العودة إلى اللمة ♥️♥️

بعد غياب حوالي 17 سنة على منتدى اللمة الجزائرية الي كنت احد مؤسيسها تحت إسم karim4algeria مع الأخ محمد الشيخ ، اليوم وعند عملية البحث على المنتدى تفاجئة حقيقة بإستمرارية المنتدى كما تفاجئة بوجود الأخ فتحي وإستمراره لقيادة اللمة شعور رائع لا يوصف ، تذكرت كذالك الإخوة محمد الشيخ ، زينو ، ليلى والكثير من الأعضاء الذين احببتهم في ذلك الوقت .تحياتي الجميع وإن شاءالله نقدمو اضافة للمة