قاعدة هم "الأسياد" و نحن كالققط ...الموضوع الذي إذا قرأته تصنف نفسك و الآخرين ضمن مثل شائع ..

"واش راك تهدر" بين الواقع و السخرية

و



معالجة البشر



من هنا فورا إلى الواقع ثم ننقل المرضى على ظهر البعير ليعود كل لطبيعته و حجمه قسمبين الواقع و السخريةمعالجة البشرمن هنا فورا إلى الواقع ثم ننقل المرضى على ظهر البعير ليعود كل لطبيعته و حجمه

) ( خاص بأصحاب اللمة ، لكم الساحة بشحمها و لحمها للتنمر علابلي راك تعانيو من هذوك .. خلي

الرحمة على والديكم

"انقرضوا"

نحتاج شعار مثل هذا مع تصميم يليق بهذا الطلب للتعامل مع فئات من المجتمع لا تفهم إلا لما

"تعرشلهم" ..

ندخل فالموضوع ديراكت ( علابلي تحبوا العجلة في كلش مش غير فالطريق ) أيا تبعوني نحكيو شوية بالعياط مع هذو الناس اللي :



•عندهم مشكل معاك بلا سبب أو مرض تاع الشبعة بعد الجوع رجع خلعة ..



• يطيحو عليك بورقة و ستيلو يحطولك نظام و قوانين تمشي عليها كأنهم "أسياد" و أنت خلقك ربي شغل قط قدامهم ، ما فهمتش ؟ القاعدة المميزة عندهم هي :



أولا و دائما : لازم هوما يديرو واش يحبو و يغلطو بالكلام السيء معاك و تسكت ..



كالتالي : نحكيلكم حكايتهم باختصار ، يعني تعريف بسيط يليق بمقام جلالتهم السلاطنة لافامي تاع فرعونكالتالي :



•شايفين أرواحهم بزاف بعدما كانوا عايشين فالضيق ويرقدوا بالصف هذا فوق هذا ، وهذا ينطح هذا في الليالي ، و ريحة الوسخ تدخل ليهم من كل جهة لكن ما عندهم ما يديرو خاطرش كانوا تحت سلطة "تهدر تبات برى مع الكلاب و القطط" معندهمش حل خلاف ) . (الميزيرية وقتها كانت تحكم) .



•هذو ماعرفوش الضوء بزاف كان عندهم غير واحد معلق فالحيط كما المصباح السحري (بصح ماتحقروش بالعين كان يضوي الحالة كامل عينيك يوجعوك منو هههه ) ، مساكن كانوا ، ما عرفو لا بالكون و لا تاقة كانوا يشوفوهم عند هذوك أصحاب القصور و الأغنياء برك يشللوا عينيهم ويبانلهم اختراع وعلم كبير ومن بعد اكتشفوا بلي ما كان والو غير شوية حجر ولوح و سيمان بصح روطار بزاف باش اكتشفوا العالم هذا ، الحمد لله دوكا فوقتنا تطورت الحالة ولا البالكون والتاقة بيريمي شبعو منهم و جابوا حوايج خلاف كما رانا نشوفو الدعوة راها تتكرر ، رانا نشوفو غير بعينينا برك هذوك ناطحات سحاب و ديار غير بالزجاج و لابيسين معلقة في الهواء الطلق الذكاء الاصطناعي و انخلع فيها ، وخلي وخلي الفيلات اللي خدموهم فالبحر ايييه نحكيو ما نخلصوش .. المهم هذو مزال باش نلحقوا ليهم حنا ، مازالنا في عصر البالكون و التاقة و البلاطر هذاك تاع الوردة و القلب .



نقولو عليهم



يا تنمرااااه كاين شي ناس كي رزقهم ربي بحجرة فيها شومبرة و صالون بييييي شبعة و زادلهم من أجل الدلال والزوخ شوية فايونص فالكولوار و بالكون يدخل منو الهواء وطبعا الهوا اللي يدخل عندهم مش كيما تاعك ، ايييه تاعهم نقي و معقم و فيه ريحة الورد و الياسمين ، و تاعك فيه ريحة الغبرة هذا اذا كانت الغبرة عندها ريحة .. ياو تنفخوا كما الكباش اللي كي تذبحهم تلقاهم غير صوف هههه تشبيه بليغ هههه تشبيه بليغ هههه )

وياااااااا عرستاه يووويوووويووووي ااااا الزغراتااااااات نهار دخل لدارهم "بارابول" ولاو يتفرجوا بالألوان نساو الدنيا برى كيفاش دايرة ، على كل حال "ولات توسوسني كلمة ألوان )



؟؟؟ يا جماعة انا جيت نتنمر عليهم ولا نحلل الشخصيات و الزمن..؟؟؟



الصح الصح يستحقون وصفة التنمر تتشرب (قبل الفطور و بعد الأكل وعند النوم بلاك يعاودوا يجوعو ويرجعوا بلاصة تاعهم يعرفوا منين جاو)







ولا يكسب شوية دراهم يولي يحكي على الزواولة و يحتقرهم ، و إذا لبس شوية حطة يواكب بها التقدم (اللي دخل عليه فاتح فمو من الدهشة) يولي يشوف للناس كي شغل جاو من الغابة و ماشي متحضرين } {خاطرش الجنس هذا من الخلائق كاين بزاف ، يبعد شوية من دارهم يغرق قصدي يولي حاجة كبيرةولا يكسب شوية دراهم يولي يحكي على الزواولة و يحتقرهم ، و إذا لبس شوية حطة يواكب بها التقدم (اللي دخل عليه فاتح فمو من الدهشة) يولي يشوف للناس كي شغل جاو من الغابة و ماشي متحضرين }





إيييه يا بابا هذو اللي صدق فيهم المثل :



"..وخاف من الجيعان إذا شبع "



يا خاوتي خافو و ماتخليوش ارواحكم تجوعوا ،

.. حتى هدرتهم كانت جيعانة كي شبعت تبدلوا مخارج الحروف عندهم..



و



، الغبرة وما تقيسهمش .. عندهم إنسان داخلهم يسموه "يعيفوووو"، الغبرة وما تقيسهمش..

الحاصول:





أنهم يطلقوا عليك شبعتهم التي تسببت في إلتهابات و في دماغهم و تفكيرهم ، يلحقوا يضروك و يوصلوا أنهم يحاولوا يتسلطوا عليك و لازم تخضع للأوامر تاعهم ، يلحقوا يعايروك و يمسوا أخلاقك و كل ما هو متعلق بيك ، يعني يحاولوا يكونوا كما



فرعون "أنا ربكم.."



هم و نحن باختصار











هم أسياد و نحن قطط



هم أعلى و نحن تحت



هوما النظافة و حنا الوسخ



هوما كلش و حنا والو



هوما عباد و حنا هوايش جينا من الجبل



هوما يعرفوا يهدروا و حنا غير كلمة



هوما حضارة و حنا سحارين



هوما ركبوا غير السيارات و حنا ركبنا غير البغل



هوما يخلصوا بالبطاقة الذهبية و حنا مازال

بالشاك هههه



هوما دراهمهم لحقوا المليار و حنا دراهمنا مايفوتوش المليون





ختاما • الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد ، لو كان الأمر يمس شخصيتهم فقط و لا يتعدى الأمر أن يصل بهم الحال إلى :أسياد وقططأعلى وتحتالنظافة والوسخكلش ووالوعباد وهوايش جينا من الجبليعرفوا يهدروا وغير كلمةحضارة وسحارينركبوا غير السيارات وركبنا غير البغليخلصوا بالبطاقة الذهبية ومازالبالشاك ههههدراهمهم لحقوا المليار ودراهمنا مايفوتوش المليون

قضية خاف و متخافش



كاين و كاين

"ما تخافش من الشبعان إذا جاع



و



خاف من الجيعان إذا شبع "

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راني هنا باسم



Tama Aliche

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