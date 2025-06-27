تناقص عدد الكتب وخاصة كتب تنمية الذات

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سعيد2

:: عضو منتسِب ::
تناقص عدد الكتب ، حيث اصبحت الكتب العربية من مصر قليلة ، وجود بعض كتب طبيعة دار رئيس ، طبيعة جزائرية
هل يتعلق الامر بتقليص استيراد الكتب؟
الكتب موجودة مرة في السنة ، في معرض الكتاب الدولي ، حتى كتب عصير الكتب اصبحت نادرة
اكثر الطلب على الروايات ، هل التقليص طبق على كتب تنمية الذات؟
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
تناقص الكتب يتناقص بعدد القراء
 
سبب يرجع الى تحميل بعض كتب من الانترنت ، قلة استيراد ، عدم وجود ممثل لدور النشر ، بعض يتعامل مع دور النشر تونسية ، هذا يوفر بعض عناوين وليس كل مثل دار التنوير
 
قال سعيد2:
سبب يرجع الى تحميل بعض كتب من الانترنت ، قلة استيراد ، عدم وجود ممثل لدور النشر ، بعض يتعامل مع دور النشر تونسية ، هذا يوفر بعض عناوين وليس كل مثل دار التنوير
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كيف هو سوق الكتب في الجزائر و نشاط دور النشر؟
هل هناك تباين كبير بين اقتناء المؤلفات الورقية والطبعات الرقمية؟
هل هناك احصائيات للقراءة في الجزائر؟
 

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