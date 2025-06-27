تناقص عدد الكتب وخاصة كتب تنمية الذات

تناقص عدد الكتب ، حيث اصبحت الكتب العربية من مصر قليلة ، وجود بعض كتب طبيعة دار رئيس ، طبيعة جزائرية

هل يتعلق الامر بتقليص استيراد الكتب؟

الكتب موجودة مرة في السنة ، في معرض الكتاب الدولي ، حتى كتب عصير الكتب اصبحت نادرة

اكثر الطلب على الروايات ، هل التقليص طبق على كتب تنمية الذات؟