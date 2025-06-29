حكايات اليوتيوب في الجزائر .... بين نقل الواقع و إختراق الخصوصية

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته




حكايات اليوتيوب في الجزائر .... بين نقل الواقع و إختراق الخصوصية






حكايات اليوتيوب فالجزائر هل هي مسلية أو مؤذية ؟

فالسّنوات الأخيرة بزاف الجزائريين ولات وجهتهم الأولى للترفيه هي اليوتيوب و خاصّة القنوات اللي تحكي قصص واقعية فيها الدراما و الخيانة و الجرائم و حتى حكايات عائلية يخيّل ليك جايّة من أفلام نتفليكس
بصح هذه الظاهرة ماشي كلها ضحك و فايدة… راهم كاينين بزاف علامات إستفهام حولها



وين راهي الخطورة في الأمر ؟

الخيانة ولاّت عادية
ناس ولاّت تسمع بزاف على راجل خداع و لا مرا قتلت راجلها لدرجة ولينا نحسوها حكاية عادية و هذا هو الخطر لأنو كي نسمعو عليها بزاف نخافو نولّيو نستهينو بيها و لا نبرروها




كاين قنوات تقول أن الحكاية حقيقية بصح التفاصيل تكشف بزاف حتى و لو ما ذكروش الأسماء
و الناس اللي تشوف تفرح تقولي فرحانة بالفضيحة بلا ما تفكر في مشاعر الضحية




التأثير السلبي على النفوس :
كي تشوف الظلم و العنف و المشاكل يوميًا يقدر عقلك يبدى يشوف العالم مكان خطر تولّي ما تثق لا فصديق لا فزواجو لا حتى فالعائلة و تعيش دايمًا في تحسس و الطفل و لا المراهق اللي يسمع هذه الحكايات يقدر يتأثر بطريقة خطيرة




علاش الناس تحب هذا المحتوى؟

فيه تشويق و يحسوا رواحهم داخل القصة
يحسوا أنهم ليسوا وحدهم و أن مشاكلهم صغيرة قدام مشاكل الناس
بعض الناس تحب الفضيحة و تحب تعرف أسرار الآخرين و تولي تحكيها




الحل ماشي نغلقو اليوتيوب بصح نكونو واعيين
و لازم نعرفو نفرقو بين الخيال و الواقع و ما نعمموش ماشي لأنو سمعنا قصة خيانة معناها كل الرجال خونة و العكس
و إذا كان المحتوى يقلقنا و لا يحطم نفسيتنا نحبسو المتابعة
و نحوسو على قنوات تعلم و تفيد و تحكي قصص فيها أمل و تربية و مبادئ و مغزى و عِبرة




اليوتيوب قوة كبيرة تقدر ترفع وعي و تقدر تخرب
هو مثل السكين يقدّر يقطع و لا يجرح
نحن كمشاهدين لازم نعرفو كيفاه نستعملوه

أتمنى مشاركتنا رأيكم حول هذا الموضوع
أنتظر ردودكم و تعليقاتكم

.......
 
توقيع ام أمينة
موضوع شيق لي رجعة إن شاء الله
 

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