العمل مع الدراسة للماستر اوتوماتيك

tamadhhor
:: عضو منتسِب ::
التفاعل 7
الجوائز 2
- تاريخ التسجيل
- 4 جويلية 2025
- المشاركات
- 4
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 5 جويلية
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله من فضلكم
شفت هاذوك المسابقات تع التدريس لقيت انه يمستوى ليسانس نقدر نقري في الابتدائية او المتوسطة وانا العام المقبل بإذن الله سألتحق لإكمال دراستي الماستر ،هل احد منكم له خبرة اذا ممكن تدرس في المتوسطة مثلا فيزياء و تكمل ماستر هل هذا صعب ام انه ممكن لو انظم وقتي فقط ،+هل تم حل مشكلة تخصص الاوتوماتيك في مسابقات التدريس ام لازال الامر مقتصر على الالكتروتقني وشكرا♡
شفت هاذوك المسابقات تع التدريس لقيت انه يمستوى ليسانس نقدر نقري في الابتدائية او المتوسطة وانا العام المقبل بإذن الله سألتحق لإكمال دراستي الماستر ،هل احد منكم له خبرة اذا ممكن تدرس في المتوسطة مثلا فيزياء و تكمل ماستر هل هذا صعب ام انه ممكن لو انظم وقتي فقط ،+هل تم حل مشكلة تخصص الاوتوماتيك في مسابقات التدريس ام لازال الامر مقتصر على الالكتروتقني وشكرا♡