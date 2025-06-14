ما هو المبلغ المالي الذي يخصصه الجزائري للعطلات الصيفية ؟

Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- تاريخ التسجيل
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- الحلول المقدمة
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- محل الإقامة
- ولاية سكيكدة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
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- الوظيفة
- مهندس كهرباء
- الحالة الإجتماعية
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- الجنس
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ها نحن على ابواب افتتاح موسم الاصطياف 2025 في ربوع الوطن، تتسارع فيه وتيرة الاعمال والتجهيزات في شتى الولايات وبالخصوص الساحلية أو التي تمتلك مرافق الاستجمام والترفيه لاستقبال السياح.
السؤال: هل تفضل العائلات الجزائرية او انت كجزائريـ/ـة السياحة الداخلية (الساحلية / الصحراوية) ام تفضل التوجه للخارج كـ تونس و تركيا كأثر الوجهات التي اعتاد الجزائري التوجه لها.
كذلك سؤال اخر: ما هو المبلغ المالي الذي يخصصه الجزائري من اجل السياحة الصيفية ؟
ايضا: هل تعتقد ان السياحة الداخلية (داخل الوطن) تكلفتها اعلى من الخارجية ام العكس.
اليكم الخط ... وتحياتي لكم.
ها نحن على ابواب افتتاح موسم الاصطياف 2025 في ربوع الوطن، تتسارع فيه وتيرة الاعمال والتجهيزات في شتى الولايات وبالخصوص الساحلية أو التي تمتلك مرافق الاستجمام والترفيه لاستقبال السياح.
السؤال: هل تفضل العائلات الجزائرية او انت كجزائريـ/ـة السياحة الداخلية (الساحلية / الصحراوية) ام تفضل التوجه للخارج كـ تونس و تركيا كأثر الوجهات التي اعتاد الجزائري التوجه لها.
كذلك سؤال اخر: ما هو المبلغ المالي الذي يخصصه الجزائري من اجل السياحة الصيفية ؟
ايضا: هل تعتقد ان السياحة الداخلية (داخل الوطن) تكلفتها اعلى من الخارجية ام العكس.
اليكم الخط ... وتحياتي لكم.