أهمية النظافة الشخصية ... لكِ أيتها المراهقة

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



أهمية النظافة الشخصية ... لكِ أيتها المراهقة



يا مراهقة ..... نظافتك هي تاجك



كي تبدا البنت تكبر و تولي مراهقة
تتبدل الدنيا قدامها جسمها يتبدل و أفكارها تكبر و مشاعرها تولي حسّاسة أكثر
في وسط هاد التغيرات كاين حاجة تبقى دايماً مهمة : نظافتك الشخصية



ماشي حكاية برك تغسلي وجهك و لا تبدلي حوايجك
بصح هي رسالة تقول : "أنا نحب روحي و نحترمها"
كل صباح كي توقفي قدّام المراية و تغسلي وجهك راكي تقولي للعالم "أنا مستعدة ليومي"
كي تدوشي و تختاري مزيل الروائح و العرق خفيف ريحتو بنينة راكي تزيدي تبني ثقة في نفسك

و في وقت العادة الشهرية ما تخليش الحرج يجيك
هاد الشيئ طبيعي و كل بنت تمر بيه تعلمي كيفاش تتعاملي معاه تبدلي الفوطة في الوقت و بإستمرار و تحافظي على نظافة المنطقة الحساسة
راهي حاجة عادية و ممكن تهدري مع ماماك و لا أختك ولا حتى مع طبيبة لو حسيتي بلي لازم



حتى التفاصيل الصغيرة كي تقصي أظافرك تنظفي أسنانك مرتين فالنهار و تبدلي الملابس الداخلية كل يوم ... راهي كامل خطوات بسيطة بصح تأثيرها كبير



النظافة مشي ترف و لا موضة راهي إحترام لجسمك و لصحتك و حتى للي حواليك



خلي النظافة تكون روتين من حياتك كيف ما تسرحي شعرك كل صباح و لا تضحكي مع صحبتك فالمتوسطة أو الثانوية

.......
 
توقيع ام أمينة
النظافة يليق تكون عادة ..
عندها تأثير عليك وعلى من حولك
وتمد انطباع كبير على شخصيتك واهتمامك بنفسك

شكرا أم أمينة
 
توقيع لمعانُ الأحداق
قال لمعانُ الأحداق:
النظافة يليق تكون عادة ..
عندها تأثير عليك وعلى من حولك
وتمد انطباع كبير على شخصيتك واهتمامك بنفسك

شكرا أم أمينة
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صحّ النظافة عادة تعكس شخصيتك و اهتمامك بنفسك
و تخلي محيطك أكثر راحة و احترام

شكرا لمرورك و ردك فالموضوع
 
توقيع ام أمينة
النظافة لازمة وضرورية
لازم كل بنت تهتم بنظافة نفسها وهندامها
بارك الله فيك
 
توقيع السلطانة
قال السلطانة:
النظافة لازمة وضرورية
لازم كل بنت تهتم بنظافة نفسها وهندامها
بارك الله فيك
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أكيد النظافة ثم النظافة
و نحن كأمهات لازم نهدرو و نعاودو حتى تترسخ هذه العادة لديهن

مشكورة على المرور و الرد
 
توقيع ام أمينة

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