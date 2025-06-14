ما هو المبلغ المالي الذي يخصصه الجزائري للعطلات الصيفية ؟

لعرض هذا المحتوى، يتوجب عليك الموافقتك على تعيين ملفات تعريف الإرتباط (الكوكيز) للطرف الثالث. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة صفحة ملفات تعريف الإرتباط قبول ملفات تعريف الإرتباط للطرف الثالث https://www.facebook.com/video.php?v=721376112345845

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهها نحن على ابواب افتتاح موسم الاصطياف 2025 في ربوع الوطن، تتسارع فيه وتيرة الاعمال والتجهيزات في شتى الولايات وبالخصوص الساحلية أو التي تمتلك مرافق الاستجمام والترفيه لاستقبال السياح.السؤال: هل تفضل العائلات الجزائرية او انت كجزائريـ/ـة السياحة الداخلية (الساحلية / الصحراوية) ام تفضل التوجه للخارج كـ تونس و تركيا كأثر الوجهات التي اعتاد الجزائري التوجه لها.كذلك سؤال اخر: ما هو المبلغ المالي الذي يخصصه الجزائري من اجل السياحة الصيفية ؟ايضا: هل تعتقد ان السياحة الداخلية (داخل الوطن) تكلفتها اعلى من الخارجية ام العكس.اليكم الخط ... وتحياتي لكم.