السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته







أهمية النظافة الشخصية ... لكِ أيتها المراهقة







يا مراهقة ..... نظافتك هي تاجك







كي تبدا البنت تكبر و تولي مراهقة

تتبدل الدنيا قدامها جسمها يتبدل و أفكارها تكبر و مشاعرها تولي حسّاسة أكثر

في وسط هاد التغيرات كاين حاجة تبقى دايماً مهمة : نظافتك الشخصية







ماشي حكاية برك تغسلي وجهك و لا تبدلي حوايجك

بصح هي رسالة تقول : "أنا نحب روحي و نحترمها"

كل صباح كي توقفي قدّام المراية و تغسلي وجهك راكي تقولي للعالم "أنا مستعدة ليومي"

كي تدوشي و تختاري مزيل الروائح و العرق خفيف ريحتو بنينة راكي تزيدي تبني ثقة في نفسك



و في وقت العادة الشهرية ما تخليش الحرج يجيك

هاد الشيئ طبيعي و كل بنت تمر بيه تعلمي كيفاش تتعاملي معاه تبدلي الفوطة في الوقت و بإستمرار و تحافظي على نظافة المنطقة الحساسة

راهي حاجة عادية و ممكن تهدري مع ماماك و لا أختك ولا حتى مع طبيبة لو حسيتي بلي لازم







حتى التفاصيل الصغيرة كي تقصي أظافرك تنظفي أسنانك مرتين فالنهار و تبدلي الملابس الداخلية كل يوم ... راهي كامل خطوات بسيطة بصح تأثيرها كبير







النظافة مشي ترف و لا موضة راهي إحترام لجسمك و لصحتك و حتى للي حواليك







خلي النظافة تكون روتين من حياتك كيف ما تسرحي شعرك كل صباح و لا تضحكي مع صحبتك فالمتوسطة أو الثانوية



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