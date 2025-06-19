ناي . . عضو جديد وقلم مبدع يُزهر بيننا

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
مرحبا.webp


أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزاءنا أعضاء منتدى اللمة الجزائرية المتفاعلين والنشطاء.


بكل ودّ وسرور يسعدنا أن نُعلن عن انضمام قلم جديد إلى أسرتنا الجميلة قلم لا يحمل مجرد كلمات بل ينبض بالحياة والإحساس الأدبي الرفيع.


نُرحّب بحرارة بأخينا العزيز:

ناي . .

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:: عضو منتسِب ::​




منذ أولى مشاركاته، استطاع أن يجذب الأنظار بذائقته اللغوية المتميزة ونصوصه التي تنبض إبداعًا وصدقًا.


ندعوكم جميعًا لزيارة مدونته الحديثة " عُزلة " .. والغوص في أعماق كلماته، والتفاعل مع قلمه المُرهف، فهو بلا شك إضافة ثمينة لمنتدانا الادبي وان شاء الله بامثال المبدع ناي يعود له بريقه من جديد.


مرحبًا بك بيننا، ونتطلع لأن تواصل إشراقك في أرجاء المنتدى، وأن تكون أحد أعمدته المضيئة.

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ادارة منتدى اللمة الجزائرية​
 
أهلاً و سهلاً بك بين إخوتك وأخواتك في هذا المنتدى المميز
سعداء بانضمامك إلينا و نتطلع بشوق لرؤية كتاباتك و تفاعلك معنا
 
توقيع ام أمينة
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السلام عليكم ..
مرحبا بالجدد دائما بيننا ، أكيد نحن في المتابعة إن شاء الله

مرحبا بالأخ @ناي . . نتمنى لك قعدة لماوية جميلة معنا و دائمة ياارب .. و نرحب بقلمك و نبضه هنا

 
توقيع Tama Aliche
اهلا و سهلا و مرحبا بك اخونا ناي
نتمنى لك اوقات طيبة معنا
نتظر جديدك و ابداع قلمك بكل شوق
تحياتي
 
توقيع dahman kz
اهلا وسهلا ومرحبا بكم نتشرف
 
توقيع faith8
دخوله حقيقة مميز من اسم متصفحه اللي خلاني نزور كتابته..
ماشاء الله ربي يحفظو و ديما نشوفو ابداعاته معنا
اهلا و سهلا و مرحبا
 
توقيع سحائب الشوق
انا احب الناي
يا مرحبتين يا ناي بيننا
خذ حريتك و اطربنا و امتعنا بالحانك
 
توقيع الامين محمد

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اهلا وسهلا بالاخ ناي

ان شاء الله يطيب اه المقام بيننا

نورت بيتك الثاني اخي مرحبا بك

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توقيع Oktavio_hinda
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قال أبو عاتكة:
مشاهدة المرفق 173262

أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزاءنا أعضاء منتدى اللمة الجزائرية المتفاعلين والنشطاء.


بكل ودّ وسرور يسعدنا أن نُعلن عن انضمام قلم جديد إلى أسرتنا الجميلة قلم لا يحمل مجرد كلمات بل ينبض بالحياة والإحساس الأدبي الرفيع.


نُرحّب بحرارة بأخينا العزيز:

216187.jpg

:: عضو منتسِب ::




منذ أولى مشاركاته، استطاع أن يجذب الأنظار بذائقته اللغوية المتميزة ونصوصه التي تنبض إبداعًا وصدقًا.


ندعوكم جميعًا لزيارة مدونته الحديثة " عُزلة " .. والغوص في أعماق كلماته، والتفاعل مع قلمه المُرهف، فهو بلا شك إضافة ثمينة لمنتدانا الادبي وان شاء الله بامثال المبدع ناي يعود له بريقه من جديد.


مرحبًا بك بيننا، ونتطلع لأن تواصل إشراقك في أرجاء المنتدى، وأن تكون أحد أعمدته المضيئة.

مشاهدة المرفق 173263
ادارة منتدى اللمة الجزائرية
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@أبو عاتكة
سلمتني للغرور أيها الرائع
اتمنى أن أستحق هذا الفيض الزاخر بالمحبة
وأن أكون عضواً فاعلاً نافعاً بإذن الله
دامت سعادتك أخي
محبتي وتقديري ..🌹

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قال ام أمينة:
أهلاً و سهلاً بك بين إخوتك وأخواتك في هذا المنتدى المميز
سعداء بانضمامك إلينا و نتطلع بشوق لرؤية كتاباتك و تفاعلك معنا
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.

ممتن لسموك
دمتِ في سعادة وراحة بال 🌹

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قال Tama Aliche:
السلام عليكم ..
مرحبا بالجدد دائما بيننا ، أكيد نحن في المتابعة إن شاء الله

مرحبا بالأخ @ناي . . نتمنى لك قعدة لماوية جميلة معنا و دائمة ياارب .. و نرحب بقلمك و نبضه هنا

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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسعدني ترحيبك
جنائن ورد لسموك وسعادة لقلبك 🌹


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قال dahman kz:
اهلا و سهلا و مرحبا بك اخونا ناي
نتمنى لك اوقات طيبة معنا
نتظر جديدك و ابداع قلمك بكل شوق
تحياتي
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مرحباً مليار
غمرتني الفرحة بترحيبك أيها الراقي 🌹

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قال سحائب الشوق:
دخوله حقيقة مميز من اسم متصفحه اللي خلاني نزور كتابته..
ماشاء الله ربي يحفظو و ديما نشوفو ابداعاته معنا
اهلا و سهلا و مرحبا
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أسعد الله أوقاتك كلها أيتها البهية
ممتن جداً لسموك
قرائتك لـ " عُزلة " إنما هو شرف لي وفرح لا ينتهي
دمتِ بخير ودامت سعادتك 🌹


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قال الامين محمد:
انا احب الناي
يا مرحبتين يا ناي بيننا
خذ حريتك و اطربنا و امتعنا بالحانك
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أبشر أيها الغالي
الناي وعازفه والألحان يقدمون خالص المودة والتقدير لشخصك الكريم 🌹

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السلام عليكم
ناي جميل هذا الإسم
مرحبا بك بيننا في انتظار ألحانك🌹
 
توقيع *amani*
قال *amani*:
السلام عليكم
ناي جميل هذا الإسم
مرحبا بك بيننا في انتظار ألحانك🌹
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وعليكم السلام
مرحباً
أنبئني المتصفح أن ثمة أميرة تجوب في الأرجاء
ثم وجهني إلى هنا
ممتن لهذا الترحيب 🌹

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عضو جديد وأريد أن أتعرف بأعضاء منتدى اللمة الجزائرية
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