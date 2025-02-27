کِيکٓةّ آلَکْرآمًيَلَ

*amani*

*amani*

:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
طاقم العمل
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاءلله تكونوا بخير كااامل❤
كون نقولكم بلي هذي الوصفة درتها رمضان لي فات 😆 كل يوم نقول اليوم اليوم نحطها حتى نسيتها اليوم تفكرتها.. راهو جا رمضان ربي يدخلو علينا بالصحة والهنا ان شاءلله
جربوها ماتندموش بنة عالمية من لخر🤤
هي فيها خدمة شوي بصح تستاهل ماخساراش ههه
المهم نبداو
المقادير:
2بيضات
كاس غير ربع سكر
نصف كاس زيت
قرصة ملح
زوج مغارف كبار كاكاو بني
علبة ياوورت طبيعي
الفرينة عينك ميزانك كل فرينة كيفاه بصح في الأغلب تدي كاس ونص
كيس خميرة الحلوى
 ڤانيلا
وشوكولا آتارتيني مغرفة اختياري انا مادرتش

طريقة التحضير:
خلطت البيض والسكر مليح حوالي خمس دقايق
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مبعد زدت الزيت وعلبة الياوورت (تقدرو تستبدلوه بكاس غير ربع حليب) ونخلط سيدتي

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مبعد حطيت الكاكاو والكاس الاول تاع الفرينة والخميرة نخلط وزدت ضفت الكاس الثاني موش معمر مليح والقوام تاعها يجي ثقيل شوي

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دهنت لبلاطو وحطيتها تطيب.. كي خرجتها ثقبتها هك ودرتلها صوص الشوكولا لي فيها نصف پلاكة شوكولا تكفي وحبذا تكون شوكولا بالحليب خير.. ونص كاس حليب ذوبتهم وسقيت بيهم الكيكة كي خرجتها وهي سخونة والصوص باردة

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عييتو ولا ، مزالت صلصة الكراميل😆

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حطيت 6مغارف سكر في كاسرونة على نار قليلة حتى يرجع كراميل
في جهة اخرى درت نص لترا حليب وزوج مغارف نشاء نخلطو سيدتي بارد في بارد ونحطو هذاك الخليط فوق الكراميل هذاك..(الخليط تاع الحليب سخنوه شوي يرجع دافي برك وضيفوه) وخلطي سيدتي خلطي حتى تكرهي وتعقد هذيك الكريمة
كي طابت زدتلها علبة ياوورت كراميل
وفرغتها على الكعكة خليتها تبرد شوي ومبعد الى الفريجيدار تبرد مليح وتشد روحها

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كي بردت وجبدتها زدتلها كاكاو هك من فوق وقطعتها
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نعاود نقولكم جربوها على ضمانتي🤤😁








 
مياااام 😋😋 تشهّي ماشاء الله
يسلم يدياااتك
نجربها بإذن الله ونصور النتيجة 😋😍
 
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