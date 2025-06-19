ناي . . عضو جديد وقلم مبدع يُزهر بيننا

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
التفاعل 19.4K
الجوائز 3.7K
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2008
- المشاركات
- 9,002
- الحلول المقدمة
- 9
- محل الإقامة
- Bou Saâda
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزاءنا أعضاء منتدى اللمة الجزائرية المتفاعلين والنشطاء.
بكل ودّ وسرور يسعدنا أن نُعلن عن انضمام قلم جديد إلى أسرتنا الجميلة قلم لا يحمل مجرد كلمات بل ينبض بالحياة والإحساس الأدبي الرفيع.
نُرحّب بحرارة بأخينا العزيز:
ناي . .
:: عضو منتسِب ::
منذ أولى مشاركاته، استطاع أن يجذب الأنظار بذائقته اللغوية المتميزة ونصوصه التي تنبض إبداعًا وصدقًا.
ندعوكم جميعًا لزيارة مدونته الحديثة " عُزلة " .. والغوص في أعماق كلماته، والتفاعل مع قلمه المُرهف، فهو بلا شك إضافة ثمينة لمنتدانا الادبي وان شاء الله بامثال المبدع ناي يعود له بريقه من جديد.
مرحبًا بك بيننا، ونتطلع لأن تواصل إشراقك في أرجاء المنتدى، وأن تكون أحد أعمدته المضيئة.
ادارة منتدى اللمة الجزائرية