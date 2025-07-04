العمل مع الدراسة للماستر اوتوماتيك

tamadhhor

tamadhhor

:: عضو منتسِب ::
السلام عليكم ورحمة الله من فضلكم
شفت هاذوك المسابقات تع التدريس لقيت انه يمستوى ليسانس نقدر نقري في الابتدائية او المتوسطة وانا العام المقبل بإذن الله سألتحق لإكمال دراستي الماستر ،هل احد منكم له خبرة اذا ممكن تدرس في المتوسطة مثلا فيزياء و تكمل ماستر هل هذا صعب ام انه ممكن لو انظم وقتي فقط ،+هل تم حل مشكلة تخصص الاوتوماتيك في مسابقات التدريس ام لازال الامر مقتصر على الالكتروتقني وشكرا♡
 
نصيحة ليك اكمل دراستك
 
وعليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته.
تتوقف الدراسة على الموافقة من مدير المؤسسة التي تعمل بها و رئيس المستخدمين في مديرية التربية التابع لها.
زوجي درس العام هذا الماستر 2. و تم عن طريق ماقلته لك قدم طلب خطي للمدير بالموافقة و بعده أخذه لرئيس المستخدمين في لاكاديمي لما وافق له سجل به.
و كملاحظة للعمال من النظام الكلاسيكي، كما نعلم أنه يمكنهم التسجيل مباشرة في ماستر 2, المسماة الكوطة 20%.
وكاين موظفين مستفيدين خارج الكوطة هذي (مثل موظفي المندرجين تحت مديرية التربية كاين مرسوم بين الجامعة و مديرية التربية يتيح للعمال التسجيل).
هذا في شطر سؤالك الأول
الشطر الثاني لا اعلم نتمنى يفيدوك الاخوة الاعضاء
 
توقيع سحائب الشوق
قال سحائب الشوق:
وعليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته.
تتوقف الدراسة على الموافقة من مدير المؤسسة التي تعمل بها و رئيس المستخدمين في مديرية التربية التابع لها.
زوجي درس العام هذا الماستر 2. و تم عن طريق ماقلته لك قدم طلب خطي للمدير بالموافقة و بعده أخذه لرئيس المستخدمين في لاكاديمي لما وافق له سجل به.
و كملاحظة للعمال من النظام الكلاسيكي، كما نعلم أنه يمكنهم التسجيل مباشرة في ماستر 2, المسماة الكوطة 20%.
وكاين موظفين مستفيدين خارج الكوطة هذي (مثل موظفي المندرجين تحت مديرية التربية كاين مرسوم بين الجامعة و مديرية التربية يتيح للعمال التسجيل).
هذا في شطر سؤالك الأول
الشطر الثاني لا اعلم نتمنى يفيدوك الاخوة الاعضاء
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جزاك الله خيرا ،بارك الله فيكي اختي
 
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