قاعدة هم "الأسياد" و نحن كالققط ...الموضوع الذي إذا قرأته تصنف نفسك و الآخرين ضمن مثل شائع ..

Tama Aliche

Tama Aliche

:: عضو متألق ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قسم "واش راك تهدر" بين الواقع و السخرية
و

معالجة البشر 😁

من هنا فورا إلى الواقع ثم ننقل المرضى على ظهر البعير ليعود كل لطبيعته و حجمه

( خاص بأصحاب اللمة ، لكم الساحة بشحمها و لحمها للتنمر علابلي راك تعانيو من هذوك .. خلي 🤐)

الرحمة على والديكم "انقرضوا" نحتاج شعار مثل هذا مع تصميم يليق بهذا الطلب للتعامل مع فئات من المجتمع لا تفهم إلا لما "تعرشلهم" ..

ندخل فالموضوع ديراكت ( علابلي تحبوا العجلة في كلش مش غير فالطريق 🤣) أيا تبعوني نحكيو شوية بالعياط مع هذو الناس اللي :

•عندهم مشكل معاك بلا سبب أو مرض تاع الشبعة بعد الجوع رجع خلعة ..

يطيحو عليك بورقة و ستيلو يحطولك نظام و قوانين تمشي عليها كأنهم "أسياد" و أنت خلقك ربي شغل قط قدامهم ، ما فهمتش ؟ 🙄🤔 القاعدة المميزة عندهم هي :

أولا و دائما : لازم هوما يديرو واش يحبو و يغلطو بالكلام السيء معاك و تسكت ..

نحكيلكم حكايتهم باختصار ، يعني تعريف بسيط يليق بمقام جلالتهم السلاطنة لافامي تاع فرعون 😅 كالتالي :

•شايفين أرواحهم بزاف بعدما كانوا عايشين فالضيق ويرقدوا بالصف هذا فوق هذا ، وهذا ينطح هذا في الليالي 😂🤣 ، و ريحة الوسخ تدخل ليهم من كل جهة لكن ما عندهم ما يديرو خاطرش كانوا تحت سلطة "تهدر تبات برى مع الكلاب و القطط" معندهمش حل خلاف (الميزيرية وقتها كانت تحكم 😁 ) .

•هذو ماعرفوش الضوء بزاف كان عندهم غير واحد معلق فالحيط كما المصباح السحري 😂 (بصح ماتحقروش بالعين كان يضوي الحالة كامل عينيك يوجعوك منو هههه ) ، مساكن كانوا ، ما عرفو لا بالكون و لا تاقة كانوا يشوفوهم عند هذوك أصحاب القصور و الأغنياء برك يشللوا عينيهم ويبانلهم اختراع وعلم كبير 😂🤣 ومن بعد اكتشفوا بلي ما كان والو غير شوية حجر ولوح و سيمان 😁 بصح روطار بزاف باش اكتشفوا العالم هذا ، الحمد لله دوكا فوقتنا تطورت الحالة ولا البالكون والتاقة بيريمي شبعو منهم و جابوا حوايج خلاف كما رانا نشوفو الدعوة راها تتكرر ، رانا نشوفو غير بعينينا برك هذوك ناطحات سحاب و ديار غير بالزجاج و لابيسين معلقة في الهواء الطلق 😂 الذكاء الاصطناعي و انخلع فيها 😁😂 ، وخلي وخلي الفيلات اللي خدموهم فالبحر ايييه نحكيو ما نخلصوش .. المهم هذو مزال باش نلحقوا ليهم حنا ، مازالنا في عصر البالكون و التاقة و البلاطر هذاك تاع الوردة و القلب 😁😂🤣 .

نقولو عليهم

يا تنمرااااه 😁 👈 كاين شي ناس كي رزقهم ربي بحجرة فيها شومبرة و صالون بييييي شبعة 😅 و زادلهم من أجل الدلال والزوخ شوية فايونص فالكولوار و بالكون يدخل منو الهواء وطبعا الهوا اللي يدخل عندهم مش كيما تاعك ، ايييه تاعهم نقي و معقم و فيه ريحة الورد و الياسمين ، و تاعك فيه ريحة الغبرة هذا اذا كانت الغبرة عندها ريحة 😁😅 .. ياو تنفخوا كما الكباش اللي كي تذبحهم تلقاهم غير صوف هههه (👆 تشبيه بليغ هههه )
وياااااااا عرستاه يووويوووويووووي ااااا الزغراتااااااات نهار دخل لدارهم "بارابول" 😁😂 ولاو يتفرجوا بالألوان نساو الدنيا برى كيفاش دايرة ، على كل حال "ولات توسوسني كلمة ألوان 😂🤣🤣 )

يا جماعة انا جيت نتنمر عليهم ولا نحلل الشخصيات و الزمن..🤔😂؟؟؟

الصح الصح يستحقون وصفة التنمر تتشرب (قبل الفطور و بعد الأكل وعند النوم 😂🤣 بلاك يعاودوا يجوعو ويرجعوا بلاصة تاعهم يعرفوا منين جاو)

👇

{خاطرش الجنس هذا من الخلائق كاين بزاف ، يبعد شوية من دارهم يغرق قصدي يولي حاجة كبيرة 😅 ولا يكسب شوية دراهم يولي يحكي على الزواولة و يحتقرهم ، و إذا لبس شوية حطة يواكب بها التقدم (اللي دخل عليه فاتح فمو من الدهشة) يولي يشوف للناس كي شغل جاو من الغابة و ماشي متحضرين }


إيييه يا بابا هذو اللي صدق فيهم المثل :

"..وخاف من الجيعان إذا شبع "

يا خاوتي خافو و ماتخليوش ارواحكم تجوعوا 😁 ،
حتى هدرتهم كانت جيعانة كي شبعت تبدلوا مخارج الحروف عندهم 😂🤣 ..

و

عندهم إنسان داخلهم يسموه "يعيفوووو" 🤮 ، الغبرة وما تقيسهمش 😂🤣..


الحاصول:

• الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد ، لو كان الأمر يمس شخصيتهم فقط و لا يتعدى الأمر أن يصل بهم الحال إلى :

أنهم يطلقوا عليك شبعتهم التي تسببت في إلتهابات و في دماغهم و تفكيرهم ، يلحقوا يضروك و يوصلوا أنهم يحاولوا يتسلطوا عليك و لازم تخضع للأوامر تاعهم ، يلحقوا يعايروك و يمسوا أخلاقك و كل ما هو متعلق بيك ، يعني يحاولوا يكونوا كما

فرعون "أنا ربكم.."

هم و نحن باختصار

👇



هم أسياد و نحن قطط

هم أعلى و نحن تحت

هوما النظافة و حنا الوسخ

هوما كلش و حنا والو

هوما عباد و حنا هوايش جينا من الجبل

هوما يعرفوا يهدروا و حنا غير كلمة 😂😂

هوما حضارة و حنا سحارين 😂🤣

هوما ركبوا غير السيارات و حنا ركبنا غير البغل

هوما يخلصوا بالبطاقة الذهبية و حنا مازال
بالشاك هههه

هوما دراهمهم لحقوا المليار و حنا دراهمنا مايفوتوش المليون


ختاما

قضية خاف و متخافش

كاين و كاين

"ما تخافش من الشبعان إذا جاع

و

خاف من الجيعان إذا شبع "




توقيع

راني هنا باسم

Tama Aliche
هي نفسها
( الصحافية الساخرة )
 
توقيع Tama Aliche
شكون كان جيعان وشبع و شكون كان شبعان و جاع

ايااااو اللماويين .. @الامين محمد
 
توقيع Tama Aliche
موضوعك طويل لكن لي رجعة حتى اقراه جيدا
 
توقيع Tama Aliche
قال إلياس:
موضوعك طويل لكن لي رجعة حتى اقراه جيدا
إضغط للتوسيع...
😂🤣🤣 أعلم أنه طويل لكن يجب معالجة المواضيع من كل النواحي يحتاج نظرة تفصيلية 😁

شكرا لك أستاذ .. و انتظر عودتك يشرفني أن أعرف رأيك في هذا الأمر .. و ربما لك مع هؤلاء المرضى حكايات 😁 شرفنا ..
 
توقيع Tama Aliche
توقيع Tama Aliche
العودة
Top Bottom