العودة إلى اللمة ♥️♥️

karim_rez

karim_rez

:: عضو منتسِب ::
بعد غياب حوالي 17 سنة على منتدى اللمة الجزائرية الي كنت احد مؤسيسها تحت إسم karim4algeria مع الأخ محمد الشيخ ، اليوم وعند عملية البحث على المنتدى تفاجئة حقيقة بإستمرارية المنتدى كما تفاجئة بوجود الأخ فتحي وإستمراره لقيادة اللمة شعور رائع لا يوصف ، تذكرت كذالك الإخوة محمد الشيخ ، زينو ، ليلى والكثير من الأعضاء الذين احببتهم في ذلك الوقت .
تحياتي الجميع وإن شاءالله نقدمو اضافة للمة ❤️❤️
 

المواضيع المشابهة

إلياس
مع العودة إلى المدرسة
المشاركات
6
المشاهدات
321
إلياس
إلياس
Bouchra zarat
لذة العودة إلى الله.........
المشاركات
1
المشاهدات
803
جمالي في حجابي
ج
~ غيث ~
مشكلة العودة إلى الذنب بعد التوبة منه // للشيخ عبد الله البخاري -حفظه الله-
المشاركات
1
المشاهدات
756
ابو ليث
ابو ليث
ع
فيـ زنزانة الحزنـ... (لحظة العودة إلى الحياة)
المشاركات
13
المشاهدات
1K
عازفة الاحزان
ع
C
العودة إلى الصندوق
المشاركات
0
المشاهدات
454
crazy girl2
C
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏