السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته









حكايات اليوتيوب في الجزائر .... بين نقل الواقع و إختراق الخصوصية













حكايات اليوتيوب فالجزائر هل هي مسلية أو مؤذية ؟



فالسّنوات الأخيرة بزاف الجزائريين ولات وجهتهم الأولى للترفيه هي اليوتيوب و خاصّة القنوات اللي تحكي قصص واقعية فيها الدراما و الخيانة و الجرائم و حتى حكايات عائلية يخيّل ليك جايّة من أفلام نتفليكس

بصح هذه الظاهرة ماشي كلها ضحك و فايدة… راهم كاينين بزاف علامات إستفهام حولها







وين راهي الخطورة في الأمر ؟



الخيانة ولاّت عادية

ناس ولاّت تسمع بزاف على راجل خداع و لا مرا قتلت راجلها لدرجة ولينا نحسوها حكاية عادية و هذا هو الخطر لأنو كي نسمعو عليها بزاف نخافو نولّيو نستهينو بيها و لا نبرروها









كاين قنوات تقول أن الحكاية حقيقية بصح التفاصيل تكشف بزاف حتى و لو ما ذكروش الأسماء

و الناس اللي تشوف تفرح تقولي فرحانة بالفضيحة بلا ما تفكر في مشاعر الضحية









التأثير السلبي على النفوس :

كي تشوف الظلم و العنف و المشاكل يوميًا يقدر عقلك يبدى يشوف العالم مكان خطر تولّي ما تثق لا فصديق لا فزواجو لا حتى فالعائلة و تعيش دايمًا في تحسس و الطفل و لا المراهق اللي يسمع هذه الحكايات يقدر يتأثر بطريقة خطيرة









علاش الناس تحب هذا المحتوى؟



فيه تشويق و يحسوا رواحهم داخل القصة

يحسوا أنهم ليسوا وحدهم و أن مشاكلهم صغيرة قدام مشاكل الناس

بعض الناس تحب الفضيحة و تحب تعرف أسرار الآخرين و تولي تحكيها









الحل ماشي نغلقو اليوتيوب بصح نكونو واعيين

و لازم نعرفو نفرقو بين الخيال و الواقع و ما نعمموش ماشي لأنو سمعنا قصة خيانة معناها كل الرجال خونة و العكس

و إذا كان المحتوى يقلقنا و لا يحطم نفسيتنا نحبسو المتابعة

و نحوسو على قنوات تعلم و تفيد و تحكي قصص فيها أمل و تربية و مبادئ و مغزى و عِبرة









اليوتيوب قوة كبيرة تقدر ترفع وعي و تقدر تخرب

هو مثل السكين يقدّر يقطع و لا يجرح

نحن كمشاهدين لازم نعرفو كيفاه نستعملوه



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