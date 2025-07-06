كلام له معنى

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
أروع كلمة هي كلمة تستشعر من خلالها بأن روحك خاشعة ودمعتك هادرة على وجنتيك وتقولها بيد مرفوعة ::يــــــا رب :: أطول كلمة يصل مداها إلى أبعد الحدود ومهما تطول صداها يدوي بالأرض والسماء ولا أصدق شيء منها لأنها تنبع من قلب صادق :: أشهد أن لا إله إلا الله :: أحن كلمة تسمعها تنبعث منها المحبة وصدق الإحساس ا لذي لا تجده بمكان آخر عندما تخرج تلامس كل حنان العالم :: أمـــــــــــــي :: أقرب كلمة إلى قلبك هي ما تداعب قلبك بكل صدق وتشعربقرب الدفء والمشاعر عند قولها وسماعها :: أخـــتي / أخــــي :: أجمل إحساس عندما تعيش لفترة تعشق إنسان وعندما تصادف عينك بعينه تجده يقول لك :: أحـــــبــك :: أصعب لحظة عندما تسمع عن إنسان تحبه مريض ويحتاجك ولا تستطيع قربه وتقف بيد مكتوفة دون حيلة ولا بلسانك كلمة سوى
:: الله يشـــفيه :: أحزن لحظة رؤيتك لمن أحببتهم عاجزين بعد نشاط وجولان وانطلاقة اللسان وصدق المشاعر ولا تقول إلا
:: الله كـــريــم :: أسوأ لحظة تكون بفرح وسعادة وتتبادل الابتسامات والكلمات وتسمع بخبر وفاة قريب من قلبك فلا تجد إلا دمعة حارقة وكلمة :: رحمـــــــه الله :: أشد كلمة عندما تحب بإخلاص وتعطي كل حبك وتقدم كل مشاعرك وتهب قلبك لشخص ما وبلحظة دون مقدمات يبعد بظهره عنك ويلتفت قائلا :: الله معــــــك :: لحظات وكلمات ليس لدينا ما يجعلنا نصبر إلا تحملها برغم حنانها وقسوتها وشدته
 
توقيع سعد606
كل كلمة مرت في كلماتك كانت نبضة من القلب تجمع بين الرجاء و الوجع
و بين الحب و الوداع
كلمات قليلة لكنها تختصر عمرًا من الشعور الصادق الذي لا يُنسى

مشكور على الموضوع
 
توقيع ام أمينة

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