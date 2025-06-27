تناقص عدد الكتب وخاصة كتب تنمية الذات

سعيد2
:: عضو منتسِب ::
التفاعل 60
الجوائز 2
- تاريخ التسجيل
- 30 جوان 2024
- المشاركات
- 26
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 27 أفريل
- الجنس
- ذكر
تناقص عدد الكتب ، حيث اصبحت الكتب العربية من مصر قليلة ، وجود بعض كتب طبيعة دار رئيس ، طبيعة جزائرية
هل يتعلق الامر بتقليص استيراد الكتب؟
الكتب موجودة مرة في السنة ، في معرض الكتاب الدولي ، حتى كتب عصير الكتب اصبحت نادرة
اكثر الطلب على الروايات ، هل التقليص طبق على كتب تنمية الذات؟
هل يتعلق الامر بتقليص استيراد الكتب؟
الكتب موجودة مرة في السنة ، في معرض الكتاب الدولي ، حتى كتب عصير الكتب اصبحت نادرة
اكثر الطلب على الروايات ، هل التقليص طبق على كتب تنمية الذات؟
آخر تعديل بواسطة المشرف: