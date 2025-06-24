قاعدة هم "الأسياد" و نحن كالققط ...الموضوع الذي إذا قرأته تصنف نفسك و الآخرين ضمن مثل شائع ..

Tama Aliche
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قسم "واش راك تهدر" بين الواقع و السخرية
و
معالجة البشر
من هنا فورا إلى الواقع ثم ننقل المرضى على ظهر البعير ليعود كل لطبيعته و حجمه
( خاص بأصحاب اللمة ، لكم الساحة بشحمها و لحمها للتنمر علابلي راك تعانيو من هذوك .. خلي )
الرحمة على والديكم "انقرضوا" نحتاج شعار مثل هذا مع تصميم يليق بهذا الطلب للتعامل مع فئات من المجتمع لا تفهم إلا لما "تعرشلهم" ..
ندخل فالموضوع ديراكت ( علابلي تحبوا العجلة في كلش مش غير فالطريق ) أيا تبعوني نحكيو شوية بالعياط مع هذو الناس اللي :
•عندهم مشكل معاك بلا سبب أو مرض تاع الشبعة بعد الجوع رجع خلعة ..
•يطيحو عليك بورقة و ستيلو يحطولك نظام و قوانين تمشي عليها كأنهم "أسياد" و أنت خلقك ربي شغل قط قدامهم ، ما فهمتش ؟ القاعدة المميزة عندهم هي :
أولا و دائما : لازم هوما يديرو واش يحبو و يغلطو بالكلام السيء معاك و تسكت ..
نحكيلكم حكايتهم باختصار ، يعني تعريف بسيط يليق بمقام جلالتهم السلاطنة لافامي تاع فرعون كالتالي :
•شايفين أرواحهم بزاف بعدما كانوا عايشين فالضيق ويرقدوا بالصف هذا فوق هذا ، وهذا ينطح هذا في الليالي ، و ريحة الوسخ تدخل ليهم من كل جهة لكن ما عندهم ما يديرو خاطرش كانوا تحت سلطة "تهدر تبات برى مع الكلاب و القطط" معندهمش حل خلاف (الميزيرية وقتها كانت تحكم ) .
•هذو ماعرفوش الضوء بزاف كان عندهم غير واحد معلق فالحيط كما المصباح السحري (بصح ماتحقروش بالعين كان يضوي الحالة كامل عينيك يوجعوك منو هههه ) ، مساكن كانوا ، ما عرفو لا بالكون و لا تاقة كانوا يشوفوهم عند هذوك أصحاب القصور و الأغنياء برك يشللوا عينيهم ويبانلهم اختراع وعلم كبير ومن بعد اكتشفوا بلي ما كان والو غير شوية حجر ولوح و سيمان بصح روطار بزاف باش اكتشفوا العالم هذا ، الحمد لله دوكا فوقتنا تطورت الحالة ولا البالكون والتاقة بيريمي شبعو منهم و جابوا حوايج خلاف كما رانا نشوفو الدعوة راها تتكرر ، رانا نشوفو غير بعينينا برك هذوك ناطحات سحاب و ديار غير بالزجاج و لابيسين معلقة في الهواء الطلق الذكاء الاصطناعي و انخلع فيها ، وخلي وخلي الفيلات اللي خدموهم فالبحر ايييه نحكيو ما نخلصوش .. المهم هذو مزال باش نلحقوا ليهم حنا ، مازالنا في عصر البالكون و التاقة و البلاطر هذاك تاع الوردة و القلب .
نقولو عليهم
يا تنمرااااه كاين شي ناس كي رزقهم ربي بحجرة فيها شومبرة و صالون بييييي شبعة و زادلهم من أجل الدلال والزوخ شوية فايونص فالكولوار و بالكون يدخل منو الهواء وطبعا الهوا اللي يدخل عندهم مش كيما تاعك ، ايييه تاعهم نقي و معقم و فيه ريحة الورد و الياسمين ، و تاعك فيه ريحة الغبرة هذا اذا كانت الغبرة عندها ريحة .. ياو تنفخوا كما الكباش اللي كي تذبحهم تلقاهم غير صوف هههه ( تشبيه بليغ هههه )
وياااااااا عرستاه يووويوووويووووي ااااا الزغراتااااااات نهار دخل لدارهم "بارابول" ولاو يتفرجوا بالألوان نساو الدنيا برى كيفاش دايرة ، على كل حال "ولات توسوسني كلمة ألوان )
يا جماعة انا جيت نتنمر عليهم ولا نحلل الشخصيات و الزمن..؟؟؟
الصح الصح يستحقون وصفة التنمر تتشرب (قبل الفطور و بعد الأكل وعند النوم بلاك يعاودوا يجوعو ويرجعوا بلاصة تاعهم يعرفوا منين جاو)
{خاطرش الجنس هذا من الخلائق كاين بزاف ، يبعد شوية من دارهم يغرق قصدي يولي حاجة كبيرة ولا يكسب شوية دراهم يولي يحكي على الزواولة و يحتقرهم ، و إذا لبس شوية حطة يواكب بها التقدم (اللي دخل عليه فاتح فمو من الدهشة) يولي يشوف للناس كي شغل جاو من الغابة و ماشي متحضرين }
إيييه يا بابا هذو اللي صدق فيهم المثل :
"..وخاف من الجيعان إذا شبع "
يا خاوتي خافو و ماتخليوش ارواحكم تجوعوا ،
حتى هدرتهم كانت جيعانة كي شبعت تبدلوا مخارج الحروف عندهم ..
و
عندهم إنسان داخلهم يسموه "يعيفوووو" ، الغبرة وما تقيسهمش ..
الحاصول:
• الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد ، لو كان الأمر يمس شخصيتهم فقط و لا يتعدى الأمر أن يصل بهم الحال إلى :
أنهم يطلقوا عليك شبعتهم التي تسببت في إلتهابات و في دماغهم و تفكيرهم ، يلحقوا يضروك و يوصلوا أنهم يحاولوا يتسلطوا عليك و لازم تخضع للأوامر تاعهم ، يلحقوا يعايروك و يمسوا أخلاقك و كل ما هو متعلق بيك ، يعني يحاولوا يكونوا كما
فرعون "أنا ربكم.."
هم و نحن باختصار
هم أسياد و نحن قطط
هم أعلى و نحن تحت
هوما النظافة و حنا الوسخ
هوما كلش و حنا والو
هوما عباد و حنا هوايش جينا من الجبل
هوما يعرفوا يهدروا و حنا غير كلمة
هوما حضارة و حنا سحارين
هوما ركبوا غير السيارات و حنا ركبنا غير البغل
هوما يخلصوا بالبطاقة الذهبية و حنا مازال
بالشاك هههه
هوما دراهمهم لحقوا المليار و حنا دراهمنا مايفوتوش المليون
ختاما
قضية خاف و متخافش
كاين و كاين
"ما تخافش من الشبعان إذا جاع
و
خاف من الجيعان إذا شبع "
توقيع
راني هنا باسم
Tama Aliche
هي نفسها
( الصحافية الساخرة )
و
معالجة البشر
من هنا فورا إلى الواقع ثم ننقل المرضى على ظهر البعير ليعود كل لطبيعته و حجمه
( خاص بأصحاب اللمة ، لكم الساحة بشحمها و لحمها للتنمر علابلي راك تعانيو من هذوك .. خلي )
الرحمة على والديكم "انقرضوا" نحتاج شعار مثل هذا مع تصميم يليق بهذا الطلب للتعامل مع فئات من المجتمع لا تفهم إلا لما "تعرشلهم" ..
ندخل فالموضوع ديراكت ( علابلي تحبوا العجلة في كلش مش غير فالطريق ) أيا تبعوني نحكيو شوية بالعياط مع هذو الناس اللي :
•عندهم مشكل معاك بلا سبب أو مرض تاع الشبعة بعد الجوع رجع خلعة ..
•يطيحو عليك بورقة و ستيلو يحطولك نظام و قوانين تمشي عليها كأنهم "أسياد" و أنت خلقك ربي شغل قط قدامهم ، ما فهمتش ؟ القاعدة المميزة عندهم هي :
أولا و دائما : لازم هوما يديرو واش يحبو و يغلطو بالكلام السيء معاك و تسكت ..
نحكيلكم حكايتهم باختصار ، يعني تعريف بسيط يليق بمقام جلالتهم السلاطنة لافامي تاع فرعون كالتالي :
•شايفين أرواحهم بزاف بعدما كانوا عايشين فالضيق ويرقدوا بالصف هذا فوق هذا ، وهذا ينطح هذا في الليالي ، و ريحة الوسخ تدخل ليهم من كل جهة لكن ما عندهم ما يديرو خاطرش كانوا تحت سلطة "تهدر تبات برى مع الكلاب و القطط" معندهمش حل خلاف (الميزيرية وقتها كانت تحكم ) .
•هذو ماعرفوش الضوء بزاف كان عندهم غير واحد معلق فالحيط كما المصباح السحري (بصح ماتحقروش بالعين كان يضوي الحالة كامل عينيك يوجعوك منو هههه ) ، مساكن كانوا ، ما عرفو لا بالكون و لا تاقة كانوا يشوفوهم عند هذوك أصحاب القصور و الأغنياء برك يشللوا عينيهم ويبانلهم اختراع وعلم كبير ومن بعد اكتشفوا بلي ما كان والو غير شوية حجر ولوح و سيمان بصح روطار بزاف باش اكتشفوا العالم هذا ، الحمد لله دوكا فوقتنا تطورت الحالة ولا البالكون والتاقة بيريمي شبعو منهم و جابوا حوايج خلاف كما رانا نشوفو الدعوة راها تتكرر ، رانا نشوفو غير بعينينا برك هذوك ناطحات سحاب و ديار غير بالزجاج و لابيسين معلقة في الهواء الطلق الذكاء الاصطناعي و انخلع فيها ، وخلي وخلي الفيلات اللي خدموهم فالبحر ايييه نحكيو ما نخلصوش .. المهم هذو مزال باش نلحقوا ليهم حنا ، مازالنا في عصر البالكون و التاقة و البلاطر هذاك تاع الوردة و القلب .
نقولو عليهم
يا تنمرااااه كاين شي ناس كي رزقهم ربي بحجرة فيها شومبرة و صالون بييييي شبعة و زادلهم من أجل الدلال والزوخ شوية فايونص فالكولوار و بالكون يدخل منو الهواء وطبعا الهوا اللي يدخل عندهم مش كيما تاعك ، ايييه تاعهم نقي و معقم و فيه ريحة الورد و الياسمين ، و تاعك فيه ريحة الغبرة هذا اذا كانت الغبرة عندها ريحة .. ياو تنفخوا كما الكباش اللي كي تذبحهم تلقاهم غير صوف هههه ( تشبيه بليغ هههه )
وياااااااا عرستاه يووويوووويووووي ااااا الزغراتااااااات نهار دخل لدارهم "بارابول" ولاو يتفرجوا بالألوان نساو الدنيا برى كيفاش دايرة ، على كل حال "ولات توسوسني كلمة ألوان )
يا جماعة انا جيت نتنمر عليهم ولا نحلل الشخصيات و الزمن..؟؟؟
الصح الصح يستحقون وصفة التنمر تتشرب (قبل الفطور و بعد الأكل وعند النوم بلاك يعاودوا يجوعو ويرجعوا بلاصة تاعهم يعرفوا منين جاو)
{خاطرش الجنس هذا من الخلائق كاين بزاف ، يبعد شوية من دارهم يغرق قصدي يولي حاجة كبيرة ولا يكسب شوية دراهم يولي يحكي على الزواولة و يحتقرهم ، و إذا لبس شوية حطة يواكب بها التقدم (اللي دخل عليه فاتح فمو من الدهشة) يولي يشوف للناس كي شغل جاو من الغابة و ماشي متحضرين }
إيييه يا بابا هذو اللي صدق فيهم المثل :
"..وخاف من الجيعان إذا شبع "
يا خاوتي خافو و ماتخليوش ارواحكم تجوعوا ،
حتى هدرتهم كانت جيعانة كي شبعت تبدلوا مخارج الحروف عندهم ..
و
عندهم إنسان داخلهم يسموه "يعيفوووو" ، الغبرة وما تقيسهمش ..
الحاصول:
• الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد ، لو كان الأمر يمس شخصيتهم فقط و لا يتعدى الأمر أن يصل بهم الحال إلى :
أنهم يطلقوا عليك شبعتهم التي تسببت في إلتهابات و في دماغهم و تفكيرهم ، يلحقوا يضروك و يوصلوا أنهم يحاولوا يتسلطوا عليك و لازم تخضع للأوامر تاعهم ، يلحقوا يعايروك و يمسوا أخلاقك و كل ما هو متعلق بيك ، يعني يحاولوا يكونوا كما
فرعون "أنا ربكم.."
هم و نحن باختصار
هم أسياد و نحن قطط
هم أعلى و نحن تحت
هوما النظافة و حنا الوسخ
هوما كلش و حنا والو
هوما عباد و حنا هوايش جينا من الجبل
هوما يعرفوا يهدروا و حنا غير كلمة
هوما حضارة و حنا سحارين
هوما ركبوا غير السيارات و حنا ركبنا غير البغل
هوما يخلصوا بالبطاقة الذهبية و حنا مازال
بالشاك هههه
هوما دراهمهم لحقوا المليار و حنا دراهمنا مايفوتوش المليون
ختاما
قضية خاف و متخافش
كاين و كاين
"ما تخافش من الشبعان إذا جاع
و
خاف من الجيعان إذا شبع "
توقيع
راني هنا باسم
هي نفسها
( الصحافية الساخرة )