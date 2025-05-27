~تشُيَز کيَکْ آلَفُرآوٌلَة منِ مًطِبًخِيَ🍓~

*amani*
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- تاريخ التسجيل
- 25 أفريل 2016
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- 4,600
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 11 أكتوبر 1999
- الوظيفة
- طالبة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ان شاء الله تكونوا بخير
جيتكم اليوم بوصفة تشيز كيك بذوق الفراولة
أول مرة نجربو
المقادير:
250غ قاطو مرحي
100غ زبدة
3علب فرماج
5قطع فرماج عادي
وكريمة سائلة
طريقة التحضير:
أولا بديت بالقاطو رحيتو مليح وجمعتو بالزبدة لي كنت ذوبتها وحطيتو في مول وستفت الفراز بهذا الشكل وحطيتو في المجمد
مبعد خفقت الكريمة مليح حتى تضاعف حجمها ولازم تكون باردة مليييح.. كي شدت روحها زدتلها السكر انا حطيت 4ملاعق كبار جا مليح في الحلاوة ولي يحب يزيد ولا ينقص اختياري.. وحطيتها تبرد
في وعاء آخر حطيت الفرامج وزدت عليهم ذوق الفراولة وخفقتهم
زدت عليهم هذيك الكريمة وحركتهم شوي بالباثور ومبعد كملت حركتهم بيدي
ان شاء الله تكونوا بخير
جيتكم اليوم بوصفة تشيز كيك بذوق الفراولة
أول مرة نجربو
المقادير:
250غ قاطو مرحي
100غ زبدة
3علب فرماج
5قطع فرماج عادي
وكريمة سائلة
طريقة التحضير:
أولا بديت بالقاطو رحيتو مليح وجمعتو بالزبدة لي كنت ذوبتها وحطيتو في مول وستفت الفراز بهذا الشكل وحطيتو في المجمد
مبعد خفقت الكريمة مليح حتى تضاعف حجمها ولازم تكون باردة مليييح.. كي شدت روحها زدتلها السكر انا حطيت 4ملاعق كبار جا مليح في الحلاوة ولي يحب يزيد ولا ينقص اختياري.. وحطيتها تبرد
في وعاء آخر حطيت الفرامج وزدت عليهم ذوق الفراولة وخفقتهم
زدت عليهم هذيك الكريمة وحركتهم شوي بالباثور ومبعد كملت حركتهم بيدي
القاطو كان شد روحو فرغت عليه الكريمة وحطيتو يبرد
للطبقة لي من فوق نحتاجو 400غ فراولة ميكسيتها مليح وصفيتها من الحبيبات وزدت عليها صاشي صغيرة فلون فراولة وحطيتهم على النار حتى يغلو
وكي تبرد شوي نفرغها على الكيك كطبقة أخيرة ورجعتها تبرد
الطبقة هذي جاتني شوي قليلة على خاطر خلصتلي الفراز
وهذا بعدما برد التزيين كل واحد كيما يحب انا خليتو سامبل
وصراحة جا بزاف بنين والكريمة خفيفة مهيش هذيك لي تدوخ وتڨهم