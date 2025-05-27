~تشُيَز کيَکْ آلَفُرآوٌلَة منِ مًطِبًخِيَ🍓~

*amani*

*amani*

:: مراقبة عامة ::
طاقم الرقابة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ان شاء الله تكونوا بخير
جيتكم اليوم بوصفة تشيز كيك بذوق الفراولة🍓
أول مرة نجربو 😁
المقادير:
250غ قاطو مرحي
100غ زبدة
3علب فرماج
5قطع فرماج عادي
وكريمة سائلة

طريقة التحضير:
أولا بديت بالقاطو رحيتو مليح وجمعتو بالزبدة لي كنت ذوبتها وحطيتو في مول وستفت الفراز بهذا الشكل وحطيتو في المجمد

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مبعد خفقت الكريمة مليح حتى تضاعف حجمها ولازم تكون باردة مليييح.. كي شدت روحها زدتلها السكر انا حطيت 4ملاعق كبار جا مليح في الحلاوة ولي يحب يزيد ولا ينقص اختياري.. وحطيتها تبرد

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في وعاء آخر حطيت الفرامج وزدت عليهم ذوق الفراولة وخفقتهم
زدت عليهم هذيك الكريمة وحركتهم شوي بالباثور ومبعد كملت حركتهم بيدي

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القاطو كان شد روحو فرغت عليه الكريمة وحطيتو يبرد

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للطبقة لي من فوق نحتاجو 400غ فراولة ميكسيتها مليح وصفيتها من الحبيبات وزدت عليها صاشي صغيرة فلون فراولة وحطيتهم على النار حتى يغلو

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وكي تبرد شوي نفرغها على الكيك كطبقة أخيرة ورجعتها تبرد
الطبقة هذي جاتني شوي قليلة على خاطر خلصتلي الفراز

وهذا بعدما برد التزيين كل واحد كيما يحب انا خليتو سامبل😁
وصراحة جا بزاف بنين والكريمة خفيفة مهيش هذيك لي تدوخ وتڨهم

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💛💛
 
توقيع *amani*
وعليكم السلام

طبعا وقتها وموسمها الفرولة وما احلاها بكيكة الجبن .. يعطيك الصحة عالكيكة و بصحتكم وشهية طيبة وسفرة دايمة.
 
توقيع Fethi.dz
بسم الله ماشاء الله
جميلة جدا و خطوات سهلة و مبسطة
تِسلم الأيادي
 
توقيع ام أمينة
ما شاء الله مبدعة و جميلة جدا تسلم يداك
 
يمي يمي😍
يعطيك الصحة تشهي
تسلم الايادي
 
توقيع سجينة الصمت
انا ق شفت اماني عرفت ان قبش المشاعر مضمون هههههه
يعطيك الصحة طول عمرك فنانة

بصح حقي لازم يوصلني هههههه
 
توقيع الامين محمد
قال *amani*:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ان شاء الله تكونوا بخير
جيتكم اليوم بوصفة تشيز كيك بذوق الفراولة🍓
أول مرة نجربو 😁
المقادير:
250غ قاطو مرحي
100غ زبدة
3علب فرماج
5قطع فرماج عادي
وكريمة سائلة

طريقة التحضير:
أولا بديت بالقاطو رحيتو مليح وجمعتو بالزبدة لي كنت ذوبتها وحطيتو في مول وستفت الفراز بهذا الشكل وحطيتو في المجمد

مشاهدة المرفق 172668
مبعد خفقت الكريمة مليح حتى تضاعف حجمها ولازم تكون باردة مليييح.. كي شدت روحها زدتلها السكر انا حطيت 4ملاعق كبار جا مليح في الحلاوة ولي يحب يزيد ولا ينقص اختياري.. وحطيتها تبرد

مشاهدة المرفق 172664
في وعاء آخر حطيت الفرامج وزدت عليهم ذوق الفراولة وخفقتهم
زدت عليهم هذيك الكريمة وحركتهم شوي بالباثور ومبعد كملت حركتهم بيدي

مشاهدة المرفق 172665

مشاهدة المرفق 172666

مشاهدة المرفق 172667


القاطو كان شد روحو فرغت عليه الكريمة وحطيتو يبرد

مشاهدة المرفق 172669

للطبقة لي من فوق نحتاجو 400غ فراولة ميكسيتها مليح وصفيتها من الحبيبات وزدت عليها صاشي صغيرة فلون فراولة وحطيتهم على النار حتى يغلو

مشاهدة المرفق 172670
وكي تبرد شوي نفرغها على الكيك كطبقة أخيرة ورجعتها تبرد
الطبقة هذي جاتني شوي قليلة على خاطر خلصتلي الفراز

وهذا بعدما برد التزيين كل واحد كيما يحب انا خليتو سامبل😁
وصراحة جا بزاف بنين والكريمة خفيفة مهيش هذيك لي تدوخ وتڨهم

مشاهدة المرفق 172674

مشاهدة المرفق 172673

💛💛
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امممم يعطيك الصحة ماشاء الله تبدوا لذييذة 😋
ان شاء الله نجربها
شكرا لك يا شااااطرة يسلم ايدك
 
توقيع Oktavio_hinda
قال الامين محمد:
انا ق شفت اماني عرفت ان قبش المشاعر مضمون هههههه
يعطيك الصحة طول عمرك فنانة

بصح حقي لازم يوصلني هههههه
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كامل ناكلو ماشي غير نتا
انا حقي مطرف لي فيه ليفراز
نتا ملوسط غير لكريمة هههههههه
 
توقيع Oktavio_hinda
قال Oktavio_hinda:
كامل ناكلو ماشي غير نتا
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المهم النصف ليا و الباقي ليكم ق تفاهمو ما تتداوسوش هههههه
تعرفيني كريم اختي هند العزيزة
 
توقيع الامين محمد
قال الامين محمد:
المهم النصف ليا و الباقي ليكم ق تفاهمو ما تتداوسوش هههههه
تعرفيني كريم اختي هند العزيزة
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بالتساوي ولا واحد ماياكل
 
توقيع Oktavio_hinda
قال Oktavio_hinda:
بالتساوي ولا واحد ماياكل
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صحا اختي هندو
النصف حنا و هوما و النصف الاخر انا و اختي هندو
واش رايك هكذا العدل و لا راني غالط ههههههه
 
توقيع الامين محمد
قال الامين محمد:
صحا اختي هندو
النصف حنا و هوما و النصف الاخر انا و اختي هندو
واش رايك هكذا العدل و لا راني غالط ههههههه
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وشنووووو خليني افكر😁

 
توقيع Oktavio_hinda
توقيع الامين محمد
قال Fethi.dz:
وعليكم السلام

طبعا وقتها وموسمها الفرولة وما احلاها بكيكة الجبن .. يعطيك الصحة عالكيكة و بصحتكم وشهية طيبة وسفرة دايمة.
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الله يسلمك خويا فتحي ربي يحفظك نورت🌹
قال ام أمينة:
بسم الله ماشاء الله
جميلة جدا و خطوات سهلة و مبسطة
تِسلم الأيادي
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الله يسلمك حبيبتي نورتِ💓
قال إلياس:
ما شاء الله مبدعة و جميلة جدا تسلم يداك
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يعيشك خويا إلياس نورت🌹
قال سجينة الصمت:
يمي يمي😍
يعطيك الصحة تشهي
تسلم الايادي
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شهيتك في الجنة عزيزتي الله يسلمك😍
قال الامين محمد:
انا ق شفت اماني عرفت ان قبش المشاعر مضمون هههههه
يعطيك الصحة طول عمرك فنانة

بصح حقي لازم يوصلني هههههه
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🤣الله يسلمك خويا الامين ربي يحفظك 🌹
ماتخافش حقك دايما في الحفظ والصون😎
قال Oktavio_hinda:
امممم يعطيك الصحة ماشاء الله تبدوا لذييذة 😋
ان شاء الله نجربها
شكرا لك يا شااااطرة يسلم ايدك
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الله يسلمك حبيبتي.. جربيها ماراحش تندمي أكيد😁
نورتِ🧡
 
توقيع *amani*
قال الامين محمد:
هههههههه
الخطة هاذي مع هاذ التصويرة الذكاء الاصطناعي و ما يفهم شي
هههههههههه
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🤣🤣🤣🤣
شوف العينين وحدة راهي تشوف في التشيز كيك الفراولة والعين لخرى راهي تقسم فنص تاعها على الأعضاء هههههههه
هيا خلاص ضرك تجي سلطانة تغلق الموضوع
 
توقيع Oktavio_hinda
ما شاء الله اختي اماني
جاك روعة يعطيك الصحة🌹
 
توقيع فاتن سيلين
حبيت المول ، أكثر حاجة لفتت انتباهي
بزاف شباب ربي يبارك

شكرا أمـــــــاني

مُـبــدِعــــــة ~~
 
توقيع لمعانُ الأحداق
قال فاتن سيلين:
ما شاء الله اختي اماني
جاك روعة يعطيك الصحة🌹
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شكرا عزيزتي الله يسلمك
نورتِ🥰
قال لمعانُ الأحداق:
حبيت المول ، أكثر حاجة لفتت انتباهي
بزاف شباب ربي يبارك

شكرا أمـــــــاني

مُـبــدِعــــــة ~~
إضغط للتوسيع...
حتى انا عجبني 😁.. عيونك الحُلوة غاليتي
ربي يحفظك نورتِ💛
 
توقيع *amani*

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*amani*
کِيکٓةّ آلَکْرآمًيَلَ
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