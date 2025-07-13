beit seeker
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ميدتاون التجمع الخامس – شقق وفيلات للبيع |Midtown New Cairo
احجز وحدتك في كمبوند ميدتاون التجمع الخامس من Better Home: شقق وفيلات بتصميم فاخر وخطط سداد مرنة في قلب القاهرة الجديدة. استثمر بأمان وتمتع بحياة راقية و تواصل معنا الآن!!
ميدتاون التجمع الخامس – رفاهية وجودة حياة في قلب القاهرة الجديدة
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ارتفاع قيمة عقارات كمبوند ميدتاون التجمع الخامس بما يُقدر بنسبة 15–25% خلال عامين.
جذب طلب إيجار متزايد من الموظفين الدوليين، العائلات، وطالبي الخصوصية.
زيادة في المرافق والخدمات بعد الانتهاء من التوسعات في منطقة القاهرة الجديدة.
المرحلة الأولى: انتهت بالكامل، وتم تسليم وحداتها بالفعل.
المرحلة الثانية: تحت الإنشاء ومن المتوقع تسليمها خلال 12 إلى 18 شهرًا.
كل مرحلة تحتوي على وحدات مختلفة من حيث التصميم والمساحة، ما يمنحك فرصة اختيار الأنسب لك.
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احجز وحدتك في كمبوند ميدتاون التجمع الخامس من Better Home: شقق وفيلات بتصميم فاخر وخطط سداد مرنة في قلب القاهرة الجديدة. استثمر بأمان وتمتع بحياة راقية و تواصل معنا الآن!!
ميدتاون التجمع الخامس – رفاهية وجودة حياة في قلب القاهرة الجديدة
التصميم والعمارة – رؤى مستقبلية في قلب التجمع
مفهوم التصميم المعماري الحديثيتميز كمبوند ميدتاون التجمع الخامس بتفرده في استخدام خطوط معمارية مستقبلية توازن بين الجمال والعملية. لم يكتفِ القائمون بابتكار واجهات سطحية فحسب، بل حرصوا على دمج مساحات خضراء وشوارع رشيقة، تجعلها مكانًا ينبض بالحياة. تنوع المساحات الخضراء والأزقة يضفي طابعًا حضريًا عصريًا مع الحفاظ على عنصر الطبيعة.
توزيع المساحات والأصول العمرانيةيتوفر داخل كمبوند ميدتاون التجمع الخامس مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تتفاوت بين الشقق والفيلات والتاون هاوس، مما يجعله جذابًا لكل الفئات، سواء للعائلات أو العازبين أو المستثمرين. تم تصميم كل وحدة بعناية فائقة، لتوفر أقصى درجات الراحة والاستفادة من الضوء الطبيعي والمساحات الخارجية الخاصة.
الخدمات والمرافق – حياة متكاملة في مكان واحد
مرافق اجتماعية ورياضيةفي كمبوند ميدتاون التجمع الخامس، لن تحتاج للخروج بحثًا عن الأساسيات. يضم المشروع صالات رياضية مجهزة بالكامل، حمامات سباحة، ملاعب متعددة الاستخدامات، ونوادي صحية متخصصة. كما توجد مناطق ألعاب للأطفال، ومسارات للمشي والجري، تأخذك في رحلة يومية من النشاط والاستجمام.
خدمات أمن وترفيهأولويتهم دائمًا هي الأمان والراحة الساكنين. يتوفر في كمبوند ميدتاون التجمع الخامس نظام مراقبة CCTV على مدار 24 ساعة، حراسة متخصصة، وأنظمة إنذار متقدّمة. بالإضافة إلى ذلك، تجد داخل الحي مجموعة من الكافيهات والمطاعم الراقية، توفر تجربة ترفيهية فريدة للعائلة والأصدقاء.
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فرص الاستثمار – منتجع سكني ومركز استثماري في آن
عوائد إيجار عاليةيشكل كمبوند ميدتاون التجمع الخامس خيارًا مثاليًا للعائلات والموظفين، لذا تشهد وحداته طلبًا مستمرًا. هذا الطلب يُترجم إلى فرص استثمار منخفضة المخاطر، وعوائد إيجار تفوق العديد من المشاريع المنافسة في المنطقة.
قيمة متصاعدة بفضل بنية متكاملةالموقع المتميز، والمرافق الفاخرة، وتصميم المشروع العصري، يعززون قيمة كمبوند ميدتاون التجمع الخامس بشكل تدريجي. ليس ذلك فحسب، بل التوسع المستمر في التجمع الخامس يضعه ضمن أفضل الخيارات للاستثمار طويل الأمد.
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تنوع الوحدات والأسعار – ما بين الفخامة والمرونة
شقق بتصاميم راقيةيقدم كمبوند ميدتاون التجمع الخامس شققًا بمساحات متنوعة، تتراوح بين 100 إلى 200 متر مربع، تشمل غرفًا نوم وصالات مع إطلالات بانورامية. التصميمات الداخلية تستهدف أولئك الذين يبحثون عن حديقة طبيعية أو تراس خاص، مع تنوع المرافق المشتركة في المجمع نفسه.
تاون هاوس وفيلات راقيةللعائلات التي تطمح لمساحة أكبر، يقدم المشروع تاون هاوس وفيلات تتراوح مساحتها من 250 إلى 450 متر مربع، بتصميمات هندسية مدروسة وخصوصية عالية. أثاث مودرن، حوائط زجاجية ونوافذ بانورامية تجعل هذه الوحدات واحة أخرى للرفاه.
الأسعار وطريقة السدادتبدأ أسعار كمبوند ميدتاون التجمع الخامس بأسعار تنافسية مقارنة بقيمة ما يقدمه من خدمات. يوفر أيضًا خطط سداد طويلة الأمد تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات، مما يجعل امتلاك وحدة فيه خيارًا مدروسًا لمختلف الشرائح . اضغط هنا اطّلع على خطط الأسعار وطرق السداد .
الفئة المستهدفة – لمن يُناسب هذا المشروع؟
العائلات الباحثة عن الخصوصيةتوفر الوحدات الواسعة والحدائق الداخلية تجعل كمبوند ميدتاون التجمع الخامس خيارًا مثاليًا للعائلات التي تطمح للخصوصية والأمان ضمن بيئة عائلية هادئة وآمنة.
المستثمرون والمهرةللراغبين في استثمار طويل الأمد، يحقق المشروع توازنًا مثاليًا بين الفخامة والعائد. الطلب المستمر على الإيجار في الحي المرتبط بقربه من المرافق الجامعية والطبية يجعل منه خيارًا مربحًا.
التوقعات المستقبلية – رؤية 5 سنوات مقبلةاكتمال العمل بالمناطق المحيطة والدفع باتجاه فتح طرق جديدة.
ارتفاع قيمة عقارات كمبوند ميدتاون التجمع الخامس بما يُقدر بنسبة 15–25% خلال عامين.
جذب طلب إيجار متزايد من الموظفين الدوليين، العائلات، وطالبي الخصوصية.
زيادة في المرافق والخدمات بعد الانتهاء من التوسعات في منطقة القاهرة الجديدة.
مواعيد التسليم والمرحلة الحالية للمشروع
حالة البناءالمشروع يُنفذ على عدة مراحل:
المرحلة الأولى: انتهت بالكامل، وتم تسليم وحداتها بالفعل.
المرحلة الثانية: تحت الإنشاء ومن المتوقع تسليمها خلال 12 إلى 18 شهرًا.
كل مرحلة تحتوي على وحدات مختلفة من حيث التصميم والمساحة، ما يمنحك فرصة اختيار الأنسب لك.
الجاهزية للسكن الفوريفي بعض الوحدات الجاهزة، يمكن السكن فورًا بعد التعاقد، وهو خيار ممتاز لمن يبحث عن سكن عاجل بجودة عالية وخدمات متكاملة.
مزايا للمغتربين والمستثمرين العرب
دعم للشراء من الخارجيوفر الكمبوند حلول شراء مخصصة للمغتربين في الخليج وأوروبا، تتضمن حجزاً إلكترونيًا، وإمكانية دفع المقدم عبر التحويل البنكي، وتوقيع العقود عن بُعد من خلال توكيل قانوني معتمد.
استثمار مضمون بدخل ثابتبفضل الطلب المرتفع على الإيجارات في منطقة التجمع الخامس، يمكن للمستثمرين الاستفادة من نظام التأجير الفندقي الذي توفره الإدارة بعائد شهري ثابت، ما يجعل الاستثمار في كمبوند ميدتاون التجمع الخامس خياراً مضموناً.
خدمات التأثيث والإدارة عن بُعدلراحة المستثمرين، تقدم الشركة المطورة خدمة تجهيز وتأثيث الوحدات بالكامل حسب الطلب، إلى جانب إدارة العقار والتأجير اليومي أو السنوي دون تدخل مباشر من المالك.
اضغط هنا استثمر اليوم وتمتع بعائد مستقر غدًا.
لمعرفه مزيد من التفاصيل اضغط هنافي نهاية هذا العرض الشامل، أن كمبوند ميدتاون التجمع الخامس أكثر من وجهة سكنية؛ إنه أسلوب حياة راقٍ، ومجتمع متكامل، يجمع بين الفخامة، الأمن، الجمال، والاستثمار، في قلب القاهرة الجديدة الحيوي. سواء كنت تبحث عن بناء بيت أحلامك، أو الاستثمار المضمون في قلب التجمع الخامس، فإن كمبوند ميدتاون التجمع الخامس يشكل الخيار الأمثل بفخامته، وابتكاره، وخدماته المتطورة
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