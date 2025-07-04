العمل مع الدراسة للماستر اوتوماتيك

وعليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته.

تتوقف الدراسة على الموافقة من مدير المؤسسة التي تعمل بها و رئيس المستخدمين في مديرية التربية التابع لها.

زوجي درس العام هذا الماستر 2. و تم عن طريق ماقلته لك قدم طلب خطي للمدير بالموافقة و بعده أخذه لرئيس المستخدمين في لاكاديمي لما وافق له سجل به.

و كملاحظة للعمال من النظام الكلاسيكي، كما نعلم أنه يمكنهم التسجيل مباشرة في ماستر 2, المسماة الكوطة 20%.

وكاين موظفين مستفيدين خارج الكوطة هذي (مثل موظفي المندرجين تحت مديرية التربية كاين مرسوم بين الجامعة و مديرية التربية يتيح للعمال التسجيل).

هذا في شطر سؤالك الأول

الشطر الثاني لا اعلم نتمنى يفيدوك الاخوة الاعضاء