مراحل تلف الكبدة

الكبد يشتكي وأنت لا تدريهل تشعر بالتعب الدائم؟ انتفاخ في البطن؟ نوم غير مريح؟ مزاج متقلب؟ربما لا يكون الأمر مجرد “إرهاق”… فقد يكون الكبد هو من يشتكي وأنت لا تعلم!مراحل تدهور الكبد تبدأ تدريجيًا:• الكبد الدهني• التليّف البسيط• التشمّع• وقد يصل الأمر – لا قدر الله – إلى السرطانلكن قبل أن يصل الجسم إلى تلك المراحل، يُرسل إشارات تحذيرية، منها:• الشعور بالإرهاق المزمن• انتفاخ دائم في البطن• زيادة في الوزن رغم قلة الطعام• ضعف التركيز• مشاكل في الهضم• تغيّر في لون البول أو البراز• ألم في الجانب الأيمن من البطنهذه العلامات ليست دائمًا ناتجة عن الأكل أو التعب فقط… بل قد تكون مؤشراً على “كبد دهني” أو مشكلة أكبر.إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فالأفضل أن تطمئن على صحتك من خلال بعض التحاليل، بإشراف الطبيب المختص طبعًا، ومنها:• تحليل وظائف الكبد(ALT – AST – ALP – GGT)• تحليل الدهون الثلاثية والكوليسترول• وإذا وُجدت علامات على مقاومة الإنسولين أو مرض السكري:تحليل HbA1c (معدل السكر التراكمي)وفي هذه الحالة، يعتبر تعديل نمط الحياة (اللايف ستايل) هو خط الدفاع الأول.أما في حال وجود تليّف في الكبد، فمن الضروري المتابعة المنتظمة مع طبيب مختص لتحديد العلاج الأنسب لكل حالة.