة حرارة الغرفة ثم نستعملها

ملاحظة : كلما تركناها في الثلاجة كلما أصبحت صلبة وتستطيعين استعمالها في بوشادوي مثل كريم شانتي للتزيين
أنا كنت مزروبة ما استطعت انتضارها حتى تصلاب ولكن سأتي بوصفات اخرى إن شاء الله

أعتدر ماصورت الطريقة كاميرا كملتلها لاشارج

طريقة التركيب

فضلت تكون طبقة كيك بالمكسرات هي الاولى نشربها بالسيرو تقدري تنكهيه بالنيسكافي



هوني استعملت كيس حلواني باش تجيني قد قد طبقة كريمة موس







ثم اضفت الطبقة الثانية والي هي جينواز ونفس الطريقة شربتها سيرو




ثم اضفت كريمة بنفس الطريقة الاولى وادخلتها الثلاجة ساعتين ثم سكبت قناش فوقها



نزعت الاطار الحديدي وكملت التزيين واليكم النتيجة
















إستعملت مول كبير وبعدين رشمت التورتة بالمول الي أصغر منو باش نخدم لي كاب





مانحكيلكمش على الذوق لأنو كل واحد عارف طعم الشوكولا فتخيلو

بصراحة بهاذ تورتة حسيت حالي اني وصلت لمستوى جيد :-r

الحمد لله وفقتُ بفضل الله
 
آخر تعديل:
AmiR@RoRo

AmiR@RoRo

:: عضو شرفي ::
إنضم
6 جوان 2013
المشاركات
13,149
النقاط
401
الجنس
أنثى
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

مممممممممممممممممممم يعطيك الصحة
كي شفت فالعنوان شكولا دخلت نجري عينيا لعبو هههه
يسلمو دياتك سمسومة راها تعشششق :love01:
(قطعتيلي قلبي :cray02: )
 
م

مطبخ الأحلام

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 نوفمبر 2012
المشاركات
7,170
النقاط
351
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

قال AmiR@RoRo:
مممممممممممممممممممم يعطيك الصحة
كي شفت فالعنوان شكولا دخلت نجري عينيا لعبو هههه
يسلمو دياتك سمسومة راها تعشششق :love01:
(قطعتيلي قلبي :cray02: )
إضغط للتوسيع...
يا حبيبة قلبي انتي يا امورتي
اعتدر منكؤ غلآتو ومن كل المشاهدين أحب أفرجيكم الطريقة باش تتعلمو كيما راني نتعلم ^^
والله يسامحني كل قلب ضعيف رهيف :d
ماتخميش انتي راكي جارتي ويجي نهار الي دوقيها ^^
نورتي حبوبتي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,562
النقاط
2,251
العمر
26
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

السلام عليكم
مافهمتش علاه العلم ماوصلش وين تقدر تخطف حاجة من الميكرو :(
كن راني دخلت لقسم الطبخ وحاجة ماخليتها :d
ماشاء الله أكثر من رائعة صورتها برك راهي تحكي فمابالك طعمها
راكي متفوقة ماشاء الله في هاد المجال
ان شاء الله ربي يكملك وتزيدي تخدمي أحسن من هكا
تقبلي مروري ^^
 
م

مطبخ الأحلام

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 نوفمبر 2012
المشاركات
7,170
النقاط
351
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
مافهمتش علاه العلم ماوصلش وين تقدر تخطف حاجة من الميكرو :(
كن راني دخلت لقسم الطبخ وحاجة ماخليتها :d
ماشاء الله أكثر من رائعة صورتها برك راهي تحكي فمابالك طعمها
راكي متفوقة ماشاء الله في هاد المجال
ان شاء الله ربي يكملك وتزيدي تخدمي أحسن من هكا
تقبلي مروري ^^
إضغط للتوسيع...
ههههههههههههه برك ماجربتيش سيي طولي يدك وشوفي تقدري تجبديها هههه بصحتك حبيبة :$
الله يسلمك ويخليكي هذآ فخر ليا ختيتو وهذا تاني الي نتمناه اني أوصل لقمة الإبداع ^^
أسعدني وسرني جدا مرورك ختيتو :)
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
44,580
النقاط
691
محل الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

حالياً الأعضاء النشيطين الذين يشاهدون هذا الموضوع:
50 (1 عضو و 49 ضيف)
الله يبارك
ممممممممممم
جاتك رووووعة
عجبتني بزااااااف وماشي غي انا راهم معايا الضياف تانيك
من شكلها باينة بنينة
بصحتكم
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,830
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

وعليكم السلام جاتك تشششششششهبل خير منلي يتباعو يعطيك الصحة

الف صحتين وعافية
 
S

samah06

:: عضوية محظورة ::
إنضم
12 أكتوبر 2012
المشاركات
4,727
النقاط
191
محل الإقامة
الجزاير
الجنس
أنثى
samah06، تم حظره "حظر دائم". السبب: تم تنبيهك فيما سبق عن الاشهار لقناتك واحترمناك لكونك عضوة قديمة وكبيرة لكن تعودين الان بنفس الاشهار لقناتك نتأسف تتعاملين مثل بقية الاعضاء حظر دائم
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

جاتك روعة
يعطيك الصحة باين عليك دلولة ياعمري
تلعبي الشوكولا هههههههههههههه
 
م

مطبخ الأحلام

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 نوفمبر 2012
المشاركات
7,170
النقاط
351
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

قال ملكة زمــآني:
حالياً الأعضاء النشيطين الذين يشاهدون هذا الموضوع:
50 (1 عضو و 49 ضيف)
الله يبارك
ممممممممممم
جاتك رووووعة
عجبتني بزااااااف وماشي غي انا راهم معايا الضياف تانيك
من شكلها باينة بنينة
بصحتكم
إضغط للتوسيع...
يبارك في عمرك ختيتو ^^

وجودك زاد من روعتها ملوكتي

مرحبابيك انتي الضياف نورتو الموضوع ¨^

 
م

مطبخ الأحلام

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 نوفمبر 2012
المشاركات
7,170
النقاط
351
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

قال ساندريلا زماني:
وعليكم السلام جاتك تشششششششهبل خير منلي يتباعو يعطيك الصحة

الف صحتين وعافية
إضغط للتوسيع...
تشششششششهبل
إضغط للتوسيع...
تشهي خلطتيها مع تهبل ههههه عجبتني ^^
الله يسلمك ويخليك حبوبتي
نورتي
 
م

مطبخ الأحلام

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 نوفمبر 2012
المشاركات
7,170
النقاط
351
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

قال samah06:
جاتك روعة
يعطيك الصحة باين عليك دلولة ياعمري
تلعبي الشوكولا هههههههههههههه
إضغط للتوسيع...
الله يسلمك ختيتو سموحة
وياكم يارب كل الشكر لكي
ههههههههه :-r
 
نبض الحياة

نبض الحياة

*طبيبة* عضو شرفي
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,719
النقاط
1,171
محل الإقامة
بيت أحلامي
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اممممممممممممممم وعلى الشوكولاااااااا:yahoo01:
يعطيك الصحة بروفيسوووووورة :bravo01:
والله خرجتلك تهبل:thumb_up02:
ما شاء الله تباااارك الرحمن ربي يحفظ ويصووون
الله يسلم ايديك الغلااا ويعطيك الصحة الحب
سلاامي:love01:
 
م

مطبخ الأحلام

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 نوفمبر 2012
المشاركات
7,170
النقاط
351
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

قال ЯέКîά Яồมkà:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اممممممممممممممم وعلى الشوكولاااااااا:yahoo01:
يعطيك الصحة بروفيسوووووورة :bravo01:
والله خرجتلك تهبل:thumb_up02:
ما شاء الله تباااارك الرحمن ربي يحفظ ويصووون
الله يسلم ايديك الغلااا ويعطيك الصحة الحب
سلاامي:love01:
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام والرحمة والبركة

اميييييين يارب ويااكم ختيتو روووكا ^^
هاد المرة راح ننتاقل لي غوس واش قلتي :)
الله يحفظك ختيتو على الدعوات الجميلة وانتي بالمثل الله يبعد عنك العين الحسود
نورتي:$
 
@R@ZIK

@R@ZIK

:: عضو بارز ::
إنضم
2 أكتوبر 2007
المشاركات
6,640
النقاط
351
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

واش تساليني عذبتيني في هذا الليل
دخت والريق راه داير حالة
تشهي
الله يبارك عليك سوسو قمة الابداع
ربي يعينك
تحياتي
 
Oum Loukmane

Oum Loukmane

*أستاذة*
إنضم
22 ديسمبر 2014
المشاركات
2,237
النقاط
621
العمر
49
محل الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

قضيتي على كل الرجيم
الشيكووووووله نحبها مووووووت بارك الله فيك بنيتي
 
I

iman-dz4ever

:: عضو فعّال ::
إنضم
21 جويلية 2013
المشاركات
1,716
النقاط
71
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

رووووووووووووووعة ويعيني على الطبقات
يميييييييييي تسلم ايدك ومزيد من التالق
 
saho souhila

saho souhila

:: عضو مُتميز ::
إنضم
29 نوفمبر 2015
المشاركات
1,466
النقاط
691
محل الإقامة
مع دآرنآآ ^^
الجنس
أنثى
رد: كيكة شوكولا بالشوكولا من مطبخي روعة ولذيذة

يعطيك الصحة !!! ^_-
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top