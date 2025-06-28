السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته







النجاح الدراسي في الجزائر تحت الضوء .... بين الفرحة و المبالغة













في بلادنا كي ينجح الولد و لا البنت فالمدرسة العايلة كامل تفرح و تحب تبارك بصح ولاّت الفرحة حفل كبير

فيه ديجي أو فرقة موسيقية و تصاور ( فوتوغراف ) و سيارات مزينة و مختلف الألعاب النارية و حتى قاعات حفلات …









طرحت السؤال كذا مرة في رأسي

علاه قعدنا نبالغو هكا ؟ واش راهي الفائدة وراء هاد الإحتفالات؟









كيفاش راهي تبان المبالغة ؟

حفلات كاين منها كيف الأعراس حتى على شهادة التعليم الإبتدائي

سيارات مزينة و مواكب أعراس

هدايا غالية الثمن و مُبالغ فيها تليفونات دراجات نارية ولا حتى سفر

لباس فخم و أنيق و تصاور بروفيسيونال و نشرها فالأنستغرام و الفيسبوك









واش راهي تخلّف هاد المبالغة ؟

ضغط على الأولياء كاين اللي يستلف باش يدير حفلة لأبناءه

مقارنات بين الأولاد طفل يشوف زميلو دارولو حفلة كبيرة هو مسكين ما قدرش يحس بالنقص

التباهي الزايد الفايدة تولّي نشطح باش الناس تشوفني ماشي نفرح بولدي

ضياع المعنى النجاح ما بقاش قيمة تربوية ولى مناسبة باش نبان







الأسباب حسب الناس :

تأثير مواقع التواصل أصبح كل واحد يحب يبان أكثر من الناس

عقلية ما نحبش نكون أقل من فلان و فلانة

غياب وعي في بعض المدارس و الأولياء

ضغط الدراسة يخلي الأولياء يحبّو يفرغو طاقاتهم في الإحتفال









و الدين وش يقول ؟

الدين ما يمنعش الفرح بالعكس كي تنجح تفرح و تفرّح معاك بصح بلا إسراف و بلا تبذير و ماشي لازم نطيح فالتفاخر و التقليد الأعمى









واش نقدرو نديرو بدل هاد الشي ؟

حفلات بسيطة فدار العايلة

هدايا رمزية مثل كتاب أو خرجة حاجة تشجع الطفل أكثر

دور المدرسة فالتحسيس تحكّم فطريقة الإحتفال

نشر ثقافة الفرح و الإحتفال بلا تبذير











نفرحو مع أولادنا و يستاهلو كل خير بصح بلا ما نزيدوها و نخرجو على الطريق

نخلو الفرحة تكون صافية و بسيطة و مبنية على المحبة ماشي على حب الظهور

النجاح مشي ماراطون إستعراض و النجاح قيمته فالجهد لي تبذل ماشي فعدد البالونات و لا فصوت الموسيقى و الإحتفال







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