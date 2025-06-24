ام أمينة
:: عضو بارز ::
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أهمية النظافة الشخصية ... لكِ أيتها المراهقة
يا مراهقة ..... نظافتك هي تاجك
كي تبدا البنت تكبر و تولي مراهقة
تتبدل الدنيا قدامها جسمها يتبدل و أفكارها تكبر و مشاعرها تولي حسّاسة أكثر
في وسط هاد التغيرات كاين حاجة تبقى دايماً مهمة : نظافتك الشخصية
ماشي حكاية برك تغسلي وجهك و لا تبدلي حوايجك
بصح هي رسالة تقول : "أنا نحب روحي و نحترمها"
كل صباح كي توقفي قدّام المراية و تغسلي وجهك راكي تقولي للعالم "أنا مستعدة ليومي"
كي تدوشي و تختاري مزيل الروائح و العرق خفيف ريحتو بنينة راكي تزيدي تبني ثقة في نفسك
و في وقت العادة الشهرية ما تخليش الحرج يجيك
هاد الشيئ طبيعي و كل بنت تمر بيه تعلمي كيفاش تتعاملي معاه تبدلي الفوطة في الوقت و بإستمرار و تحافظي على نظافة المنطقة الحساسة
راهي حاجة عادية و ممكن تهدري مع ماماك و لا أختك ولا حتى مع طبيبة لو حسيتي بلي لازم
حتى التفاصيل الصغيرة كي تقصي أظافرك تنظفي أسنانك مرتين فالنهار و تبدلي الملابس الداخلية كل يوم ... راهي كامل خطوات بسيطة بصح تأثيرها كبير
النظافة مشي ترف و لا موضة راهي إحترام لجسمك و لصحتك و حتى للي حواليك
خلي النظافة تكون روتين من حياتك كيف ما تسرحي شعرك كل صباح و لا تضحكي مع صحبتك فالمتوسطة أو الثانوية
.......
أهمية النظافة الشخصية ... لكِ أيتها المراهقة
يا مراهقة ..... نظافتك هي تاجك
كي تبدا البنت تكبر و تولي مراهقة
تتبدل الدنيا قدامها جسمها يتبدل و أفكارها تكبر و مشاعرها تولي حسّاسة أكثر
في وسط هاد التغيرات كاين حاجة تبقى دايماً مهمة : نظافتك الشخصية
ماشي حكاية برك تغسلي وجهك و لا تبدلي حوايجك
بصح هي رسالة تقول : "أنا نحب روحي و نحترمها"
كل صباح كي توقفي قدّام المراية و تغسلي وجهك راكي تقولي للعالم "أنا مستعدة ليومي"
كي تدوشي و تختاري مزيل الروائح و العرق خفيف ريحتو بنينة راكي تزيدي تبني ثقة في نفسك
و في وقت العادة الشهرية ما تخليش الحرج يجيك
هاد الشيئ طبيعي و كل بنت تمر بيه تعلمي كيفاش تتعاملي معاه تبدلي الفوطة في الوقت و بإستمرار و تحافظي على نظافة المنطقة الحساسة
راهي حاجة عادية و ممكن تهدري مع ماماك و لا أختك ولا حتى مع طبيبة لو حسيتي بلي لازم
حتى التفاصيل الصغيرة كي تقصي أظافرك تنظفي أسنانك مرتين فالنهار و تبدلي الملابس الداخلية كل يوم ... راهي كامل خطوات بسيطة بصح تأثيرها كبير
النظافة مشي ترف و لا موضة راهي إحترام لجسمك و لصحتك و حتى للي حواليك
خلي النظافة تكون روتين من حياتك كيف ما تسرحي شعرك كل صباح و لا تضحكي مع صحبتك فالمتوسطة أو الثانوية
.......