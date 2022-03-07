كلمات من القلب



أروع كلمة هي كلمة تستشعر من خلالها بأن روحك خاشعة، ودمعتك هادرة على وجنتيك وتقولها بيد مرفوعة “يا رب”

أحن كلمة تسمعها تنبعث منها المحبة وصدق الاحساس، الذي لا تجده بمكان آخر عندما تخرج تلامس كل حنان العالم “أمي”

أقرب كلمة إلى قلبك هي ما تداعب قلبك بكل صدق، وتشعر بقرب الدفء والمشاعر عند قولها وسماعها هي أختي أخي

أطول كلمة يصل مداها إلى أبعد الحدود ومهما يطول صداها، يدوي بالأرض والسماء ولا أصدق شيء منها، لأنها تنبع من قلب صادق “أشهد أن لا إله إلا الله”



أشد كلمة عندما تحب بإخلاص وتعطي كل حبك وتقدم كل مشاعرك، وتهب قلبك لشخص ما وبلحظة دون مقدمات يبعد بظهره عنك، ويلتفت قائلا “ الله معك”.