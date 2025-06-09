العودة إلى اللمة ♥️♥️

karim_rez
:: عضو منتسِب ::
التفاعل 1
الجوائز 0
- تاريخ التسجيل
- 9 جوان 2025
- المشاركات
- 1
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 7 أفريل
- الجنس
- ذكر
بعد غياب حوالي 17 سنة على منتدى اللمة الجزائرية الي كنت احد مؤسيسها تحت إسم karim4algeria مع الأخ محمد الشيخ ، اليوم وعند عملية البحث على المنتدى تفاجئة حقيقة بإستمرارية المنتدى كما تفاجئة بوجود الأخ فتحي وإستمراره لقيادة اللمة شعور رائع لا يوصف ، تذكرت كذالك الإخوة محمد الشيخ ، زينو ، ليلى والكثير من الأعضاء الذين احببتهم في ذلك الوقت .
تحياتي الجميع وإن شاءالله نقدمو اضافة للمة
تحياتي الجميع وإن شاءالله نقدمو اضافة للمة